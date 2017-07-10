Сколько мужчин, столько стволов: что делят чеченцы и дагестанцы

Правообладатель иллюстрации Abramov Denis/TASS Image caption Спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично приехал успокаивать чеченцев и дагестанцев

Мелкий бытовой конфликт между жителями сел на границе Чечни и Дагестана едва не перерос в межнациональное столкновение с участием сотен человек. Для улаживания ситуации в минувшую пятницу в Дагестан в срочном порядке приехал ближайший соратник главы Чечни, спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Этому конфликту более 70 лет, говорят местные жители, и одним только разговорами и обещаниями проблему не решить.

Русская служба Би-би-си разбиралась в истории противостояния.

Что произошло?

25 июня подрались жители расположенных на границе Чечни и Дагестана сел Ленинаул и Калининаул - чеченцы против аварцев. Поводом стал конфликт двух молодых людей: один водитель не уступил дорогу другому, после чего драка стала массовой - "стенка на стенку".

Этим делом не закончилось: в социальных сетях стали раздаваться призывы приехать на подмогу чеченцам и отомстить дагестанцам.

Власти Чечни, по-видимому, этот поход не одобрили и одну из групп, собравшуюся перед центральной мечетью Грозного, разогнали.

"Я тоже слышал о призыве ехать на помощь чеченцам, которых избили дагестанцы, мне в WhatsApp прислали сообщение. Решил поехать, пришел в условленное место, нас там несколько десятков собралось. Но потом приехали вооруженные люди и довольно грубо разогнали нас", - рассказал Русской службе Би-би-си житель Грозного Магомед.

Несмотря на это, 7 июля несколько десятков чеченцев собрались на территории дагестанского Хасавюрта. На видеосъемках, опубликованных в соцсетях, видна большая толпа, слышно, что раздаются выстрелы в воздух.

Туда же прибыл кортеж с высокопоставленными чеченскими чиновниками, среди которых был министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

По информации некоторых СМИ, кортеж Даудова закидали камнями местные жители, однако подтверждения этому получить не удалось.

Известно, что Даудов пообщался с собравшимися чеченцами и аварцами и призвал их не ссориться, и после этого собравшиеся постепенно разошлись.

В чем корни конфликта?

Жители сел, расположенных на границе Дагестана и Чечни, не сомневаются, что конфликт возобновится с новой силой, если к этому будет повод. Причина тому - неразрешенный земельный спор между чеченцами и дагестанцами.

В Казбековском районе Дагестана - в селах Ленинаул и Калининаул - проживает около 17 тысяч человек.

До депортации чеченцев и ингушей 1944 года в этих двух аулах жило много чеченских семей. После депортации их дома и земли заняли дагестанцы. Причем некоторых насильно заставляли покидать свои дома и переселяться на земли, принадлежавшие раньше чеченцам.

Операция "Чечевица": 65 лет депортации вайнахов

Чеченцы начали возвращаться в эти края спустя 13 лет: некоторым семьям было предоставлено жилье в других районах Дагестана. Те, кто имел возможность, купили участки в своем же селе и построили дома заново.

"Когда вайнахи [чеченцы и ингуши] вернулись в 1957 году, дагестанцы отказались выселяться. Некоторые чеченцы выкупали свои же дома у дагестанцев, кто-то строил новые, были случаи, когда власти запрещали строиться, сносили фундаменты новых построек, но все равно многим удалось вернуться", - рассказывает житель Дагестана, чеченец Адам Мачаев.

Как рассказал Би-би-си историк Аюб Исмаилов, власти не рассчитывали, что поток людей будет таким большим.

"Программа расселения вернувшихся из депортации была, она подразумевала обеспечение жильем, но была растянута на десятки лет, - рассказал Исмаилов. - Никто не ожидал, что более сотни тысяч человек вернется только в первый год.

Чеченцы возвращались в свои дома и обнаруживали в них новых хозяев, которых также насильно переселили из других регионов. Руководство кавказских республик решило тогда забрать своих жителей обратно: дагестанцы, грузины, осетины были возвращены в свои регионы.

В сложном положении оказались русские, которые после депортации вайнахов были переселены в чеченские села из средней полосы России. Им попросту некуда было возвращаться. Обеспечить жильем сотни тысяч вернувшихся из ссылки власти тоже не могли.

Людям пришлось решать проблемы самим. У кого были деньги, покупали новые дома, кто-то покупал землю и строил сам. Русские, которые поселились в селах, быстро стали обрастать чеченскими соседями, обиженными на власть за высылку и лишения родного дома.

Часто имели место межнациональные конфликты. Тогда русскоязычные семьи стали продавать дома бывшим владельцам и перебираться в столицу республики Грозный, а также в Шелковской и Наурский районы Чечни. Кризис удалось миновать".

Закон о реабилитации: почему он не работает?

Вопрос о том, кому принадлежит земля, снова стал актуальным в 1991 году, когда был принят закон "О реабилитации репрессированных народов".

Закон признавал право репрессированных народов на восстановление территориальной целостности, на восстановление национально-государственных образований, если они были ликвидированы, а также на возмещение ущерба, причиненного государством.

Реабилитация также предусматривала возвращение народов, у которых не было "национально-государственных образований", в места "традиционного проживания".

Бывший глава Казбековского района Сира Саипов рассказал Би-би-си, что в начале 1991 года лично встречался с Борисом Ельциным, так как предвидел все последствия недоработки законопроекта.

"Это было в период развала Союза, везде были проблемы, но я знал, что отсутствие четких формулировок в законопроекте приведет к необратимым последствиям и межнациональному конфликту, - сказал Саипов. - Я, еще один житель села, глава республики Магомедов Магомед-Али и Рамазан Абдулатипов попали на прием к Ельцину. Он был председателем Верховного совета.

Мы показали ему законопроект, в котором очень абстрактно описывалась реабилитация репрессированных народов, и не было ни слова о том, куда деваться тем людям, которых переселили в дома репрессированных.

Нас тоже заставили оставить свои дома. Нам тоже это не нравилось, и вот по прошествии почти 50 лет мы видим закон, по которому чеченцы должны вернуться в свои дома, а нам куда деваться?

До того как появился этот закон, мы с чеченцами жили очень дружно. Никогда сосед с соседом не ругался, как братья жили. Эта бумага переполошила всех. С тех самых пор любой конфликт, который вспыхивает между чеченцами и аварцами, проживающими в Казбековском районе, перетекает в спор о том, кому принадлежит земля.

Это не шутки. В этих двух селах оружие есть и у чеченцев и у дагестанцев. Сколько мужчин, столько стволов. Если власть не займется этим вопросом всерьез, все может плохо закончиться".

Кто живет в этом районе сейчас?

К моменту начала депортации в Дагестане жили около 30 тысяч чеченцев. Сейчас - более 100 тысяч.

По мнению этнических чеченцев, они имеют полное право претендовать на землю, которая принадлежала их отцам и дедам. Они ссылаются на закон "О реабилитации репрессированных народов".

Чеченцы регулярно выходят на многотысячные митинги, требуют вернуть им земли, которые они считают своими.

В 1991 году, когда закон был только принят, рассказывают местные жители, серьезных конфликтов удалось избежать, так как власти пообещали, что все чеченские села войдут во вновь образованный Ауховский район.

По словам чеченца Адама Мачаева, жителя Хасавюрта, любые бытовые конфликты перерастают в Ленинауле и Калининауле в межнациональные и все сводится к вопросу о том, кому принадлежит земля.

"В итоге никакой район не образовали, а деньги, которые выделили на это дело, разворовали местные чиновники. В Ленинауле и Калининауле ситуация обострена до предела. Нынешний президент приезжал недавно в Хасавюрт, в очередной раз сказал, что мы братья и не должны ссориться и уехал. Это ни к чему не приведет. На словах мы братья и соседи, а на деле здесь самая настоящая вражда", - говорит Мачаев.