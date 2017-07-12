Сетевой нейтралитет: что это такое и кто за него воюет

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption В сообществе YouTube заранее появились мемы, отражающие предстоящий бойкот. "К сожалению, ваш интернет-провайдер не хочет, чтобы вы это смотрели. Извините".

На этой неделе в США начинается новый раунд борьбы за сетевой нейтралитет: в среду 12 июля многие крупные сайты проводят флешмоб против изменений этого принципа, которых добиваются нынешние власти страны.

Нейтральность в интернете подразумевает, что любая информация считается одинаково важной, независимо от ее источника.

Для предыдущей администрации неколебимость принципа нейтральности в интернете была важна: более двух лет назад президент США Барак Обама призвал Федеральную комиссию по коммуникациям (FCC) разработать как можно более жесткие правила невмешательства в предпочтения интернет-потребителя.

Прежние главы FCC также заявляли, что методы работы провайдеров относительно регулирования трафика должны быть более прозрачными, поскольку скорость доступа потребителя к тем или иным страницам в интернете зависит от них. Если доступ к одним страницам сети осуществляется быстрее, чем к другим, принцип нейтральности сети фактически нарушается.

Однако нынешний, назначенный Дональдом Трампом председатель комиссии Аджит Пай не раз критиковал установленные правила. При этом его склонность к использованию размытых формулировок встревожила как интернет-гигантов, так и обычных пользователей.

"Представьте себе, что вы используете Google для поиска, а ваш сосед - поисковик Bing. Но ваш общий провайдер получает деньги от Bing, и потому "притормаживает" работу Google. Сетевой нейтралитет нужен для того, чтобы не допустить этого", - популярно объясняет принцип веб-нейтральности популярный певец и блогер Адам Банер, более известный как Tay Zonday.

Критики Трампа

Популярный британский телекомик Джон Оливер, ведущий свое шоу на американской телеплатформе HBO, не раз возвращался к вопросу о нейтральности подачи информации в интернете в своей программе.

По словам Оливера, вполне предсказуемо, что и в случае с сетевым нейтралитетом администрация Трампа решила отменить что-то, принятое в эпоху Обамы.

"Не удивлюсь, если однажды Трамп выступит по телевизору с заявлением, что он лично убил каждую из индеек, которым Обама сохранил жизнь", - не обошелся без сарказма телеведущий. (Речь идет о традиции шуточно-торжественного "помилования" президентом США индеек в День Благодарения).

Правообладатель иллюстрации Jack Prods./REX/Shutterstock Image caption Комик Джон Оливер активно поддерживает сетевой нейтралитет

В мае, в преддверии начала обсуждения членами FCC возможности изменить эти принципы, Оливер призвал зрителей переходить на специально созданную страницу с названием gofccyourself.com, которая перенаправляет пользователей на обсуждение сетевого нейтралитета на сайте самой федеральной комиссии.

Комик объяснил создание новой страницы тем, что на официальном сайте самой комиссии почти невозможно быстро найти нужный раздел сайта.

Каков статус-кво?

На данный момент, согласно правилам работы, установленным при Обаме, крупнейшие американские провайдеры - Comcast или Viacom - не могут блокировать контент или замедлять подсоединение к тем или иным страницам, поскольку за это заплатили конкуренты.

Оппоненты принципа сетевого нейтралитета считают, что он избыточно давит на бизнес. Однако защитники уверены, что речь идет о справедливости, свободе слова и отсутствии коммерческой цензуры. Иначе бы тот, кто заплатил больше, вытеснил бы конкурентов своим денежным потоком.

Аджит Пай, нынешний председатель Федеральной комиссии по коммуникациям, относится к критикам принципа в его нынешней форме. Он считает, что из-за действующего закона провайдеры недополучают прибыль, а значит, не могут инвестировать в развитие интернета.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аджит Пай готов много говорить о том, чем ему не нравятся прежние правила FCC, но о том, что он хочет в них изменить, он высказывается менее определенно

Как активисты, так и крупнейшие сетевые компании вроде Netflix или Amazon отвергают эти утверждения, считая, что интернет-услуги - одна из самых прибыльных отраслей бизнеса. Вложения - не так велики, а сверхдоходы крупнейших поставщиков широкополосного доступа в сеть с лихвой позволяют вкладываться в прокладку новых кабелей и создавать необходимую инфраструктуру.

18 мая этого года комиссия проголосовала за ограничение сетевого нейтралитета, и до конца августа любой американец может высказаться на эту тему.

Кто из интернет-гигантов поддерживает нейтралитет?

Netflix, Amazon и еще 170 компаний присоединились к протесту активистов, которые начали акцию в Twitter, Reddit и Facebook.

Etsy, Mozilla, Vimeo и Kickstarter также поддержали существующий принцип сетевого нейтралитета.

Правообладатель иллюстрации Meme generator Image caption Некоторые создатели мемов вспоминали кинотрилогию "Матрица" в рамках флешмоба: "Что если я скажу тебе, что твой интернет затормозится?" - гласит эта картинка

Twitter и Reddit хотят призвать своих пользователей делиться GIF-файлами, на которых бы изображались подвисающие экраны загрузки.

"Мы уже собрали более 40 тыс. комментариев [о сетевой нейтральности] от американцев. Некоторые из них люди увидят на главной странице браузера. Мы хотим подчеркнуть, какой отклик это вызывает у людей", - сказала Би-би-си вице-президент Mozilla - компании-разработчика браузера Firefox - Эшли Бойд.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Работники IT-индустрии пытаются как можно нагляднее объяснить принцип сетевого нейтралитета

Как отвечают провайдеры?

Comcast - крупнейший американский провайдер широкополосного интернета, уже сообщил, что в целом согласен с принципом сетевой нейтральности, но находит текущие правила FCC неприемлемыми.

"Мы продолжаем поддерживать сильный, очерченный законом сетевой нейтралитет, который даст нашим клиентам все преимущества открытого интернета", - написал член совета директоров Comcast Дэвид Коэн в своем блоге.

При этом провайдеры опасаются, что каждая следующая президентская администрация захочет менять правила FCC по-своему.

Правообладатель иллюстрации Protect the Internet/Facebook Image caption Некоторые программисты устроили флешмоб в День матери (11 мая в США в этом году)

Сторонники сетевой нейтральности из Силиконовой долины озабочены тем, как донести важность этого принципа до не особо погруженных в нюансы функционирования паутины людей.

О чем думают программисты?

Популярная система вопросов и ответов о программировании Stack Overflow лоббировала применение принципа в течение многих лет.

"Мы признаем, что это то, что могло вызвать большие проблемы [понимания] у многих наших пользователей. На днях я пытался объяснить суть нейтралитета друзьям, и я говорил больше часа, а они все еще были в замешательстве", - сказал модератор системы Джош Хейер.

Программист из Огайо Эллитт Браун также подтвердил свою приверженность сетевой нейтральности.

"Я не политический активист, но я считаю, что нужно держать правильную информацию в уме. В США всего четыре-пять важнейших провайдеров: если они вместе задушат доступ к некоторым страницам интернета, они без преувеличения могут повлиять на ход истории", - сказал он Би-би-си.

Тем не менее, несмотря на доминирование сторонников принципа сетевого нейтралитета в соцсетях и среди сотрудников IT-компаний, в интернет-индустрии существует и группа сторонников абсолютно свободного рынка с минимальным вмешательством комиссий и госорганов.

"В истории интернета в основном не было регулирования до тех пор, пока некоторые люди не занервничали от мысли, что им подняли бы плату за доступ в сеть", - иронизирует бывший программист Stack Exchange техасец Бен Коллинз.

Правообладатель иллюстрации Open Media Image caption Платформа Open Media попыталась объяснить принцип сетевого нейтралитета через пиццу

Что в России?

В России нет особого законодательства, регулирующего сетевой нейтралитет, однако в теории провайдеры, злоупотребляющие навязыванием пользователю услуг, могут нарушать закон о связи.

Как показывает практика, подобная деятельность нередко заканчивается медийным скандалом.

"Провайдеры совершенно спокойно вмешиваются в канал связи между пользователем и сайтом, это сплошь и рядом бывает. Например, "Билайн" в мобильном интернете добавлял свое меню. Можно вспомнить сервис очень забавный в питерском Ростелекоме - "Космобонус", [в котором] компании платили за привлечение клиентов. Например, вы заходили на сайт aviasales.ru, а Ростелеком делал вид, что вы пришли через "Космобонус". Или санкт-петербургский провайдер "Веб Плас" блокировал более дешевые услуги, и требовал переходить на услугу на пять долларов дороже", - рассказал Русской службе Би-би-си создатель сайта Roem.ru Юрий Синодов.

При этом перспективы тяжбы и привлечения операторов к суду за подобные действия выглядят в российских реалиях весьма туманно.

"Больше всего операторы боятся нарушения закона о связи. Внедрение в передаваемый трафик своего кода - это нарушение конфиденциальности, но юристы операторов, конечно, стараются подстелить все соломки. Пока хватало скандалов, но если бы я юридически решал вопрос, я бы нашел зубастого юриста, который бы прицепился именно к нарушению тайны связи", - считает Синодов.