Что может НАТО противопоставить России в Эстонии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Боевая группировка НАТО в Эстонии состоит преимущественно из британцев

Эстонский город Тапа находится всего в полутора часах езды к востоку от Таллина. Своим существованием город обязан важному железнодорожному узлу и имеет все характерные черты военного городка советских времен. Тапа и был военным городком: во времена холодной войны здесь размещалась база ВВС.

Сегодня Тапа, расположенная всего в 150 км от российской границы, вновь превратилась в военный городок, только теперь здесь размещена боевая группировка НАТО. По словам руководства альянса, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать Москве солидарность с Эстонией и заодно подбодрить эстонское население.

Решение выдвинуть войска НАТО так далеко на восток - так близко к российской территории они еще никогда не приближались - было принято на фоне аннексии Крыма и боевых действий на юго-востоке Украине.

Тогда озабоченность проявили многие члены НАТО в центральной и северной Европе, особенно страны Балтии, которые, как и Украина, входили в свое время в состав Советского Союза.

На Варшавском саммите в 2016 году страны НАТО договорились об "усиленном передовом присутствии", которое подразумевало размещение многонациональных боевых групп в каждой из трех стран Балтии, а также в Польше.

Такая боевая группа в Эстонии находится под командованием Великобритании. Ее основу составляет британский пехотный батальон, оснащенный бронемашинами "Уорриор", в который включена одна французская пехотная рота, усиленная несколькими танками "Челленджер" и "Леклерк".

В группу входят также инженерные и иные войска и незначительное количество артиллерии.

Полностью боеспособной эта группа, в которую входит в общей сложности около тысячи военнослужащих, стала только к середине июня. Группа включена в состав эстонской бригады, также размещенной на базе в Тапе, откуда небольшие подразделения выезжают на учения.

Я посетил эту базу вместе с командующим британской армией, генералом сэром Ником Картером. Отвечая на вопрос, в чем же заключается миссия натовских войск в Эстонии, сэр Ник ответил, что это сложная комбинация сдерживания и учений.

"По большей части то, что мы здесь делаем - это предостережение, - пояснил генерал Картер. - Мы демонстрируем союзникам по НАТО свою поддержку, показываем, что взаимодействие есть, и что оно крепкое, и вместе с этим мы даем понять всем, кто захочет в этом усомниться, что такое взаимодействие служит залогом нашей силы. Совместные учения, совместная боеготовность служат серьезным посылом ".

Для британской армии это означает приобретение новых навыков, вернее, переучивание после многих лет, проведенных в боевых операциях против мятежников в Ираке и Афганистане. Генерал Картер надеется, что нынешняя миссия будет способствовать развитию и совершенствованию армии.

"Мы бы хотели увидеть, как это работает в разных боевых группах, скажем, в группе под руководством канадцев в Латвии или с литовской группой, как они взаимодействуют между собой и как работает процесс руководства и контроля НАТО на более высоком уровне", - поясняет Картер.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам генерала Картера, миссия НАТО в Эстонии призвана вселить уверенность в союзников по альянсу

Многонациональные боевые группы сравнительно малы, их численность не превышает тысячи человек. Однако генерал Картер надеется, что время от времени сможет посылать в Эстонию дополнительные контингенты и технику, чтобы отработать действия по быстрому усилению группы в случае необходимости.

"Мы бы очень хотели опробовать процесс взаимодействия с нашими опорными базами в Германии и выдвижения подкреплений в страны Балтии, для нас это была бы отличная тренировка, - говорит Картер. - Во времена холодной войны нам это отлично удавалось, мы точно знали, как мы будем двигаться через границы и все прочие аспекты систем доставки, и нам хотелось бы вновь овладеть этим мастерством. Нам не приходилось заниматься этим в Ираке или Афганистане, но это тот набор навыков, который ожидается от экспедиционной армии".

Накануне развертывания боевых групп в странах Балтии звучали опасения, что россияне могут попытаться как-то скомпрометировать прибывающих в Эстонию иностранных военных. Я спросил генерала Картера, есть ли какие-то заметные признаки активности в этом направлении.

"Пока что абсолютно ничего такого не происходило, - ответил он. - Мы всегда понимали, что если кто-то что-то задумает, это наверняка случится. Но я был впечатлен той дисциплиной, которую демонстрируют все многонациональные элементы нашей группы. Возможно, эта дисциплина и создала обстановку, в которой нашим действиям трудно помешать".

Правообладатель иллюстрации MOD/Crown Copyright/PA Image caption Генерал Ник Картер

В самом деле, густые леса восточной Эстонии, особенно зимой, не идут ни в какое сравнение с тему условиями, в которых приходилось действовать британским войскам в последние годы. Эти земли, расположенные в стратегически важном месте между Финским заливом и водами озера Пейпус (Чудского озера), в прошлом не раз становились ареной сражений.

Во времена Великой северной войны 1700-1721 годов русские войска воевали здесь со шведами (Эстония входила тогда в состав Шведского королевства). Затем в 1944 году войска нацисткой Германии безуспешно пытались сдержать здесь наступление советских войск.

Сегодня никто всерьез не ожидает военного конфликта, однако во времена, когда грань между миром и войной становится все более размытой, именно тут проходит передовая НАТО в новой битве, которая, по мнению некоторых российских генералов, уже началась.