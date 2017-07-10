"Кошерный корт": что общего у Уимблдона с синагогой?

Image caption Благотворительная деятельность Давида и Сары Коэн неразрывно связана с Уимблдонским турниром

Раввин Давид Коэн не знает, чем лично он может быть полезен Уимблдону, но зато Уимблдон уже много лет помогает ему в важном деле благотворительности.

Каждый год на протяжении девяти лет раввин ставит у стен Всеанглийского клуба лаун-тенниса свой фургон под названием "Кошерный корт" и все две недели турнира, кроме шабата, готовит кошерное мясо для всех желающих.

"Предыдущие восемь лет мы стояли на территории гольф-клуба, возле живой очереди за билетами, но в этом году они запросили слишком большую сумму за аренду места, - говорит жена раввина Сара Коэн. - Тогда мы просто пошли стучать в каждую дверь, пока не нашли домовладельцев, согласившихся сдать нам в аренду их парковочное место перед домом".

Image caption "Кошерный корт" существует уже девять лет

Сейчас фургон Коэнов стоит на полпути между станцией Southfields и кортами Всеанглийского клуба лаун-тенниса. Этой дорогой во время турнира каждый день проходят тысячи человек.

Духовно и физически

Вырученные деньги идут на поддержание еврейских студентов, находящихся далеко от дома и живущих в общежитиях. Также Коэны помогают молодым профессионалам, только что окончившим вузы и находящимся в поисках работы.

Давид сам почти 25 лет назад перебрался из США в Лондон и хорошо помнит, как нелегко было на новом месте.

"Например, мы оплачиваем им временное жилье. В районах, где еврейских студентов не так много, особенно важно создать для них место, где они могли бы встречаться, чувствовать себя как дома. Наша цель - дать им дом вдали от дома", - объясняет раввин.

"Есть еще и духовный аспект, конечно, - продолжает Сара. - Важно, чтобы у них была своя социальная среда общения, условия для соблюдения обрядов и поддержания традиций. Через нас нередко люди завязывают многолетнюю дружбу, есть даже пары, которые встретились у нас дома и поженились".

Image caption Подруги Тени и Лената - христианки, но с радостью поддержали благотворительный проект раввина

Когда мы беседуем, на улице стоит 26 градусов. Мне трудно представить, что в такую жару многие захотят отведать горячего мяса. Да и сколько вообще приверженцев кошрута проходит мимо палатки Коэнов каждый день?

"В такую погоду, конечно, в основном покупают прохладительные напитки. Выручка, действительно, небольшая. Но вы не правы в том, что у нас небольшая клиентура, - говорит Давид. - К нам заходит очень много евреев, если не поесть, то сказать спасибо за то, что мы даем выбор".

"Кстати, даже чаще останавливаются приверженцы халяльной кухни, то есть мусульмане", - вторит Сара.

К слову, в двух шагах от кошерного фургона можно купить сэндвич с двойным беконом.

Благодарные посетители

Image caption Сюзан и Адам Керн дома едят только кошерную еду. Для них фургон Коэнов - приятная неожиданность и очень нужный сервис

Пока мы разговариваем, к фургону подходит пара, покупает воду. Через пару минут непринужденной беседы Давид отходит с мужчиной под натянутый тут же тент и помогает ему совершить молитву с помощью специального приспособления - тфилин.

"Нас зовут Сюзан и Адам Керн. Мы увидели этот кошерный фургон еще утром по пути на корты, но не хотели пропустить начало матча, поэтому не остановились, - говорит супруга молящегося. - Решили, что обязательно зайдем на обратном пути поздороваться и что-нибудь съесть.. Для нас это очень неожиданный и приятный момент".

"Я не религиозный еврей, очень давно не молился. Отличное завершение дня", - говорит вернувшийся к нам Адам.

Image caption За духовной пищей - тоже к раввину

Между тем наступает пора сворачивать хозяйство, и помощники Коэнов начинают раздавать бесплатный слаш (напиток из сиропа и большого количества льда).

"По-моему, это модель того, как устроен Лондон. Никому нет дела до того, кто ты, какого цвета, во что одет, во что веришь. Просто живешь и стараешься сделать что-нибудь хорошее", - говорит Тэни, подошедшая вместе с подругой.

Девушки не соглашаются брать напиток бесплатно. Они настаивают, что хотят заплатить, поддержав таким образом благотворительный проект раввина Коэна.

Раввин-болельщик

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Израильский теннисист Дуди Села одержал невероятную победу над американцем Джоном Изнером во втором круге турнира

И конечно, я не могу не спросить о том, болели ли раввин и его семейство за израильского теннисиста Дуди (Давида) Селу.

Села прошел в третий круг Уимблдона, обыграв в пятисетовом матче соперника с самой мощной в туре подачей, американца Джона Изнера. Правда, следующий свой матч Дуди проиграл, но все равно может гордиться своим результатом.

"А как же, конечно, болели. Некоторые комментаторы даже пошутили, что Давид обыграл Голиафа (рост Джона Изнера - 2 метра 8 сантиметров - прим. Би-би-си). Мы очень рады его результату, независимо от дальнейших раскладов", - говорит ребе Давид.

"Мы передали ему через общих знакомых, что были бы очень рады, если бы он заглянул к нам - посмотрим", - добавляет Сара.

Прибыльный Уимблдон

Image caption Стоимость частной парковки зависит от удаленности дома от кортов

Не одному раввину Коэну пришло в голову извлечь пользу из Уимблдонского турнира. Его маленький бизнес вряд ли можно назвать особо прибыльным, в то время как другие делают за эти две недели немалые деньги.

Жители окрестных домов предоставляют парковочные места в своих дворах от 25 до 50 фунтов стерлингов в час. Сдача же самих домов - отдельный бизнес, которым занимаются агенства по недвижимости, если только у хозяина жилья нет своих давних связей с теннисистами или их агентами.

Image caption Есть и такой род бизнеса: хозяева домов давят свежий сок для проходящих мимо болельщиков

На время турнира спортсмены предпочитают селиться не в гостиницах, а в частных домах недалеко от кортов - чем ближе, тем выше цена.

Дом в расстоянии 10-20 минут ходьбы уходит за 3000-3500 фунтов в неделю. От двух до десяти минут - 4500 и выше, в зависимости от количества комнат.

Те, кто свои дома не сдает, зарабатывают деньги, предоставляя душ и горячие напитки тем, кто ночует на лужайке напротив кортов в надежде купить билет на матчи.