Борьба с "борзотой": помог ли Путин выдать зарплату на Урале?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption В пресс-службе президента России пояснили, что глава государства ведет работу и с обращениями тех граждан, чьи вопросы не прозвучали в эфире "Прямой линии"

На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в воскресенье президент Владимир Путин наказал разбираться с ситуацией в Нижнем Тагиле, где сотрудникам не платят зарплату.

Уже на следующий день Следственный комитет заявил о возбуждении дела, а местные власти отчитались выплате зарплат.

Путин зачитал Куйвашеву одно из обращений, которое пришло ему на "прямую линию" 15 июня: по словам автора жалобы, на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий не платят зарплату, а владелец якобы заявил рабочим: "Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите".

"Надо понять: если это так, то откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям", - прокомментировал обращение Путин, попросив Генпрокуратуру разобраться с этой ситуацией.

Это обращение не звучало в ходе "прямой линии", но, как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его Путин изучал отдельно: теперь он читает подобные обращения перед встречами с главами регионов.

Русская служба Би-би-си нашла женщину, которая пожаловалась президенту на задержку зарплат, и спросила, помогла ли жалоба.

Елена Аврамова, бывший оператор котельной Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий:

"Я устроилась на завод в 2010 году - по совету своей соседки, которая там работала. Была оператором котельной, зарплата 8 тысяч рублей. С июля 2015 года нам выплачивали зарплату частями, по 2-3 тысячи. Так продолжалось, пока нас не сократили, до января 2017 года.

У нас хороший завод - небольшой, уютный такой. Дружелюбная атмосфера, и люди все хорошие работали. Конечно, возмущались, но, по крайней мере, ходили на работу и без денег.

Мы к директору ходили, к заместителю директора ходили. Они нам говорили, что нет денег, хотя продукция выпускалась. Улыбались нам в лицо, говорили, что, даже если вы обратитесь к президенту, все равно ничего не получите, потому что денег нет.

Мы обращались и в Ленинскую, в Тагилстроевскую, в Дзержинскую прокуратуру, в трудовую инспекцию, к мировым судьям, потом к секретарю местного отделения "Единой России", к мэру. И никаких сдвигов - одни отписки, одни отговорки. Хотя арбитражный суд [предприятие признано банкротом - примечание Би-би-си] мне прислал исполнительный лист: "Задолженность выплатить немедленно". Но - никаких действий, никаких денег.

В июне, сразу после обращения [на "прямую линию"], нас вызывали в прокуратуру Тагилстроевского района, потом с нами встречался генерал-лейтенант юстиции [глава СУ СК по Свердловской области Валерий] Задорин в следственном комитете. Пообещали разобраться.

Теперь вот я смотрю "Россию-24" - там же каждые полчаса показывают [сюжеты про ситуацию вокруг предприятия]. Там, по-моему, 2,5 миллиона выделили [на выплату долгов по зарплате]. Некоторые, кто успел, получили деньги. А нам, кто на карточки деньги получает, пока нет ничего. Остается только ждать и надеяться".

Как следует из картотеки судебных решений, нижнетагильский завод объявлен банкротом. В понедельник Генпрокуратура отчиталась, что уже добилась погашения долгов по зарплатам рабочим. Однако, по словам Елены Аврамовой, деньги получила лишь небольшая часть сотрудников.

Следственный комитет России заявил о возбуждении двух уголовных дел - о сокрытии средств и о мошенничестве. Подозреваемым по ним проходит директор предприятия Сергей Янковец, которого, по словам губернатора, "уже ищут". Сам Янковец отказывается от общения с прессой.

Долги перед рабочими частично выплачивают совладельцы завода. Один из них, Вячеслав Кокорин, перед телекамерами снял со счета 2 млн рублей, чтобы перевести бывшим подчиненным.

Второй совладелец, по словам мэра нижнего Тагила Сергея Носова, - некий "господин из Челябинска", который также выразил готовность выделить деньги на зарплаты рабочим.