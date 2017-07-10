Байки для Путина: что известно о мотоциклах президента

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мотоциклы Kawasaki в основном предназначены для гонок и трюков

В гараже Федеральной службы охраны есть как минимум три спортивных мотоцикла, не предназначенных для сопровождения и патрулирования. Это мотоциклы Kawasaki. О том, что у него есть мотоцикл этой фирмы, в понедельник рассказал президент России Владимир Путин.

Мотоцикл охраны

О своем мотоцикле российский президент рассказал во время посещения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Путин вспомнил о нем, осматривая стенд японской компании Mitsubishi.

"У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - цитировал Путина Интерфакс.

Сведения о доходах и имуществе президента, включая транспортные средства, содержатся в справках, которые ежегодно публикует Кремль. За последние три года ни одного мотоцикла в собственности у Путина указано не было.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новость о мотоцикле Путина - это "полуфейк-ньюс", подтвердив, правда, что Путин действительно говорил о нем.

По словам Пескова, журналисты перепутали компанию, на стенде которой стоял Путин - президент говорил не про Mitsubishi, а про другую марку, Kawasaki.

Судя по фотографиям на сайте Кремля, Путин действительно посещал стенд именно этой компании.

Также, по словам пресс-секретаря президента, этот мотоцикл принадлежит не самому Путину, а государству: он есть в гараже особого назначения (структурное подразделение Федеральной службы охраны, где содержатся автомобили первых лиц и их охраны).

"Несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале гаража особого назначения. В свое время пару раз Путин даже пробовал на такой мотоцикл сесть. В личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет, и не ездит он на мотоцикле", - уточнил Песков.

"Злой" характер

Мотоциклы японской марки Kawasaki действительно упоминаются в закупках Федеральной службы охраны (ФСО): в 2015 году ведомство приобрело три (1, 2-3) зеленых Kawasaki KX450F за 2 млн. рублей (33 тыс. долларов по курсу на тот момент).

Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolsky / TASS Image caption На выставке в Екатеринбурге Путин вспомнил, как в 90-е годы ездил по Петербургу на японском мотоцикле

В отличие от мотоциклов марки "Урал", которые обычно закупает ФСО, МВД и другие силовые ведомства, эта модель не предназначена для патрулирования и сопровождения. Ее назначение - мотоциклетный кросс.

"Модель является полноценным спортивным снарядом, рассчитанным для серьезных тренировок и соревнований, - говорится в статье на сайте BikesWiki.ru, посвященном японским мотоциклам. - "Злой" характер мотора и короткие межсервисные интервалы делают этот мотоцикл малопригодным для повседневного использования в езде по пересеченной местности".

В мае 2017 года ФСО заплатило 208 тыс. рублей (3,5 тыс. долларов) за 56 новых запчастей для мотоциклов Kawasaki, в том числе за колеса, фильтры и держатели руля. Как и в 2015 году, в тендере победила московская компания "Велход центр", также поставлявшая надувные лодки и спортивный инвентарь для госорганов и подразделений ФСО.

"Kawasaki - марка распространенная, но лидирующие позиции она занимает только в мотокроссе, - рассказал Русской службе Би-би-си призер чемпионата России кросс-кантри ралли, обладатель одного из мотоциклов Kawasaki Иван Ли. - Для езды по городу, в качестве мотоцикла выходного дня Kawasaki проигрывает конкурентам: "Харлеям", Yamaha и Honda".

По словам эксперта, президент вряд ли мог бы выбрать себе мотокроссовый байк: "Скорее, круизер или чоппер показушный. А у Kawasaki такие модели не пользуются спросом".

"Что касается мотокросса, то тут Kawasaki выбирают райдеры по всему миру. Недорогие, с крутой подвеской, ремонт и запчасти тоже недорогие. Людей на таких мотоциклах легко встретить в России. Чтобы заниматься мотокроссом на таких мотоциклах, не нужен высокий рост - нужен навык", - пояснил Иван Ли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Kawasaki KX450F впервые появились в продаже в 2005 году

Других упоминаний мотоциклов Kawasaki на сайте госзакупок Русской службе Би-би-си найти не удалось.

Би-би-си ожидает ответа от ФСО на вопрос о том, пользуется ли Путин этими мотоциклами.

Какие мотоциклы любит Путин

Президент Путин несколько раз публично демонстрировал свой интерес к мотоциклам и байкерскому спорту.

Летом 2010 года, будучи премьер-министром, Путин приехал на международное байк-шоу в Севастополе на трехколесном мотоцикле во главе колонны байкеров на модели Harley-Davidson Lehman Trikes.

В интервью для Наоми Кэмпбелл в 2011 году для сайта мужского глянцевого журнала GQ Путин называл байкеров "крутыми парнями".

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, назвал Harley-Davidson Lehman Trikes "любимым мотоциклом" президента.

"И он [Путин] хорошо на нем смотрелся", - сказал Би-би-си Залдостанов. Сам Путин в 2010 году назвал эту модель "навороченной железякой".

Правообладатель иллюстрации Alexey Pavlishak / TASS Image caption Согласно декларации, президент владеет автомобилями ГАЗ М21 и "Нива", а также прицепом "Скиф", но к байкерам он приехал на Harley-Davidson

Хирург допустил, что приоритеты Путина могли поменяться. "Был момент, когда я к нему приезжал на мотоцикле [Yamaha] V-Max. Он с большим интересом смотрел на него, явно он ему нравился",- отметил Хирург.

"Можно называть его "серийным драгстером". Понятно, что у меня они нестандартные, мы всегда делаем для них какие-то особенные вещи. Помню, что его заинтересовала эта модель. Он на нее внимательно смотрел и явно было, что в какой-то мере любовался", - рассказал Би-би-си Хирург.

"Он человек азартный до спорта, координированный, спортивный, поэтому ему освоить спортивный мотоцикл особого труда не составит", - подытожил байкер Хирург.

Дополнение: по информации Центра по связям с прессой и общественностью ФСО, мотоциклы Kawasaki KX450F используются почетным эскортом ФСО в учебно-тренировочных целях. "Действительно президент тестировал какие-то мотоциклы ФСО", - сказал Би-би-си замначальника Центра Денис Симонов, не уточнив, какие именно.