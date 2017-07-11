Нефть или зарплата? С чего власти России получают больше налогов

Правообладатель иллюстрации ALBERT GARNELIS/TASS Image caption Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются уже два года подряд

В 2016 году поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который отчисляется из зарплат работающих россиян, превысил доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Значит ли это, что Россия уходит от сырьевой зависимости и государство станет более подотчетным населению, от выплат которого оно все больше зависит?

3 трлн рублей собрала Федеральная налоговая служба за прошлый год с российских работодателей в виде НДФЛ.

Сырьевые компании выплатили государству 2,9 трлн рублей в виде НДПИ. Помимо этого они перечисляют в бюджет налог на прибыль по ставке 20% и экспортные таможенные пошлины.

Впервые с 2010 года поступления НДПИ оказались ниже, чем выплаты по 13-процентному налогу на зарплаты.

Подобное наблюдалось и раньше: в первой половине 2000-х, в экономический кризис 2008-2009 годов и после обвала мировых цен на нефть в середине 2014-го.

99,9 процента людей вообще не знают, что такое наш бюджет и какая там доля доходов от НДПИ, от НДФЛ и прочего Евгений Гонтмахер, экономист

В 2016 году сборы НДПИ упали на 9% по сравнению с предыдущим годом после роста на 10%.

"Упала цена на нефть, на газ, и естественно, налоги, связанные с этим, в том числе таможенные пошлины упали", - говорит экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Сборы таможенных пошлин рухнули с 2014 года более чем вдвое. Неудивительно, учитывая, что в прошлом году 98% этой статьи составили вывозные пошлины на сырую нефть, продукты из нее и природный газ.

Image caption Таможенные пошлины и НДПИ упали вслед за мировым рынком энергоносителей

Взносы работодателей в Пенсионный фонд, на обязательное медицинское и социальное страхование (30% от зарплаты работника до вычета НДФЛ), а также другие социальные налоги из год в год росли, достигнув в прошлом году отметки в 6 трлн рублей.

Доля выплат, которые фактически взимаются с работающего населения, в бюджетах всех уровней вырос за 12 лет на треть. Вес НДПИ и пошлин, напротив, снизился. К чему это может привести?

В плену сырьевого проклятия

"Тенденции последних трех лет довольно печальны, поскольку они подрывают традиционную кормовую базу бюджета", - сказал Русской службой Би-би-си доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления Московского государственного университета Олег Буклемишев.

Проблемы нефтегазовой отрасли заставляют государство урезать расходы и тянут вниз остальную экономику, а не способствуют ее "автоматической диверсификации", отмечает он.

Доходы от сырьевого экспорта упали, но производство в несырьевых отраслях, кроме сельского хозяйства, в основном сокращается, констатирует Гонтмахер.

По мнению Буклемишева, россияне не считают НДФЛ и тем более социальные выплаты своими налогами, поскольку платят их не работники, а работодатели.

Ситуация могла бы измениться, если бы в России была введена прогрессивная шкала налогообложения и каждый был бы вынужден самостоятельно подавать в налоговую инспекцию декларацию о доходах, рассуждает он.

"99,9 процента людей вообще не знают, что такое наш бюджет и какая там доля доходов от НДПИ, от НДФЛ и прочего", - убежден Гонтмахер.

По его словам, недовольство населения может вызвать разве что падение или стагнация реальных доходов населения, которые наблюдаются с 2014 года, или рост налогов.

"Но пока нет даже намека, что ставка НДФЛ будет как-то меняться в обозримой перспективе", - прогнозирует экономист.

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