Коррида на Уимблдоне: Надаль проиграл в 4-м круге, но как

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рафаэль Надаль проиграл 26-й ракетке мира

Что бы ни произошло дальше на Уимблдоне, затмить по накалу страстей матч четвертого круга между Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером не сможет ничто.

Накануне испанцу предсказывали не слишком сложную победу над люксембуржцем Мюллером, а Роджеру Федереру - сложнейший матч с Григором Димитровым.

Получилось все наоборот, что еще раз говорит о том, что прогнозы - вещь условная.

Роджер без особых треволнений победил в трех сетах. Зато у Надаля получилась настоящая коррида, и он сам временами был похож на быка - неизменный логотип на его правом кроссовке.

Рафа проиграл 26-й ракетке мира со счетом - 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15.

Ничто не предвещало

Проиграв первые два сета, Рафа выглядел на удивление спокойным, хотя статистика говорила не в его пользу.

Комментаторы начали издалека готовить свою аудиторию к тому, что финала Федерер-Надаль не будет. Мол, не любит Надаль играть на траве, некомфортно ему, но спасибо за четыре ярких матча.

Однако ситуация на корте между тем кардинально поменялась. Рафа выиграл две следующие партии, и коллеги по пресс-центру уверились, что теперь он точно не отдаст матч.

Но Жиль Мюллер думал иначе.

На Уимблдоне не бывает тайбрейка в решающей партии, и соперники борются до превосходства в два гейма.

Бедный Джокович

При счете 9-9 в пятом сете организаторы решили менять расписание.

Следующими после Надаля и Мюллера на первом корте должны были играть Новак Джокович и Адриан Маннарино. Решили выпустить Джоковича на центральный корт, где уже закончили Федерер и Димитров, и больше матчей не планировалось.

Но встал вопрос охраны корта, которую уже отпустили. Пока решали, с каждой минутой Джоковичу и Маннарино оставалось все меньше времени играть при дневном свете.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Затмить по накалу страстей матч между Надалем и Мюллером на Уимблдоне уже вряд ли что-то сможет

Победила британская любовь к порядку: решили ждать, когда освободиться первый корт, как и значилось в расписании.

Живой заслон

На моей памяти было много матчей с участием Энди Маррея, когда на Хенмен-хилле (так называют огромную поляну перед большим экраном, по которому матчи смотрят те, кто не смог попасть на корт) яблоку негде было упасть.

Но подобного тому, что творилось в понедельник вечером, я не припомню.

Обслуживающий персонал турнира с пластмассовыми цепями в руках образовал живой заслон вокруг поляны. С точки зрения мер безопасности там и так уже было в два раза больше людей, чем нужно, а зрители все шли.

Люди искали местечко где угодно, чтобы хотя бы слышать, что происходит. О том, чтобы видеть экран, речи не могло быть.

Image caption Вокруг Херман-Хилла персонал образовал заслон

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Обладатели билетов на корт, в свою очередь, волновались, смогут ли они воспользоваться ими завтра, если матч перенесут.

Многие предвкушали противостояние, подобное матчу первого круга на Уимблдоне 2010 года между Джоном Изнером и Николя Маю. Тот поединок продолжался три дня и завершился со счетом 70-68 в решающей партии в пользу Изнера.

Надаль и Мюллер не побили рекорд, но подарили болельщикам, без сомнения, самый яркий момент нынешнего турнира.