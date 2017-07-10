Коррида на Уимблдоне: Надаль проиграл в 4-м круге, но как
Что бы ни произошло дальше на Уимблдоне, затмить по накалу страстей матч четвертого круга между Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером не сможет ничто.
Накануне испанцу предсказывали не слишком сложную победу над люксембуржцем Мюллером, а Роджеру Федереру - сложнейший матч с Григором Димитровым.
Получилось все наоборот, что еще раз говорит о том, что прогнозы - вещь условная.
Роджер без особых треволнений победил в трех сетах. Зато у Надаля получилась настоящая коррида, и он сам временами был похож на быка - неизменный логотип на его правом кроссовке.
Рафа проиграл 26-й ракетке мира со счетом - 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15.
Ничто не предвещало
Проиграв первые два сета, Рафа выглядел на удивление спокойным, хотя статистика говорила не в его пользу.
Комментаторы начали издалека готовить свою аудиторию к тому, что финала Федерер-Надаль не будет. Мол, не любит Надаль играть на траве, некомфортно ему, но спасибо за четыре ярких матча.
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Однако ситуация на корте между тем кардинально поменялась. Рафа выиграл две следующие партии, и коллеги по пресс-центру уверились, что теперь он точно не отдаст матч.
Но Жиль Мюллер думал иначе.
На Уимблдоне не бывает тайбрейка в решающей партии, и соперники борются до превосходства в два гейма.
Бедный Джокович
При счете 9-9 в пятом сете организаторы решили менять расписание.
Следующими после Надаля и Мюллера на первом корте должны были играть Новак Джокович и Адриан Маннарино. Решили выпустить Джоковича на центральный корт, где уже закончили Федерер и Димитров, и больше матчей не планировалось.
Но встал вопрос охраны корта, которую уже отпустили. Пока решали, с каждой минутой Джоковичу и Маннарино оставалось все меньше времени играть при дневном свете.
Победила британская любовь к порядку: решили ждать, когда освободиться первый корт, как и значилось в расписании.
Живой заслон
На моей памяти было много матчей с участием Энди Маррея, когда на Хенмен-хилле (так называют огромную поляну перед большим экраном, по которому матчи смотрят те, кто не смог попасть на корт) яблоку негде было упасть.
Но подобного тому, что творилось в понедельник вечером, я не припомню.
Обслуживающий персонал турнира с пластмассовыми цепями в руках образовал живой заслон вокруг поляны. С точки зрения мер безопасности там и так уже было в два раза больше людей, чем нужно, а зрители все шли.
Люди искали местечко где угодно, чтобы хотя бы слышать, что происходит. О том, чтобы видеть экран, речи не могло быть.
Обладатели билетов на корт, в свою очередь, волновались, смогут ли они воспользоваться ими завтра, если матч перенесут.
Многие предвкушали противостояние, подобное матчу первого круга на Уимблдоне 2010 года между Джоном Изнером и Николя Маю. Тот поединок продолжался три дня и завершился со счетом 70-68 в решающей партии в пользу Изнера.
Надаль и Мюллер не побили рекорд, но подарили болельщикам, без сомнения, самый яркий момент нынешнего турнира.