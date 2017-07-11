Пресса Британии: левый экстремизм в Европе поднимает голову

В обзоре британских газет:

В Германии предлагают сосчитать левых экстремистов по всей Европе

Население Европы растет только за счет мигрантов из других стран

Польза кофе, возможно, переоценена, но и вреда от него нет

Левые экстремисты не менее опасны, чем правые

Times рассказывает об инициативе политиков из правящей коалиции Германии создать общеевропейский реестр левых экстремистов, чтобы помочь предотвратить повторение столкновений, аналогичных тем, что произошли во время саммита G20 в Гамбурге на прошлой неделе.

Около 500 полицейских получили ранения в результате беспорядков; более 400 человек были арестованы.

Политики заявили, что база данных позволит им остановить радикалов на границе. "Непостижимые и жестокие проявления насилия показывают, что в Германии существует очень активная левая экстремистская среда, как и во многих других европейских странах", - приводит газета слова представителя Христианско-демократического союза по вопросам политики безопасности Стефана Майера.

Считается, что демонстранты со всей Европы, включая Италию, Швейцарию, Францию и Скандинавию, присоединились к так называемому "черному блоку" бунтовщиков - одетых во все черное, с надвинутыми на лица капюшонами, шарфами или масками. В Германии противозаконно закрывать лицо во время протеста.

По мнению лидера Либеральной свободной демократической партии Кристиана Линднера, правых экстремистов правильно клеймят, но левых экстремистов слишком долго не принимали всерьез.

По оценкам полиции, 8 тысяч из 100 тысяч протестовавших в Гамбурге были экстремистами-радикалами.

Буркхард Лишка, политик из левоцентристской партии социал-демократов, сказал, что Гамбург заплатил высокую цену за неспособность властей получать и обмениваться информацией о левых экстремистах: "Сотни поджигателей и преступников со всей Европы приехали в Германию неопознанными для участия в беспорядках в Гамбурге".

Бернд Бюргер, старший офицер полиции, сказал газете Bild, что у полиции была информация о серьезной подготовке к акциям, с планами использовать коктейли Молотова, железные прутья, сбрасывать с крыш куски тротуаров.

Как пишет Times, Ангела Меркель также подверглась критике за то, что выбрала для проведения саммита Гамбург - город, известный как очаг левого активизма.

Восточноевропейцев в Британии все больше, зато они работают

Внимание сразу нескольких британских газет привлек только что опубликованный доклад Управления национальной статистики Великобритании.

Данные доклада, как пишет Times, показывают, что численность населения Британии растет быстрее, чем в других странах. За последние пять лет страна быстро нагоняет вторую по численности населения страну ЕС - Францию. В соответствии с прогнозами, если Британия останется (осталась бы, скорее) в Евросоюзе, то уже к середине века она станет самой населенной страной из 28, обогнав не только Францию, но и Германию.

Это связано с тем, что показатели рождаемости в Великобритании остаются одними из самых высоких в Европе, а Германия прогнозирует, что в последующие 30 лет ее население с 82,8 млн человек упадет более чем на 15 млн.

Население ЕС в начале этого года составило 511,8 млн человек, то есть за год выросло на полтора миллиона по сравнению с 510,3 млн в январе 2016 года.

В опубликованном докладе говорится: "В течение 2016 года в ЕС было зарегистрировано столько же рождений, сколько и смертей (5,1 млн человек), что означает, что естественное изменение населения ЕС было нейтральным. Таким образом, изменение численности населения (более чем на 1,5 млн человек) связано с чистой миграцией".

Естественно, что больше всего внимание британская пресса обратила на данные, посвященные британской миграции.

Цифры показывают, что количество граждан восьми восточноевропейских стран ЕС, проживающих в Британии, почти в 100 раз больше, чем граждан Британии, проживающих в этих странах.

Около 1,3 млн граждан этих стран жили в Великобритании в период с 2013-го по 2015 год, и только 14 100 британцев жили в государствах восточно-европейской восьмерки.

Цифры указывают на миграцию из Восточной Европы с 2004 года, когда Польша, Венгрия, Чешская Республика, Словакия, Словения, Эстония, Литва и Латвия присоединились к ЕС.

Times приводит слова директора Офиса национальной статистики Эммы Рурк, согласно которой данные отчета позволяют понять долю мигрантов из той или иной страны в общей пропорции населения этой страны.

Робин Мейнард, директор исследовательской организации Population Matters, говорит, что для людей из бывшего советского блока Великобритания давно является привлекательным местом, чем можно гордиться. "Однако, - цитирует его Times, - мы являемся одной из самых густонаселенных стран Европы, и рост населения из любого источника оказывает давление на нашу инфраструктуру, услуги и окружающую среду. В то же время переезд людей трудоспособного возраста из этих стран не лучшим образом скажется на их национальных экономиках или качестве жизни в их родных странах".

Издание добавляет другие интересные подробности. Поляки впервые в истории обогнали индийцев и стали самой крупной иностранной общиной в Британии (рожденных в Польше - более 800 тысяч человек). Также растет число граждан стран Восточной Европы, получающих британскую пенсию.

Впрочем, большинство восточноевропейцев в Британии находятся в трудоспособном возрасте и 80% из них работают. Но больше трети на низкоквалифицированных работах: в гостиницах, ресторанах, на простых работах на заводах и фабриках и в сельском хозяйстве.

Кофе здоровью не поможет, но и не навредит

Внимание всех британских газет привлекли выводы специалистов из Международного агентства по исследованию рака, сделанные на основании нескольких исследований потребления кофе.

Guardian рассказывает, что первые исследования, проводившиеся в начале 1990-х годов, давали основания предположить, что потребление кофе предотвращает смерть от сердечных заболеваний, инсульта, рака, легочных болезней, диабетов и болезней почек.

Но гораздо более масштабное исследование, охватившее более 450 тысяч человек в 10 европейских странах и длившееся в общей сложности 16 лет, позволяет подвергнуть сомнению наличие прямой связи именно между кофеином, основным компонентом кофе, и смертностью его любителей от определенных заболеваний. Это исследование - в отличие от более раннего - также собирало данные по методам приготовления кофе, употреблению алкоголя, учитывало различные факторы (возраст, курение, физическую активность и даже уровень образования).

У тех, кто выпил три или более чашки в день, был на 18% ниже риск смерти среди мужчин и на 8% ниже - среди женщин в любом возрасте, по сравнению с теми, кто не пьет кофе.

Также у кофеманов из особой фокус-группы были выявлены лучшие результаты по многим биологическим маркерам, включая ферменты печени и контроль глюкозы.

Но эксперты предупреждают, что возможно результаты больше зависят от общего состояния здоровья конкретных людей, а не от того, пьют они кофе или нет.

Авторы обоих исследований утверждают, что пока неясно, какой из многих биологически активных компонентов в кофе может потенциально влиять на здоровье. Ученые не берутся ни отрицать полезность кофе, ни, наоборот, утверждать, что оно плохо влияет на здоровье.

В целом ученые считают, что кофе может быть частью здорового питания и навредить в любом случае не может.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com