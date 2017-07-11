Прием по высшему разряду: если вас пригласила королева Британии

Правообладатель иллюстрации Matanya Image caption Главное в государственном визите то, что приглашения рассылаются от имени королевы

Наверняка, у Ее Величества есть круг близких людей и неизбежных родственников, которых она принимает без особых церемоний.

Но государственный визит - это совсем другое. Это - традиции, уходящие корнями в имперское прошлое. Это - конные экипажи и изысканное меню банкета в Букингемском дворце.

Это - честь, намного превосходящая все остальные визиты, потому что посетителей много, а королева Британии одна.

Так что же ждет лидера любой страны, если его или ее пригласили в Британию с государственным визитом?

Правообладатель иллюстрации Tony Hisgett Image caption В средневековом Виндзорском замке гостей встретят со всеми удобствами.

Не гостиница, и не посольство, а дворец

Главная цель государственного визита в Соединенное Королевство - это улучшение отношений с какой-то конкретной страной, путем максимального ублажения ее лидера.

Удостоиться такой чести не так-то просто: каждый год королева принимает на высшем уровне не более двух глав государств.

Приглашения рассылаются заранее. Этим занимается британский МИД, но от имени Ее Величества.

Правообладатель иллюстрации Oliver-Bonjoch Image caption В не менее средневековом Холирудском дворце можно посмотреть на комнаты, где жила Мария Стюарт.

Поскольку официальной приглашающей стороной является королева, то приглашенный лидер останавливается исключительно в монарших резиденциях: Букингемском дворце, Виндзорском замке, или Холирудском дворце в Шотландии.

Последнее - наиболее интересно, потому что у высокого гостя есть шанс посмотреть комнаты, в которых жила Мария Стюарт, сохраненные почти в первозданном виде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот так в Виндзорском замке встречали в 2012 году эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

С чего начинаются почести?

Ну, королева в аэропорт, конечно, не поедет. Во-первых, женщина она не молодая, во-вторых, протокол не позволяет, а в третьих, не королевское это дело ждать прилета какого-то самолета, потому что монаршая власть - она от Бога, а вот президентская - от избирателей.

Зато потом приглашенного гостя встречают с большой помпой. Приветственная делегация состоит, как из самой королевы, так и из наиболее высокопоставленных членов королевской семьи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вот так в карете в 2015 везли лидера Китая.

Если гость потом будет жить в Букингемском дворце, то торжественная встреча проходит на плацу перед зданием Конной гвардии, после чего приглашенный президент или другой монарх отправляется вместе с Ее Величеством в конном экипаже в Букингемский дворец.

Лошади не устанут: и плац, и дворец расположены очень близко друг от друга.

Вечером в день приезда иностранного лидера королева дает Государственный обед в его (или ее) честь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скромный ужин на 150 персон. На этой фотографии принимают президента Ирландии.

Ну вот, встретились, теперь можно и поесть

Банкет в честь заморского гостя проходит в бальном зале Букингемского дворца.

Оно, в общем, неудивительно, потому что на мероприятия приглашаются около 150 человек (деятели культуры, науки, дипломаты и бизнесмены, в той или иной степени связанные со страной, откуда прибыл гость).

До того, как подается первое блюдо, Ее Величество произносит тост в честь гостя, который затем отвечает ей тем же.

С кем только королеве ни приходилось чокаться:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С президентом Южной Кореи, ей уже объявлен импичмент...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С президентом Турции Абдуллой Гюлем...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И с президентом России, когда он еще был женат.

А как кормят?

Кормят неплохо.

Например, на банкете в честь лидера Китая Си Цзиньпина подавали палтуса с муссом из омара, за которым последовала оленина из королевского поместья в Балморале с соусом из мадеры и трюфелей.

На закуску гостям предложили шоколадное суфле с манго и цитронами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вот эмира Кувейта кормили в Виндзоре!

Мы - вам, вы - нам

Во время государственного визита принято обмениваться подарками.

Полученные дары являются собственностью монархии, но не монарха. Поэтому королева может ими пользоваться, но не может, например, продать, или подарить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вот папа Бенедикт подарил королеве не iPod, а факсимильную копию Золотого евангелия из Лорша, знаменитого манускрипта IX века. В качестве ответного подарка папе были подарены копии рисунков Ганса Гольбейна из королевской коллекции

Например, Барак Обама в бытность президентом, подарил Елизавете II iPod, на котором были записаны видео и фотографии ее государственного визита в США в 2007 году.

Британскому премьеру повезло гораздо меньше: он получил коллекцию дисков с классикой американского кинематографа, которые были записаны в формате…, который в Британии не работает.

Протокол - не догма, а руководство к действию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот такая милая королевская семья приезжает в Британию в июле.

На самом деле, любая встреча на государственном уровне, насколько это возможно, подстраивается под конкретного главу государства.

12 июля, например, в Лондон прибудет королевская чета Испании, король Фелипе и королева Летиция.

Августейшие гости без особой помпы прилетят в лондонский аэропорт Лютон, где их встретит королевский распорядитель виконт Брукборо.

Затем гостей ждет официальный почетный караул на плацу, прием в Букингемском дворце. Далее испанский король обратится к членам парламента.

Правообладатель иллюстрации George Gower Image caption При первой Елизавете, когда королем Испании тоже был Филипп, но другой, отношения Англии и Испании были несколько хуже.

В качестве отступления от стандартной повестки дня высокие гости посетят университет Оксфорда, чтобы посмотреть на хранящиеся там испанские предметы искусства.

Учитывая, что английские пираты с благословения предыдущей Елизаветы с большим успехом топили и грабили испанские галеоны, коллекция должна быть довольно обширной.

Иногда приходится принимать не тех, кого хочется, а тех, кого надо

Предстоящий государственный визит Дональда Трампа, против приезда которого более два миллиона британцев подписали соответствующую петицию в парламент, вовсе не является уникальным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Против визита японского императора Хирохито возражали ветераны Второй мировой войны.

Недоумение и протесты вызвали следующие государственные визиты:

Си Цзиньпина в 2015

Короля Саудовской Аравии Абдуллы в 2007

Еще одного лидера Китая Ху Цзиньтао в 2005

Президента Джорджа Буша-младшего в 2003 (лондонцы вышли на демонстрации против войны в Ираке)

Президента России Владимира Путина в том же 2003

Императора Японии Акихито в 1998

Николае Чаушеску в 1978

Еще одного японского императора - Хирохито в 1971

Визит Обамы, или Ловушки британского протокола

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конечно, Обама протокол действительно нарушил, но человек он милый и воспитанный.

Вообще-то, лево-либеральная британская пресса, хотя с одной стороны, и говорит, что не хочет государственного визита Дональда Трампа, с другой, как я полагаю, в предвкушении потирает руки.

Потому что, если даже такой милый и воспитанный человек, как Барак Обама допустил несколько непростительных проколов в протоколе, то поведение Трампа может стать лучшим реалити-шоу за долгие годы.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Вообще-то Дональд Трамп и сам немного король... или так о себе думает... Его государственный визит в Британию может оказаться очень любопытным

Обама, например, мало того, что продолжал говорить уже после того, как на банкете оркестр заиграл "Боже, храни королеву", так еще и его жена умудрилась похлопать Ее Величество по спине.

Так или иначе, но в Британии ждут Трампа с нетерпением. Надеюсь, он не подведет.

Фотографии Getty Images и Wikimedia Commons.