Инвесторы вывели из России $1,8 млрд. Почему это нестрашно и при чем здесь Трамп

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS Image caption За четыре месяца после победы Трампа на выборах в США инвесторы вложили в российские рынки 2,2 млрд долларов

С конца февраля по 5 июля иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка около 1,8 млрд долларов, показали данные аналитической компании EPFR Global. Это в итоге привело к падению рынков и ослаблению курса рубля к доллару и евро.

Аналитики и эксперты связывают это с эффектом Дональда Трампа: во второй половине 2016 года инвесторы активно вкладывали деньги в российские бумаги, ожидая улучшения отношений США и России с приходом нового президента. По подсчетам Русской службы Би-би-си, с ноября 2016 года по февраль 2017 года инвесторы вложили в российские бумаги более 2,2 млрд долларов.

Русская служба Би-би-си объясняет, откуда взялись эти деньги, почему их вывели из российской экономики и почему в итоге это не привело к кризису.

Что такое фонды, инвестирующие в Россию, и куда идут их деньги?

Иностранные инвесторы вкладывают деньги в российский рынок чаще всего через различные финансовые фонды и организации. Анализирует эти потоки компания EPFR Global, а затем ее данные изучают различные банки и независимые аналитики.

На сайте компании говорится, что ее статистика отражает финансовые потоки различных фондов, чьи активы оцениваются в 24 трлн долларов во всем мире.

"Это живые капиталы, которые размещаются в рынок акций и рынок облигаций", - пояснила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. По словам экономиста, это высоколиквидные вложения, сами фонды могут быстро менять свою стратегию в случае необходимости. Выделить в этих потоках отдельно спекулятивный капитал довольно сложно, полагает экономист.

Слова эксперта подтверждает и статистика: финансовые потоки резко меняют знак с плюса на минус, а поводом может стать любое событие в мире. Например, в августе 2011 года из России фонды вывели за один месяц почти 1,5 млрд долларов. Тогда агентство S&P снизило кредитный рейтинг США, тем самым вызвав панику на мировых рынках. В такой ситуации инвесторы в первую очередь избавляются от рисковых активов - к таким относятся все бумаги развивающихся стран, включая Россию.

По данным EPFR Global, значительная часть инвестиций в Россию приходится именно на различные биржевые фонды. Это могут быть фонды, вкладывающие деньги непосредственно в Россию или в определенные группы стран, например, в развивающиеся рынки или развивающиеся страны Европы. По словам Солтера, вложения в фонды, ориентированные на развивающиеся страны в целом, частично компенсировали отток денег из фондов, вкладывающих в Россию, в последние месяцы.

Почему потоки капитала считались угрозой?

В первые годы после кризиса 2008-2009 годов потоки капитала считались чуть ли не главными причинами кризиса. Тогда широко употреблялся термин "горячие деньги" - это краткосрочные потоки капитала из одной страны в другую. Инвесторы таким образом охотятся за быстрой прибылью. Частично потоки "горячих денег" и попадают в данные EPFR Global по инвестициям.

Например, панику вызывала схема, которая работала при долговом кризисе в еврозоне. У Греции или Португалии обострялись экономические проблемы, это приводило к тому, что инвесторы быстро выводили из страны деньги, что лишь ухудшало ситуацию. Доходность по облигациям этих стран росла, а расплатиться по долгам становилось труднее. Паника приводила к обострению проблем у банков и дальнейшему развитию кризиса. Похожее происходило и в некоторых странах, страдавших еще и от резкого падения валют.

Подобное описано, например, в докладе МВФ от 2010 года. Когда потоки капитала приходят в страну, в ней начинается экономический бум: какое-то время растут финансовые рынки, бурно развивается банковская система, государство активно занимает на рынках под небольшие ставки, а люди все больше потребляют. Затем в экономике происходит сбой, инвесторы резко уходят из страны, что провоцирует кризис. В докладе предлагается ввести контроль над потоками такого капитала.

Однако уже в конце 2010 года представители МВФ говорили о том, что подобные потоки являются естественными и ограничивать их не стоит. В МВФ советовали лишь ограничивать негативные последствия, например, слишком сильное укрепление валюты.

Главный стратег по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) банка "Ренессанс Капитал" Дэниел Солтер пояснил Би-би-си, что для страны приток средств инвесторов на рынки - это хороший способ получить долгосрочное финансирование. У России есть еврооблигации со сроком погашения в 2047 году, привел пример Солтер.

Солтер предупреждает, что ограничения подобных потоков приведет к тому, что инвесторы "проголосуют ногами" и покинут страну.

К чему привел вывод активов из России в последние месяцы?

Российский фондовый рынок с начала года показал худшие результаты среди рынков развивающихся стран, пояснил Солтер. В долларовом выражении, по оценке экономиста, рынок упал на 14%, а другие развивающиеся рынки, наоборот, выросли в среднем на 17%.

"Основное очевидное последствие этого оттока в том, что Россия до сих пор не смогла присоединиться к большому ралли [быстрый рост рынков] на фондовых рынках развивающихся стран в этом году", - пояснил экономист.

Орлова также отметила ослабление рубля, которое произошло в последние недели. При этом эксперты не ждут дальнейшего вывода активов и ослабления рынков. "Рынок уже достаточно сильно упал, я бы не ждала дальнейшего снижения", - пояснила Орлова.

Почему инвесторы выводили деньги в последние месяцы и продолжат ли они?

Солтер называет три основные причины, почему фонды, в которые вкладывают деньги люди и корпорации, выводят средства из российских рынков.

Во-первых, в 2016 году российский рынок показал одни из самых высоких результатов среди развивающихся стран в мире - тогда рынок вырос на 50% в долларовом выражении. Инвесторы после такого роста должны фиксировать прибыли, пояснил экономист. Этот же фактор отметила и Орлова.

Во-вторых, отток капиталов спровоцировало падение цен на нефть, которые снизились с 56 долларов за баррель в конце 2016 года до 44 долларов за баррель в конце июня.

В-третьих, Солтер связал распродажу активов с разочарованием на геополитическом фронте. После избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре инвесторы поверили в то, что санкции, введенные против России, будут вскоре отменены. Орлова также отметила, что продление санкций стало для инвесторов настоящим разочарованием.

Солтер считает, что сейчас инвесторы переходят к выжидательной позиции. "Пришло время двигаться дальше в конструктивной работе с Россией", - написал Трамп в своем "Твиттере" после встречи с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Солтера, это стало важным сигналом для инвесторов о том, что власти США хотят, скорее, сотрудничать с Россией, а не изолировать ее.

Согласно данным EPFR, эффект Трампа пока для России в целом остается положительным: инвесторы за четыре месяца после избрания Трампа вложили в России на 400 млн долларов больше, чем вывели за четыре месяца после того, как стало ясно, что отношения двух стран несильно улучшатся, показали расчеты Би-би-си.

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