Британские ультраправые заигрывают с польскими мигрантами

Правообладатель иллюстрации Britain First Image caption "Великобритании и Польше угрожает общий враг - ислам", - утверждают авторы видео

Представители ультраправой общественной организации Britain First ("Британия прежде всего") пытаются обрести поддержку польских переселенцев. При этом манифест движения предполагает борьбу за полный запрет трудовой миграции.

У движения Britain First нет представительства в парламенте. В то же время в сети "Фейсбук" у его страницы 1,9 млн лайков, - это больше, чем у любой британской парламентской партии.

Теперь же, отталкиваясь от своей популярности в соцсетях, Britain First хочет привлечь польскую онлайн-аудиторию.

В одном из последних видео движения фигурирует Яцек Медлар - бывший священник, а ныне ультраправый активист, известный своими антисемитскими и антиисламскими взглядами.

Медлара дважды за год не впустили в Британию, где он собирался выступить на акциях.

Манифест движения предполагает не только полную "заморозку" трудовой иммиграции, но и выплаты иностранцам, чтоб они покинули территорию Британии. Помимо этого, движение хочет приравнять к госизмене принятие любого законодательного акта, который облегчит приезд на постоянное жительство мигрантов в королевство.

Однако заместитель руководителя Britain First Джайда Франзен сказала, что теперь активисты добиваются, чтобы все иммигранты из ЕС, приехавшие в страну до "брексита", получили право остаться, если они не нарушители закона и не мусульмане.

В Britain First уверены, что антиисламская риторика привлечет немало поляков, которые составляют крупнейшую группу мигрантов в Британии. Сейчас их 831 тыс. человек, в то время как в 2004 году, на момент вступления Польши в Евросоюз, мигрантов из Польши в Британии было менее 100 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption Все больше видео на Youtube-канале Britain First посвящено полякам

Рафал Панковски из польской благотворительной организации против ненависти "Никогда больше" говорит, что попытки обратиться к полякам в Великобритании могут быть попытками найти общий язык с радикалами в самой Польше.

"Мы наблюдаем рост крайне правых настроений в самой Польше", - говорит он. - "И, к сожалению, польские люди в Великобритании стали жертвами дискриминации и преступлений на почве ненависти, особенно после референдума о "брексите". И некоторые из пострадавших повернулись лицом к польским крайне правым националистическим группам в поиске поддержки".

"Не очень приятный всплеск"

Бывший пресс-секретарь "Федерации поляков Британии" Виктор Мощински согласен, что всплеск ультраправых настроений среди польских мигрантов в королевстве и правда наблюдался, но сейчас он спал.

"На данный момент политический компас как в Польше, так и в некоторой степени здесь, в Великобритании, сместился вправо, но когда я говорю о правых, я не имею в виду ультраправых", - заметил Мощински.

"Вдруг эти группы начали появляться на демонстрациях в Великобритании в течение последних двух-трех лет, как правило, с польской фашистской символикой, но я должен сказать, что за последний год я ничего подобного не видел", - говорит он. - "Полиция говорила мне, что обеспокоена этими группами, поэтому мы знаем, что они, может быть, пропали из виду, ушли в подполье. Но на данный момент проблема, по-видимому, пошла на спад. По крайней мере, сейчас".

По его словам, большинство молодых поляков не поддаются влиянию крайне правых групп, в том числе и в Британии. Но всплеск радикальных настроений для Мощински не очень приятен, особенно в то время, когда коллеги пытаются сформировать в британском обществе позитивное отношение к польским гражданам.

Правообладатель иллюстрации Weronika M. Kania Image caption Бывший польский чемпион по рестлингу Мариан Лукасик (слева) призывал убить канцлера Германии Ангелу Меркель, так как не одобрял её политику

В недавнем отчете общественной организации Hope Not Hate говорится, что крупнейшей и самой организованной неонацистской группой в Великобритании сегодня является "Национальное возрождение Польши". Такие группы, утверждают активисты, поддерживают крайне правых активистов.

Но и среди обычных поляков, живуших в Британии, заметны радикальные настроения.

Так, в одном из видео с манифестации в Бирмиргеме можно услышать, как проживающий в Британии бывший чемпион Польши по рестлингу Мариан Лукасик призывает к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель из-за политики ее страны в отношении беженцев. Лукасик недавно сделал ряд заявлений в поддержку Britain First.

Площадка антиисламистов

Britain First не избирается в парламент. На выборах мэра Лондона в прошлом году лидер движения Пол Голдинг получил 1,2% голосов избирателей.

Успех организации в соцсетях обусловлен рядом факторов: активной аудиторией, платной рекламой и публикацией выходящих за привычный набор постулатов партии постов - например, в поддержку королевской семьи или британских солдат.

Более того, страница организации в сети "Фейсбук" также стала чем-то вроде международной площадки для антиисламистов. По данным анализа Би-би-си, менее половины (44%) лайков в группе приходят с британских IP-адресов, множество "пальцев вверх" ставят пользователи из США, Австралии и Канады. Около 23 тыс. лайков на странице - польские.

Для сравнения: 87% из миллиона лайков официальной страницы Лейбористской партии в "Фейсбуке" из Британии. Из 600 тыс. лайков на официальной странице консерваторов доля жителей Британских островов, судя по IP, составляет 78%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Голдинг, лидер движения Britain First, в прошлом году баллотировался в мэры Лондона

Джайда Франзен утверждает, что у Britain First все больше польских сторонников. Однако она отказалась предоставить данные об их членстве. По ее словам, низкая привлекательность партии на выборах объясняется тем, что группа концентрируется на прямом действии, в том числе устраивая пикеты у мест работы избранных должностных лиц.

Рафал Панковски считает, что среди поляков очень мало радикалов, но добавляет, что его коллеги заметили ряд польских флагов на митинге Britain First в Бирмингеме в июне этого года.

"Небольшая часть польской общины в Великобритании, вероятно, позитивно реагирует на такие лозунги [как у Britain First]. Но в этом есть ирония, ведь польские и мусульманские мигранты в Великобритании действительно имеют много общих пробем, с которыми они сталкиваются день ото дня", - отмечает Панковски.