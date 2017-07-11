Почему инвалиды часто превращаются в изгоев общества?

Image caption Сейчас Эллен Уотсон 21 год, диагноз ей поставили в подростковом возрасте - когда ей было 16

Четверть британцев старается по возможности не вступать в разговоры с инвалидами - таковы результаты опроса, проведенного благотворительной организацией Sense.

При этом почти 75% молодых людей с ограниченными возможностями страдают от острого чувства одиночества, говорят социологи. Узнав о своем диагнозе, подростки и молодые люди часто чувствуют себя оставленными с проблемой один на один, а окружающие, как правило, не стремятся помочь им справиться с изоляцией.

У Молли и Эллен в подростковом возрасте диагностировали синдром Ушера - редкое генетическое заболевание, приводящее к врожденной тугоухости и прогрессирующей потере зрения. Пока эта болезнь считается неизлечимой.

Обе девочки родились глухими, а в подростковом возрасте начали постепенно терять и зрение.

Молли и Эллен рассказали свои истории Newsbeat.

Молли Уатт

"Мне поставили диагноз в 12 лет, и на тот момент у меня была куча других проблем. У меня, как и других 12-летних, был переходный возраст, и я хотела быть похожей на своих друзей", - вспоминает Молли, которой недавно исполнилось 23.

"Я уже не пережевала по поводу своей глухоты, потому что с детства привыкла к этому и даже не знала, как может быть по-другому. Я была очень общительной, у меня было много друзей. Но потом я превратилась из просто глухого ребенка - в подростка, который становится еще и слепым.

Image caption Молли со своей собакой-поводырем

Я считаю, что это очень верное выражение - о том, что, попав в сложную ситуацию, ты узнаешь, кто твои настоящие друзья. Но я не хочу сидеть и говорить о своей болезни днями напролет - я просто хочу, чтобы ко мне относились как к нормальному человеку".

Эллен Уотсон

Эллен сейчас 21 год, диагноз ей поставили тоже в подростковом возрасте - когда ей было 16.

"В том возрасте кажется, что самое важное в жизни - это возможность видеться с друзьями, знакомиться с новыми людьми. В то время как мои друзья учились водить машину, ездили на фестивали, уезжали отдыхать в разные места - в общем, становились все более активными и мобильными, - я чувствовала, что лишена всего этого", - вспоминает Эллен.

"Даже если друзья брали меня с собой на вечеринку, мне было сложно там общаться, и я чувствовала, что не могу положиться на людей. Я не знала, о какой помощи их можно попросить, а они не понимали, как могут помочь мне".

"Поэтому мне казалось легче отказаться от приглашения, чем его принять. И через какое-то время меня перестали приглашать вовсе", - рассказывает Эллен.

И Молли, и Эллен говорят, что сложнее всего пришлось, когда они начали взрослеть.

"Многие мои друзья в 17 лет учились водить машину, от чего я была вынуждена отказаться. Мне на самом деле очень хотелось независимости, и только одна вещь меня успокаивала - что, когда мне исполнится 18, я смогу ходить в пабы и покупать себе алкоголь. Но и тут были сложности - потому что при синдроме Ушера ты не можешь видеть в темноте, а по вечерам как раз темно", - говорит Молли.

"Но, опять же, я смогла понять, кто мои настоящие друзья - те, кто отнесся ко мне без предубеждения, протянул мне руку и помог сделать так, чтобы я не чувствовала себя обузой", - рассказывает девушка.

Image caption Приблизительно так видит человек, страдающий синдромом Ушера

Сейчас Эллен и Молли по 20 с небольшим лет. Они говорят, что сейчас они чувствуют себя менее одинокими, чем раньше.

"Я рада, что у меня была отличная поддержка и я смогла в итоге обрести независимость и мобильность - и мои друзья меня не покинули", - говорит Эллен.

"Но я знаю, что так происходит не у всех. И личный опыт одиночества - одно из самых тяжелых переживаний в мире. Иногда казалось, что выхода нет. И очень тяжело осознавать, что многие молодые люди чувствуют себя также плохо, как чувствовала себя тогда я", - признается она.