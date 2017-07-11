Уимблдон: поражение Кузнецовой и исторический полуфинал
Последняя надежда российских болельщиков Светлана Кузнецова проиграла свой четвертьфинальный матч одиночного разряда испанке Гарбинье Мугурусе - 6-3, 6-4.
Это был четвертый четвертьфинал Уимблдонского турнира в карьере Кузнецовой, но первый с 2007 года.
Она гораздо опытнее своей соперницы, но, несмотря на то, что это была их пятая личная встреча, они впервые встретились на траве.
"Очень сложно впервые встретиться на травяном покрытии с соперником из первой десятки, а Мугуруза - топовый игрок, - говорит тренер по теннису Крис Ховард. - Кузнецовой было бы гораздо легче, если бы раньше они уже пересеклись на каком-нибудь травяном турнире".
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Игра по-испански
Мугурусе, по мнению специалистов, было легче в силу возраста (она на 9 лет моложе) и потому, что с 2014 года она часто доходила до финалов и полуфиналов Больших шлемов, а в прошлом году победила на "Ролан Гарросе".
"У нас со Светланой очень похожий стиль игры, я не смогу смутить ее своей агрессивностью, - сказала накануне матча Гарбинье Мугуруса. - Вообще она играет очень по-испански. Есть некоторые нюансы, которые присущи только испанской теннисной школе".
Мугурусу тренирует Кончита Мартинес - единственная в истории испанская теннисистка, выигравшая Уимблдон (1994 год). Многие ставят на то, что Гарбинье сможет повторить этот успех.
В полуфинале она сыграет с Магдаленой Рыбариковой, переигравшей в четвертьфинале Коко Вандевеге (6-3, 6-3)
Светлана Кузнецова продолжит турнир в парном разряде. Во вторник в паре с француженкой Кристиной Младенович она победила в матче четвертого круга.
В четвертьфинал парного разряда вышли также Елена Веснина и Екатерина Макарова.
Подача Винус
Во втором женском полуфинале встретятся Винус Уильямс и Джоанна Конта.
Винус обыграла восходящую звезду женского тенниса Алену Остапенко из Латвии. В июне Остапенко неожиданно для многих победила на French Open, обыграв в финале одну из лучших теннисисток планеты Симону Халеп.
Обыграв в четвертом круге пятую ракетку мира Элину Свитолину, Остапенко стала одним из фаворитов и этого турнира.
Однако Винус Уильямс понадобился всего 1 час 13 минут, чтобы пройти дальше.
"Она так здорово подавала, что взять гейм на ее подаче было практически невозможно. Мне надо было сосредоточиться на том, чтобы удерживать свои подачи", - прокомментировала матч Остапенко.
Исторический полуфинал
37-летняя Винус - самая возрастная теннисистка, вышедшая в полуфинал Уимблдона со времен Мартины Навтратиловой (1994 год).
На ее счету пять титулов Уимблдонского турнира и два титула US Open, однако несколько лет назад ее карьера резко пошла на спад из-за состояния здоровья.
В 2011 году она занимала 103 строчку мирового рейтинга, но отказалась уйти из спорта.
"Сейчас я чувствую, что способна побеждать, играю мощно. И пока я так себя ощущаю, я буду биться за титулы", - сказала Винус в ходе пресс-конференции.
Ее соперницей в четверг станет британка Джоанна Конта, обыгравшая в потрясающем матче Симону Халеп - 6-7, 7-6, 6-4.
Британцы ликуют: впервые за 39 лет британская теннисистка вышла в полуфинал домашнего турнира Большого шлема. В последний раз это сделала Сара Вирджиния Уэйд в 1978 году.
Комментаторы уже назвали предстоящий полуфинал Уильямс-Конта историческим, так как обе его участницы пробились в него, побив каждая свой рекорд.
Полуфиналисты в мужской сетке определятся в среду.