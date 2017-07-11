Уимблдон: поражение Кузнецовой и исторический полуфинал

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Светлана Кузнецова оставалась последней россиянкой, продолжавшей борьбу за победу на турнире

Последняя надежда российских болельщиков Светлана Кузнецова проиграла свой четвертьфинальный матч одиночного разряда испанке Гарбинье Мугурусе - 6-3, 6-4.

Это был четвертый четвертьфинал Уимблдонского турнира в карьере Кузнецовой, но первый с 2007 года.

Она гораздо опытнее своей соперницы, но, несмотря на то, что это была их пятая личная встреча, они впервые встретились на траве.

"Очень сложно впервые встретиться на травяном покрытии с соперником из первой десятки, а Мугуруза - топовый игрок, - говорит тренер по теннису Крис Ховард. - Кузнецовой было бы гораздо легче, если бы раньше они уже пересеклись на каком-нибудь травяном турнире".

Игра по-испански

Мугурусе, по мнению специалистов, было легче в силу возраста (она на 9 лет моложе) и потому, что с 2014 года она часто доходила до финалов и полуфиналов Больших шлемов, а в прошлом году победила на "Ролан Гарросе".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После победы над Кузнецовой испанка Гарбинье Мугуруса неожиданно оказалась среди фаворитов турнира

"У нас со Светланой очень похожий стиль игры, я не смогу смутить ее своей агрессивностью, - сказала накануне матча Гарбинье Мугуруса. - Вообще она играет очень по-испански. Есть некоторые нюансы, которые присущи только испанской теннисной школе".

Мугурусу тренирует Кончита Мартинес - единственная в истории испанская теннисистка, выигравшая Уимблдон (1994 год). Многие ставят на то, что Гарбинье сможет повторить этот успех.

В полуфинале она сыграет с Магдаленой Рыбариковой, переигравшей в четвертьфинале Коко Вандевеге (6-3, 6-3)

Светлана Кузнецова продолжит турнир в парном разряде. Во вторник в паре с француженкой Кристиной Младенович она победила в матче четвертого круга.

В четвертьфинал парного разряда вышли также Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Подача Винус

Во втором женском полуфинале встретятся Винус Уильямс и Джоанна Конта.

Винус обыграла восходящую звезду женского тенниса Алену Остапенко из Латвии. В июне Остапенко неожиданно для многих победила на French Open, обыграв в финале одну из лучших теннисисток планеты Симону Халеп.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На счету Винус Уильямс пять побед на Уимблдонском турнире

Обыграв в четвертом круге пятую ракетку мира Элину Свитолину, Остапенко стала одним из фаворитов и этого турнира.

Однако Винус Уильямс понадобился всего 1 час 13 минут, чтобы пройти дальше.

"Она так здорово подавала, что взять гейм на ее подаче было практически невозможно. Мне надо было сосредоточиться на том, чтобы удерживать свои подачи", - прокомментировала матч Остапенко.

Исторический полуфинал

37-летняя Винус - самая возрастная теннисистка, вышедшая в полуфинал Уимблдона со времен Мартины Навтратиловой (1994 год).

На ее счету пять титулов Уимблдонского турнира и два титула US Open, однако несколько лет назад ее карьера резко пошла на спад из-за состояния здоровья.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Соперницей Уильямс в четверг станет британка Джоанна Конта, обыгравшая в четвертьфинале Симону Халеп

В 2011 году она занимала 103 строчку мирового рейтинга, но отказалась уйти из спорта.

"Сейчас я чувствую, что способна побеждать, играю мощно. И пока я так себя ощущаю, я буду биться за титулы", - сказала Винус в ходе пресс-конференции.

Ее соперницей в четверг станет британка Джоанна Конта, обыгравшая в потрясающем матче Симону Халеп - 6-7, 7-6, 6-4.

Британцы ликуют: впервые за 39 лет британская теннисистка вышла в полуфинал домашнего турнира Большого шлема. В последний раз это сделала Сара Вирджиния Уэйд в 1978 году.

Комментаторы уже назвали предстоящий полуфинал Уильямс-Конта историческим, так как обе его участницы пробились в него, побив каждая свой рекорд.

Полуфиналисты в мужской сетке определятся в среду.