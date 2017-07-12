СМИ России: рунет уступил интернет-системам Бангладеш и Румынии

В обзоре российских газет:

"Закон Яровой" подорвал стабильность рунета

Татарстан просит Путина сохранить особый статус

Малообеспеченным доставят продукты по почте?

РБК: политика властей делает рунет уязвимым

Стабильность российского сегмента интернета оказалась хуже систем Бангладеш и Румынии, сообщает газета РБК. Эксперты полагают, что всему виной - политика российских властей.

В 2017 году Россия заняла 13-е место в мире по устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям. Исследования провела компания Qrator Labs, которая занимается противодействием DDoS-атакам. Специалисты изучили, насколько сегменты интернета в разных странах зависимы от работы одного конкретного оператора и какой процент других операторов в этом регионе потеряет связь с миром в случае сбоя в его работе.

На первых позициях рейтинга - Германия, Гонконг и Швейцария. Стабильными авторы исследования также называют интернет-системы Украины (8-е место), Бангладеш (10-е место) и Румынии (11-е место).

Газета напоминает, что в прошлом году Россия вошла в тройку лидеров, уступив по надежности только Великобритании и США. Во многом такое падение в рейтинге вызвано изменением методологии. В то же время эксперты приводят и те данные, которые действительно говорят об уязвимости рунета.

Так, к примеру, оператором, от которого больше всего зависит работа рунета, является государственный "Ростелеком". Сбой в его работе привел бы к глобальной недоступности примерно 5,7% других сетей российского сегмента интернета.

Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин, комментируя ситуацию, рассказывает о тенденции укрупнения российского рынка. Она связана с чрезмерным контролем за сетями связи. "Небольшие провайдеры просто прекращают работу, не выдержав давления. Думаю, в ближайшей перспективе тренд на укрупнение в рунете не только сохранится, но и существенно усилится", - говорит Лямин.

Согласно официальной точке зрения, реализуемая в России политика на централизацию сегментов связи ведет к повышению их устойчивости и безопасности. Однако эксперты называют ее антинаучной и антигосударственной.

Законодательные инициативы порождают массу проблем. Например, система блокировок приводит к тому, что пользователи ищут небезопасные пути обхода. "Все это в конечном итоге создает нагрузку на оборудование и повышает затраты операторов на него. С учетом грядущего вступления в силу "закона Яровой", который может отбросить развитие сетей в стране на годы назад, инвестиционные ресурсы операторов будут очень ограниченны", - комментирует директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова.

"Коммерсант": Татарстан хочет оставить должность президента

Власти Татарстана официально заявили о желании продлить с федеральным центром договор о разграничении полномочий и сохранить в республике должность президента, пишет "Коммерсант". Госсовет республики принял соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину.

Газета напоминает, что наименование должности главы региона необходимо было скорректировать еще к 1 января 2016 года. Инициатором принятия обращения выступил депутат-единоросс Николай Рыбушкин, который считает, что договор о разграничении полномочий (существует с 1994 года) необходимо продлить. Аналогичную позицию ранее высказывали и президент Татарстана Рустам Минниханов, и его предшественник Минтимер Шаймиев.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что принятое Госсоветом обращение - "последний довод" Казани в переговорах с Москвой "ввиду отрицательного отношения федерального центра к пролонгации договора".

Противником продления договора с Татарстаном может быть куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко (Минтимер Шаймиев является его советником на общественных началах).

Вице-президент Академии наук Татарстана, бывший советник президента Шаймиева по политическим вопроса Рафаэль Хакимов обращает внимание, что "не название красит человека, поэтому неважно, как будет называться должность главы республики".

"Для федерального центра, конечно, важно, чтобы регионы были одинаковые, как в армии ходят строям. Но есть одна проблема. В 2018 году Путин будет избираться, а ему нужны голоса", - указал Хакимов, напомнив, что "в Татарстане голосуют, как скажет руководство".

Политолог Аббас Галлямов сомневается, что в случае отказа со стороны Москвы Рустам Минниханов пойдет на обострение ситуации: "Просто его контроль над ситуацией в регионе, который после банковского кризиса и без того ослабел, ослабеет еще больше. Люди увидят его слабость, и могут вырасти протестные настроения". По его мнению, обращение нужно было лишь для демонстрации того, что президент Татарстана использовал все возможности для продления договора.

"Независимая газета": продукты малоимущим хотят отправить почтой

Будущая программа продовольственной помощи малоимущим гражданам стала полем настоящих аппаратных сражений, пишет "Независимая газета". В минпромторге рассчитывают за счет продуктовых карт поддержать не только малоимущих и аграриев, но и ритейл.

В ответ на это первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский предлагает исключить из цепочки торговые сети, которые, по его оценкам, получат половину выделенных бюджетом денег, и наладить доставку продуктов через другого посредника - почту.

Лисовский провел во вторник первое заседание рабочей группы по подготовке этой программы. Сенатор говорит, что в продовольственный набор для малообеспеченных граждан должны войти продукты отечественного производства, причем такие, которые могут долго храниться: подсолнечное масло, крупы, сахар, мясные консервы из курицы и свинины. И предлагает доставлять такие наборы "Почтой России".

Ранее представители минпромторга говорили, что программа не только поможет малоимущим, но и поддержит как отечественного сельхозпроизводителя, так и ритейл. В материалах же комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике, которые были подготовлены к заседанию рабочей группы, отмечается, что программа минпромторга вызывает вопросы. В частности, сенаторы были недовольны наценкой от 50 до 300%, потому и предложили вариант доставки еды по почте.

"Продуктовые карточки - не самая эффективная мера. Как показывает опыт, например, США, где действует похожая система, люди не начинают от этого больше и лучше питаться, а просто сокращают расходы на еду, перенаправляя их на другие цели, - говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - Но зачем тогда в эту цепочку вплетать торговые сети, которые есть далеко не в каждом населенном пункте, или почтовую службу, которая тоже потребует финансирования на модернизацию? Эффективнее улучшить существующую систему соцподдержки, увеличив пенсии и пособия. А люди сами разберутся, на что им деньги потратить", - комментирует эксперт.

При этом Исаев соглашается, что "в случае реализации предложений минпромторга крупные торговые сети станут главным бенефициаром программы". "А малый бизнес будет вынужден мириться с сокращением выручки", - ожидает он.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.