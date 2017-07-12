Пресса Британии: тучи над головой Трампа сгущаются к импичменту

В обзоре британских газет:

Ловушка для президента

Российская проблема от Трампа не уходит

Ryanair не пускает украинцев в Европу

Флирт с Путиным обходится Трампу все дороже

Британская пресса публикует множество материалов, посвященных скандалу вокруг сына президента США Дональда Трампа.

"Несмотря на все отрицания Путина, Трамп-младший раскрыл все карты" - таким заголовком снабдила свою редакционную статью Guardian.

"Твиттер" американского президента, - пишет газета, - превратился в неистощимый источник разочарований и отвращения. Сегодня челюсти у всех отпали из-за твита, опубликованного его тезкой-сыном. Под давлением из-за встреч со связанным с Кремлем юристом Дональд Трамп-младший опубликовал относящуюся к этим встречам электронную переписку. Из переписки следует, что он был приглашен на встречу со связанной с российским руководством юристкой для ознакомления с информацией, "которая способна опорочить Хиллари [Клинтон]" "в рамках поддержки Россией и ее правительством Трампа".

"Если там все действительно так, как вы говорите, то это было бы прекрасно", - с радостью откликнулся на предложение Трамп-младший. Формат переписки предполагает, что письма были переправлены Полу Минафорту, возглавлявшему тогда избирательную кампанию Трампа, зятю нынешнего президента Джареду Кушнеру.

В партии осознают, что нынешний президент для нее - опасное позорище Guardian

Все трое приняли участие в проходившей в "Трамп-тауэр" встрече. Проходила она уже после взлома серверов Национального комитета Демократической партии, но еще до того, как об этом стало известно общественности.

Через несколько часов Трамп-старший обрушился в "Твиттере" на свою соперницу: "Где удаленные вами 33 тысячи электронных писем?" Райнс Прибус, глава администрации Белого дома, отозвался о происходящем как об "огромном гамбургере с пустотой". На самом же деле в булке этой, кажется, полно мяса, иронизирует Guardian.

Трамп-младший утверждает, что женщина-юрист, с которой проходила встреча, на самом деле не была представителем российского правительства. Во время самой встречи, однако, он ее принимал именно в этом качестве и, услышав, что Москва готова вмешаться в американские выборы, он не счел нужным информировать об этом ФБР.

В этих проявлениях нечестности и некомпетентности администрации Трампа есть даже нечто комическое, пишет газета. Тим Кейн, кандидат на пост-вице-президента в кампании Клинтон, написал, что ситуация уже становится чем-то большим, чем препятствием правосудию, она превращается в "лжесвидетельство и потенциально даже в государственную измену".

Тучи над головой президента сгущаются, отмечает газета. На прошлой неделе в Гамбурге он провел свою первую встречу с Путиным, превратившуюся в затяжной обмен любезностями. Никакого прогресса в решении насущных мировых проблем - Сирия, Украина, контроль над вооружениями - встреча не принесла. Вместо этого, как сообщил российский министр иностранных дел, Трамп слушал от Путина, что Россия никоим образом не была вовлечена в попытки хакерства и дезинформации.

Опубликованная теперь электронная переписка - шокирующее подтверждение того, что президент США принимает объяснение Путина и в то же время категорически отвергает утверждения американской прессы, сетует Guardian. Трамп-младший назвал "отвратительными и лживыми" утверждения о помощи России в избирательной кампании его отца. Еще в минувшие выходные он настаивал на том, что на встрече обсуждались проблемы усыновления.

В широких массах многие сторонники президента остаются непоколебимы в его поддержке Guardian

Насколько неопровержимым доказательством является опубликованная только что переписка? Это вопрос, которым теперь задаются многие, считает издание. Полномочия ведущего расследование Роберта Мюллера выходят за пределы личной роли президента и рассматривают его избирательную кампанию и российское вмешательство в более широком контексте. Нельзя исключать, что Трамп попытается устранить Мюллера, как он это сделал с уволенным директором ФБР Джеймсом Коми, полагает Guardian.

Второй вариант развития событий - импичмент. Политические препятствия на этом пути существенные, так как республиканцы обладают большинством в обеих палатах конгресса. В партии осознают, что нынешний президент для нее - опасное позорище. Однако менее чем за полтора года до промежуточных выборов лидер большинства Митч Макконнел и спикер конгресса Пол Райан поддерживают президента, ставя политическое самосохранение выше интересов партии и даже страны в целом, замечает газета.

"В широких массах многие сторонники президента остаются непоколебимы в его поддержке, - говорится в заключении статьи. - Постоянные жалобы и стенания по поводу зловредно клевещущей на него прессы возымели эффект и ими удалось затмить факты. Однако медленно и неумолимо президент оказывается в ловушке между губительным для себя флиртом с безжалостным российским лидером и готовностью американской юридической системы и ее свободной прессы расследовать факты. Со временем пелена спадет".

Российская проблема от Трампа не уходит

Этой же теме посвящена и опубликованная в Financial Times статья Элизабет Дрю, автора книги "Вашингтонский дневник: репортаж о Уотергейте и падении Ричарда Никсона". Заголовок статьи звучит более чем красноречиво: "Российская проблема от Трампа не уходит".

Даже если все эти интенсивные контакты его помощников с близкими Кремлю россиянами происходили без ведома самого Трампа, его это вряд ли спасет Financial Times

Понятно, пишет Дрю, почему Путин и Трамп во время их встречи в Гамбурге договорились "двигаться дальше" от проблем, связанных с российским вмешательством в американские выборы в прошлом году. Ни одному, ни другому эти проблемы не нужны.

"Путин, конечно же, хочет, чтобы в США обо всем этом поскорее забыли, - считает автор статьи. - Однако с каждым новым разоблачением о связах Трампа и его команды с Россией петля вокруг шеи президента все больше и больше затягивается. Даже если все эти интенсивные контакты его помощников с близкими Кремлю россиянами происходили без ведома самого Трампа, его это вряд ли спасет. Важнейшим обстоятельством, приведшим к падению Никсона, стало то, что президент несет ответственность за действия своих подчиненных".

Российское дело продолжает разрастаться. Заняты им теперь по меньшей мере три комитета Конгресса. В том числе они могут готовить и законопроект о запрете иностранной поддержки во время выборов. Однако самым важным - и самым секретным - является расследование, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, отмечает FT.

Сольются ли все эти потоки в тянущее на импичмент обвинение, зависит не только от результатов следствия, но и от политического климата в данный конкретный момент. Рано или поздно республиканцам-конгрессменам придется решать, не слишком ли большую в конечном счете цену им придется заплатить за удержание Трампа на посту президента. Прочная поддержка Трампа среди электората до сих пор была надежной основой его безопасности, однако в последнее время она начала размываться. Находящиеся на выборных постах республиканцы проявляют растущее беспокойство поведением президента. Механизмы для его устранения от власти сложны, но привести их в действие можно, пишет газета.

"Сам Трамп продолжает настаивать на том, что он не из тех, кто уходит. Но нельзя исключать возможности того, что положение его окажется слишком плачевным, чтобы продолжать борьбу, - говорится в заключении статьи. - Нельзя исключать и того, что больше не опасающиеся Трампа конгрессмены-республиканцы начнут действовать, исходя из того, что Овальный офис Белого дома должен занять нынешний вице-президент Майкл Пенс".

Спор киевского аэропорта и ирландского лоукостера тормозит поездки украинцев в Европу

Financial Times рассказывает о развитии ситуации вокруг внезапно отмененных регулярных рейсов Ryanair из Украины в Европу. На появление регулярных рейсов из нескольких украинских городов по доступным ценам, традиционно предлагаемых бюджетными авиакомпаниями, рассчитывали жители страны, которые с июня могут въезжать в страны ЕС без туристических виз.

Незадолго до начала регулярных полетов Ryanair объявила об отмене запланированного регулярного воздушного сообщения и обвинила руководство киевского аэропорта "Борисполь" в невыполнении соглашения. В своем заявлении авиакомпания назвала Украину "еще не достаточно зрелым партнером и ненадежным местом для инвестиций".

Крах переговоров с крупнейшей бюджетной авиакомпанией Европы вызвал гнев у пользователей социальных сетей в стране.

Пока политики спорят о том, кто виноват, наши пассажиры страдают Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

Министр транспорта Украины Владимир Омелян во вторник обвинил Павла Рябыкина, главного исполнительного директора аэропорта "Борисполь", в том, что он саботировал переговоры и пытается защитить интересы авиаперевозчика "Украинские Международные авиалинии", совладельцем которой является один из самых влиятельных олигархов страны Игорь Коломойский.

Рябыкин отрицал обвинения и утверждал, что другие национальные аэропорты также не смогли достичь соглашения с Ryanair, потому что перевозчик просит о неосуществимых уступках, которые могут привести к огромным финансовым потерям для аэропорта. "Украинские Международные авиалинии" также отрицают какое-либо вмешательство в переговоры, пишет корреспондент FT в Киеве.

Из-за обострившегося внутриполитического скандала премьер-министр Украины во вторник обратился к Ryanair с призывом возобновить переговоры о полетах в страну. Владимир Гройсман сказал, что Украина "решила возобновить переговорный процесс с Ryanair".

Также Гройсман призвал провести расследование "ситуации, которая вызвала широкий общественный и политический резонанс", и призвал чиновников завершить затянувшиеся переговоры с Ryanair. "Пока политики спорят о том, кто виноват, наши пассажиры страдают", - добавил он.

"Реакция премьер-министра показывает смущение в Киеве, где прозападное руководство вложило значительные средства в облегчение поездок в Европу в рамках стремления к более тесным связям с Западом, - пишет FT. - На этой неделе лидеры стран ЕС прибудут в Киев на двухдневный саммит, во время которого они, скорее всего, настойчиво призовут руководство Украины ускорить неоднозначные реформы и бороться с еще широко распространенной политической коррупцией".

По данным газеты, с момента запуска безвизового режима 11 июня около 100 тысяч украинцев совершили короткие визиты в страны Евросоюза.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com