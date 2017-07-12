"Самый опасный дипломат": восемь американских лет посла Кисляка

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Во вторник в вашингтонском отеле St. Regis состоялся закрытый для прессы прощальный прием в честь российского посла в США Сергея Кисляка. 66-летний дипломат, прибывший в Вашингтон в сентябре 2008 года и вручивший верительные грамоты еще Джорджу Бушу, находится на этом посту в три раза дольше, чем в среднем проводит в Америке иностранный посол.

Как говорилось в приглашении на прием, организованный "Американо-российским бизнес-советом", Кисляк "являлся надежным и чутким собеседником американских деловых кругов".

Под конец своего пребывания в Вашингтоне посол также приобрел репутацию рокового собеседника близкого окружения Дональда Трампа.

"Если кто-то еще из политических деятелей Америки желает рискнуть своей карьерой, встретившись с российским послом Сергеем Кисляком и скрыв факт этой встречи, то скоро ему придется отправиться для этой цели в Россию", - говорилось в статье под заголовком "Россия отзывает своего скандально известного посла Сергея Кисляка", напечатанной в журнале New York 25 июня.

Мартовская статья авторитетного сайта Politico была озаглавлена "Российский посол Сергей Кисляк является самым опасным дипломатом в Вашингтоне".

"Неудобный товарищ"

Телефонные разговоры и обмен смс с Кисляком были фатальными для карьеры отставного генерала Майкла Флинна, который в феврале вынужден был уйти с поста советника Трампа по национальной безопасности, пробыв на нем всего 24 дня. Объявленная причина: Флинн ввел трамповского вице-президента Майка Пенса в заблуждение относительно содержания своих бесед с российским послом.

Министр юстиции Джефф Сешнс, встречавшийся с Кисляком в бытность свою сенатором и не упомянувший об этом при утверждении на должность, вынужден был официально устраниться от всех расследований по поводу предполагаемого сотрудничества избирательного штаба Трампа с Москвой.

Претензии по поводу мимолетного общения с Кисляком звучали и в адрес трамповского зятя Джареда Кушнера, хотя его должности старшего советника Белого дома пока ничто не угрожает.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Министр юстиции Джефф Сешнс встречался с Кисляком в бытность свою сенатором и не упомянул об этом при утверждении на должность

Грузный, радушный и учтивый Кисляк долгие годы избегал огней рампы, не светился перед камерами и почти не давал интервью, хотя не уклонялся от выступлений в вузах и на круглых столах по всей Америке, в выходные иногда приглашал американцев на российскую дипдачу в Мэриленде, отобранную в декабре Бараком Обамой, и давал отменные приемы у себя в резиденции, собиравшие вашингтонскую элиту.

Как писал в мае в журнале Esquire Гаррет Грэфф, для многих послов приемы служат главным ключом к Вашингтону. На них завязываются дружеские отношения, укрепляются связи и заключаются сделки, замечал Грэфф в посвященной Кисляку огромной статье под заголовком "Неудобный товарищ".

Посол ОАЭ устраивает роскошные ужины для друзей и госчиновников, а жена кувейтского посла является старейшиной могучей кучки влиятельных дам со связями. Едва ли не самые шикарные приемы устраиваются в резиденции британского посла на Массачусетс-авеню, расположенной рядом с домом вице-президента США. Посол Франции, живуший в модном районе Калорама в двух кварталах от новых квартир Барака Обамы и Иванки Трамп, годами устраивает гулянки после окончания традиционного банкета журналистов, аккредитованных при Белом доме.

Светский дебют

Российское посольство, которое десятилетиями было, по выражению Грэффа, "враждебным опорным пунктом во вражеской столице", долгое время не принимало участия в этом конкурсе праздников жизни. Но теплым майским вечером 2010 года Кисляк закатил грандиозный бенефис для вашингтонской Национальной оперы, который называли его светским дебютом, хотя к тому времени он уже почти два года жил в американской столице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прощальный прием посла Кисляка прошел в вашингтонском отеле St. Regis

Строительные бригады работали в посольстве две недели, а вся подготовка к бенефису обошлась более чем в полмиллиона долларов, которые заплатила филантроп Сюзан Лерман, спонсирующая оперу.

По словам Грэффа, результат был прозрачным напоминанием о былом имперском величии России. Подходя к зданию со стороны Висконсин-авеню, гости видели на его стене восьмиэтажную проекцию храма Василия Блаженного и Эрмитажа.

Внутри их встречал зимний пейзаж: с деревьев свисали хрустальные снежинки, а аэрозольный генератор гнал прохладный воздух.

В одном из залов наверху, посвященном Зимнему дворцу, гости восхищались тремя сотнями яиц Фаберже в натуральную величину, изготовленных по проекту знаменитого кондитера Сильвии Уайнсток.

В соседнем зале возвышались массивные ледяные скульптуры в честь Петра I, окруженные дарами моря, охлажденной перцовкой, которой любит угощать украинец по национальности Кисляк, и горами черной каспийской искры.

Среди 600 гостей были глава Верховного суда США Джон Робертс, министр внутренней безопасности Джанет Наполитано и сенаторы Патрик Лейхи и Боб Беннет.

Вашингтон в тот момент еще выбирался из финансового кризиса, и такого великолепия там не видели несколько лет.

Правообладатель иллюстрации RUSSIAN FOREIGN MINISTRY HANDOUT Image caption Американская пресса отмечала, что Сергей Кисляк не такой щеголь, как Сергей Лавров

Как пишет Грэфф, ожидая в конце вечера свои машины, многие из гостей задавались вопросом, а не является ли их радушный хозяин, подаривший каждому "на дорожку" запись своей любимой опера "Руслан и Людмила", знамением провозглашенной Обамой перезагрузки между США и Россией.

"Глаза и уши Путина"

Эти надежды не осуществились, сначала больно ударившись в 2011 году об "арабскую весну", хаос которой встревожил Путина, а три года спустя разбившись об аннексию Крыма. Последней каплей стал скандал вокруг предполагаемого взлома российскими хакерами компьютеров Демпартии США, одной из жертв которого сделался Кисляк, ставший в Вашингтоне изгоем.

Его связи с Трампом и его окружением расследуются специальным прокурором Мюллером и несколькими комитетами конгресса, а многие американские знакомые перестали ему звонить.

С другой стороны, многие, наконец, произносят его фамилию почти правильно.

Кисляк продолжает светские мероприятия и, например, регулярно присутствует на концертах, которые организует в посольстве России Американский университет в рамках так называемой "джазовой дипломатии". На одном из последних выступали трубач Уинтон Марсалис и российский джазист Игорь Бутман.

Politico отмечает, что угощение на кисляковских раутах, возможно, отражает экономический спад в России: на недавнем приеме бармены наливали водку Kirkland, продающуюся в гипермаркетах Costco.

Кисляк, в отличие от многих российских дипломатов закончивший не МГИМО, а МИФИ, был малоизвестен в США за пределами дипломатических кругов, но вашингтонские распри по поводу связей трампистов с Россией в одночасье превратили его в одиозную фигуру и сделали контакты с ним "поцелуем смерти" для трамповских назначенцев.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption До назначения послом в США Сергей Кисляк (на фото - с американским коллегой) работал заместителем министра иностранных дел России

Си-эн-эн объявила его "обершпионом" и "искусным вербовщиком агентов", сославшись при этом на неназванных действующих и бывших сотрудников спецслужб. Знающие люди относятся к этой версии скептически, отмечая, что в такой большой стране, как Америка, резидентом обычно является второй человек в посольстве, а никак не первый.

Los Angeles Times в марте назвала Кисляка "глазами и ушами российского президента" и отметила, что в апреле прошлого года он пришел в этом качестве слушать первую внешнеполитическую речь Трампа, с которой тот выступил в вашингтонском отеле Mayflower.

Как писала газета, Трамп произвел слабое впечатление на слушавших его экспертов, которые нашли его мировоззрение "несколько бессвязным". Но его речь содержала призыв к улучшению отношений с Россией, которое сделается лейтмотивом внешнеполитической программы Трампа и одновременно укрепит подозрения его критиков насчет его сговора с Москвой.

"Я верю, что разрядка напряженности и улучшение отношений с Москвой - только с позиции силы - возможны, абсолютно возможны, - заявил тогда Трамп. - Некоторые говорят, что с русскими договориться нельзя. Я намереваюсь выяснить, так ли это".

Перед выступлением Трампа Кисляк пересекся с ним в кулуарах. Как писала Wall Street Journal, будущий президент США встретил россиянина тепло.

По словам репортера Politico, после окончания речи Кисляк быстро двинулся к выходу. Репортер воспользовался случаем и осведомился у него на ходу, как ему показалась речь республиканского кандидата в президенты.

Кисляк, которого в американской прессе называют "квинтэссенцией дипломата", дипломатично ответил, что некоторые ее положения были "интригующими", но в них следует еще разобраться, и был таков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Los Angeles Times в марте назвала Кисляка "глазами и ушами российского президента" в Вашингтоне

"Старорежимный советский посол"

Неизменно учтивый Кисляк твердо отстаивал позиции Москвы. "Вам никогда не нужно было гадать, какую страну он представляет", - замечает в этой связи бывший посол США в Москве Майкл Макфол, называющий себя другом Кисляка.

В ноябре прошлого года Кисляк выступал в Стэнфордском университете в Калифорнии, где Макфол представил его слушателям.

Посол озвучил там традиционную позицию Кремля: Россия старается найти с Западом общий язык, но зачастую наталкивается на провокации.

"Вы пытались сдержать Россию нажимом, экономическими санкциями, пропагандой, - заявил Кисляк. - С российской точки зрения, мы не являлись инициаторами этого и были вынуждены ответить".

"Он может быть большим душкой, но может быть и весьма жестким, - говорит директор вашингтонского Кеннановского института Мэтью Рожански. - Он никогда не уклоняется от интеллектуальной схватки".

Осенью прошлого года будущий глава минюста США Сешнс принял Кисляка у себя в сенатском кабинете и вспоминал потом на пресс-конференции, на которой он устранился от расследований по "российскому скандалу", что тот показался ему "в большой степени старорежимным советским послом".

Они резко разошлись с Кисляком насчет Украины. По словам Сешнса, посол заявил, что произошедшее в 2014 году было виной Украины. "Россия во всем права, - пересказывал Сешнс слова Кисляка. - А все остальные неправы".

Как писал Грэфф в Esquire, после развала СССР украинец Кисляк стоял перед судьбоносным выбором: многие его коллеги-украинцы перебрались в Киев, чтобы послужить независимой Украине. Кисляк, однако, остался в России.

"Он твердо верит, что украинцы и русские - это один народ, - говорит американский дипломат Уэйн Мерри, давно знаюший Кисляка. - Я не думаю, что Сергей верит в независимую Украину".

В своих выступлениях Кисляк отзывается о Советском Союзе как о "чудесной стране".

"Я мог бывать везде: в Грузии, Узбекистане, Белоруссии, - ностальгически вспоминал он на встрече с американскими студентами в 2014 году, через несколько месяцев после аннексии Крыма. - Не имело значения, где я нахожусь: мы все жили в одной стране. Мы говорили на одном языке, мы все были друзьями".

Сообщая о выступлении Кисляка в Стэнфорде, Los Angeles Times охарактеризовала посла как интеллектуала, обладающего превосходной памятью и прекрасно знающего английский, хотя отметила, что он говорит с заметным акцентом и иногда пропускает артикли.

Как писала три года назад Washington Post, в ряде отношений Кисляк является антиподом своего начальника, "язвительного и одетого с иголочки" Сергея Лаврова: "Если Лавров любит огни рампы и часто использует их, чтобы поддеть американских чиновников, Кисляк держится тихо, несколько мешковат и не ищет известности".

Сравнивая его с покойным представителем России в ООН Виталием Чуркиным, американские дипломаты говорят журналистам, что Чуркин, бывало, "делал за закрытыми дверями тактические уступки", тогда как внешне учтивый Кисляк имеет репутацию человека неуступчивого.

"Он упрям и зашорен, - вспоминает один сотрудник Госдепа. - Он не уступит ни сантиметра, что почти уникально среди русских дипломатов его ранга".

Предсказывают, что его преемник Анатолий Антонов может показаться американцам еще менее уступчивым.

Как сообщили в среду "Известия", Кисляк взял билет до Москвы на 22 июля.