Переписка Дональда Трампа-младшего: полный текст

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Старший сын президента Трампа Дональд опубликовал электронную переписку, в ходе которой утверждалось, что гражданка России может передать ему "деликатную" информацию о Хиллари Клинтон.

Приводим перевод всей переписки в хронологическом порядке, а также заявление Трампа-младшего, сопровождавшее ее публикацию. Пояснения Би-би-си даются в скобках и выделены жирным курсивом.

Четыре саморазоблачительных отрывка из переписки Трампа-младшего

3 июня 2016 года в 10:36 Роб Голдстоун (пиар-агент) написал:

Доброе утро

Эмин (Агаларов, азербайджанский предприниматель и певец) мне звонил мне и просил связать с тобой. У него есть нечто очень интересное.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: Эмин Агаларов, Дональд Трамп и Арас Агаларов в Москве на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2013 году

Королевский прокурор России (вероятно, имеется в виду генеральный прокурор) встречался с его отцом Арасом (Агаларовым, азербайджанско-российским предпринимателем и общественным деятелем) сегодня утром и в ходе встречи предложил предоставить штабу Трампа некоторые официальные документы и информацию, которые могли бы инкриминировать Хиллари и ее связи с Россией и были бы весьма полезны твоему отцу.

Конечно, это информация очень высокого уровня и очень деликатная, но это часть поддержки Россией и ее правительством кандидатуры Трампа - а Арас и Эмин готовы этому содействовать.

Как думаешь, как лучше поступить с этой информацией? И ты сможешь поговорить об этом непосредственно с Эмином?

Я также могу направить эту информацию твоему отцу через Рону (секретарь Трампа), но эта информация ультраделикатная, поэтому сначала хотел бы отправить ее тебе.

С наилучшими пожеланиями

Роб Голдстоун

3 июня 2016 года в 10:53 Дональд Трамп-младший написал:

Спасибо, Роб, я оценил., Я в данный момент в дороге, но возможно, я сначала поговорю с Эмином. У нас вроде бы есть некоторое время и если все как ты говоришь мне это очень нравится особенно позже летом. (пунктуация в оригинале во многих случаях отсутствует). Мы можем созвониться на следующей неделе сразу когда я вернусь?

С наилучшими пожеланиями,

Дон

6 июня 2016 года в 12:40 Роб Голдстоун написал:

Привет Дон

Дай мне знать когда ты будешь свободен чтобы поговорить с Эмином по телефону по поводу этой информации по Хиллари - ты говорил о начале этой недели и поэтому я хотел бы запланировать день и час разговора.

С наилучшими пожеланиями тебе и семье

Роб Голдстоун

6 июня 2016 года в 15:03 Дональд Трамп-младший написал:

Роб поговорим сейчас?

Д

6 июня 2016 года в 15:37 Роб Голдстоун написал:

Дай мне разыскать его в Москве. По какому номеру ему позвонить?

6 июня 2016 года в 15:38 Дональд Трамп-младший написал:

На мой сотовый, спасибо

6 июня 2016 года в 15:43 Роб Голдстоун написал:

Он сейчас на сцене в Москве но должен освободиться через 20 минут и тогда позвонит Роб

6 июня 2016 года в 16:38 Дональд Трамп-младший написал:

Роб спасибо за помощь

Д

7 июня 2016 года в 16:20 Роб Голдстоун написал:

Дон

Надеюсь всё в порядке

Эмин просил меня устроить встречу между тобой и юристом российского правительства которая прилетит из Москвы в этот четверг (9 июня)

Я думаю что ты знаешь об этой встрече и поэтому как насчет 3 часов дня или позже в четверг?

Я исхожу из того что встреча будет у тебя в офисе

С наилучшими

Роб Голдстоун

7 июня 2016 года в 17:16 Дональд Трамп-младший написал:

Как насчет 3 часов в нашем офисе? Спасибо роб за твою помощь с организацией

Д

7 июня 2016 года в 17:19 Роб Голдстоун написал:

Отлично… меня не будет на встрече, но я приведу их к 3 часам и представлю их тебе и т.д.

Я пришлю тебе имена двух человек чтобы предупредить охрану когда сам получу их до конца дня.

С наилучшими

Роб

7 июня 2016 года в 18:14 Дональд Трамп-младший написал:

Отлично. Вероятно, там будут Пол Манафорт (начальник штаба) мой зять (Джаред Кушнер) и я. 725 Пятая Авеню, 25-й этаж.

8 июня 2016 года в 10:34 Роб Голдстоун написал:

Доброе утро

Нельзя ли передвинуть завтрашнюю встречу на 4 дня так как российский адвокат занят в суде до 3 дня как мне только что сообщили.

С наилучшими

Роб

8 июня 2016 года в 11:15 Дональд Трамп-младший написал:

Да Роб можно так или если они согласны можно в 3 дня сегодня… дай мне знать и я организую или так или так.

Д

8 июня 2016 года в 11:18 Роб Голдстоун написал:

Сегодня они не могут потому что она еще не прибыла из Москвы 4 дня завтра отлично

С наилучшими

Роб

8 июня 2016 года в 12:03 Дональд Трамп-младший написал:

Встреча перенесена на 4 дня завтра в моем офисе

С наилучшими

Дон

Заявление Дональда Трампа-младшего, опубликованное вместе с перепиской 11 июля 2017 года:

Вниманию всех, в интересах полной прозрачности, я публикую всю переписку с Робом Голдстоуном по поводу встречи 9 июня 2016 года. Первое письмо от 3 июня 2016 года было от Роба, который передал просьбу Эмина, человека, с которым я был знаком со времени конкурса "Мисс Вселенная" 2013 года в Москве. Эмин и его отец владеют уважаемой компанией в Москве. Информация о Хиллари Клинтон, которой они, как я понял, обладали, относилась к сфере изучения политических конкурентов. Сначала я хотел поговорить с ними по телефону, но когда это не получилось, они сказали что эта женщина прибывает в Нью-Йорк и спросили меня, согласен ли я с ней встретиться. Я согласился на эту встречу. Эта женщина публично заявила, что не является правительственным юристом. И, как мы уже заявляли, никакой информации у нее не оказалось, а говорить она хотела о политике усыновления и законе Магнитского. Чтобы дать контекст, это происходило до нынешнего ажиотажа из-за русских. Как заявил сегодня в прессе Роб Голдстоун, "вся встреча оказалась совершенно пустой, и ведь я еще был заинтересован".