"Ощупываем каждую квартиру": как ищут останки в Гренфелл-тауэр

Правообладатель иллюстрации Press Association

Уже почти месяц специальная группа полицейских экспертов занимается поисками останков погибших в пожаре в Гренфелл-тауэр на западе Лондона.

Как сообщила в среду коронер, на данный момент опознаны останки 34 погибших из по меньшей мере 80. Тела многих жертв не сохранились.

Руководитель группы, сержант Алистер Хатчинс, из Национального центра идентификации жертв несчастных случаев рассказал в интервью Би-би-си, как полицейские вручную ощупывают каждый сантиметр выгоревших квартир в поисках фрагментов человеческих останков.

Би-би-си: Мы сейчас находимся у подножия высотки Гренфелл-тауэр, что возвышается над горизонтом в этой части города. Не могли бы вы рассказать о том, чем вы занимаетесь внутри этого здания и каковы условия вашей работы?

Алистер Хатчинс: Мы занимаемся поисками останков погибших на всех этажах, во всех квартирах. Для этого мы используем шпатели, лопатки и сита, которые позволяют захватить даже самые мелкие фрагменты костей, зубов или других опознаваемых останков человеческого тела. Затем собранные части тел складываются в отдельный мешок, на котором обозначены этаж и номер квартиры. [...]

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption В поисках уцелевших фрагментов тел погибших полицейские передвигаются по выгоревшим квартирам на коленях

Би-би-си: Когда вы задумываетесь о работе, проделанной здесь в течение месяца, вы ловите себя на мысли, что это самое сложное дело за всю вашу карьеру?

Алистер Хатчинс: Однозначно. Никогда еще у нас не было катастрофы подобного масштаба. Эмоциональное давление, которое все это на тебя оказывает, огромно. Все участники поисковой группы - сотрудники, добровольно вызвавшиеся быть включёнными в нее, но даже просто войти в это здание - большое дело само по себе.

Би-би-си: Люди не перестают обращаться с вопросом о том, насколько точно определено число найденных жертв. Вызывают ли эти сомнения у вас неприятные эмоции?

Алистер Хатчинс: Не совсем. Я прекрасно понимаю отчаяние семей погибших и их желание поскорее узнать ответы на мучающие их вопросы. Все это естественно. Им сложно понять всю ситуацию. [...]

Однако единственное, что я могу сказать - сохраняйте терпение. Мы и так очень стараемся для вас и делаем абсолютно всё, что от нас зависит, но выше головы моей команде не прыгнуть.

Би-би-си: Когда вы работаете в месте, которое когда-то было чьим-то домом, вы иногда позволяете себе остановиться и на мгновение задуматься о том, как здесь жили люди до трагедии?

Алистер Хатчинс: Это непросто. Лично я стараюсь себя отгородить от этого, ведь это может оказаться эмоционально опустошающим, если зацикливаться. Тем не менее, это не значит, что нам все равно и что мы не представляем, через что пришлось пройти всем этим семьям. Это лишь значит, что нам необходимо чувствовать хоть немного поддержки с их стороны, чтобы эффективно справляться с нашей работой.

Би-би-си: Вы говорите об очень кропотливой работе, которую вы выполняете вручную. Сколько еще времени может занять этот небыстрый процесс?

Алистер Хатчинс: Пока это еще неизвестно. Мы никогда еще в этой стране не сталкивались с трагедией подобного масштаба. Для завершения поисковой операции в этом здании мы ставим себе ориентировочный срок в четыре месяца. Я действительно очень хочу поскорее доставить всех погибших их близким, и я понимаю, как это тяжело - просто сидеть и ждать, задаваясь при этом вопросом, когда же я смогу вернуть свою семью, ведь это так просто. Но это не так. И мы делаем все возможное для того, чтобы скорее вернуть семьям останки их родных и близких.