От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Сейчас в Антарктиде середина зимы. Эта трещина, породившая айсберг, снята летом

От ледника в Антарктиде только что откололся один из крупнейших в истории айсбергов.

Площадь этого гигантского ледяного поля - примерно 6000 кв. км. Это в шесть раз больше "старой" Москвы (до расширения в 2012 году) или в четыре раза больше Большого Лондона.

Айсберг был зафиксирован американским спутником, пролетавшим в среду над шельфовым ледником Ларсен С.

Ученые ждали этого события: они уже больше десяти лет наблюдали за ростом трещины в леднике Ларсен С.

С 2014 года продвижение трещины ускорилось, и рождение нового гигантского айсберга выглядело делом ближайшего времени.

В ближайшее время плоский айсберг толщиной около 200 метров далеко не уплывет, но следить за ним нужно: позже течения и ветры могут унести его на север, где он может угрожать судоходству.

Замечен из космоса

Инфракрасный сенсор американского спутника "Аква" в среду заметил сплошную полосу чистой воды между шельфовым ледником и айсбергом. Эта вода теплее окружающих льда и воздуха.

"В последние недели разлом был едва заметен, но теперь данных достаточно, чтобы предположить, что он существенно расширился по всей длине", - объясняет профессор Эдриан Лакман, руководитель "Проекта Мидас" в Университете Суонси в Уэльсе. Участники этого проекта пристальнее всех следили за рождением нового айсберга.

Европейская спутниковая система "Сентинель-1" в последние часы тоже должна была получить картинку, подтверждающую отделение айсберга от ледника. Радары двух спутников этой системы способны фиксировать любое смещение айсберга относительно ледника.

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Новый айсберг, возможно, входит в десятку крупнейших в истории, хотя с самыми гигантскими монстрами, замеченными в Антарктиде, он не сравнится.

Самым большим айсбергом в эпоху спутников был айсберг, отколовшийся в 2000 году от шельфового ледника Росса - его площадь была около 11000 кв. км. Это больше площади Ливана, например.

Шесть лет спустя фрагменты этого гиганта еще плавали недалеко от Новой Зеландии.

В 1956 году сообщалось, что военный ледокол США встретил айсберг площадью около 32000 кв. км. Это больше площади Бельгии или, скажем, чуть меньше Тамбовской области. К сожалению, тогда еще не было спутников, которые могли бы подтвердить эту оценку.

Ледник Ларсен С тоже уже рождал гигантские айсберги. В 1986 году от него откололся кусок площадью около 9000 кв. км.

"Отпрыски" Ларсена С могут попасть в круговое течение Моря Уэдделла, но могут и быть вынесены в Южный океан и даже в южную часть Атлантического океана.

Заметная часть айсбергов из этого района садится на мели возле британских островов Южная Георгия и там постепенно тает.

Само по себе рождение нового гигантского айсберга ничего особенного, скорее всего, не означает.

Шельфовый ледник Ларсен С - это масса сползающего в океан льда, сформированная несколькими ледниками, которые берут начало на суше, на восточном побережье Антарктического полуострова.

То, что плавающая в океане передняя кромка льда постоянно обламывается - это совершенно естественный процесс. На материке в результате снегопадов накапливается масса льда, сползает в океан, уплывает в виде айсбергов и тает - таким образом поддерживается равновесие.

В то же время ученые считают, что сейчас ледник Ларсен С стал меньше, чем был когда-либо в последние почти 12 тысяч лет, со времени последнего ледникового периода, а еще около десятка ледников дальше на север вдоль побережья Антарктического полуострова в последние десятилетия либо полностью разрушились, либо очень сильно съежились.

На вид здоров

Ближайшие к Ларсену С, меньшие размером ледники Ларсен А и Ларсен B разрушились на рубеже веков. Вполне возможно, что свою роль в этом сыграло глобальное потепление.

Однако Ларсен С выглядит совсем иначе, чего его братья.

"Здесь мы не наблюдаем тех признаков, что наблюдали на ледниках Ларсен А и Ларсен В, - говорит профессор Элен Фрикер из калифорнийского Института океанографии Скриппса. - Мы не видим такого таяния, и мы не видим никаких признаков большого объема талой воды на поверхности, которая разрушает ледник".

"Большинство гляциологов пока не особенно встревожены тем, что происходит с Ларсеном С. Обычные процессы", - продолжает профессор Фрикер.

Ученые особенно пристально наблюдали за этим ледником некоторое время назад, когда не было ясно, куда пойдет трещина, возникшая возле ледниковой возвышенности Гиппса. Была вероятность, что она пройдет за другой ключевой точкой, ледниковой возвышенностью Бодена. В этом случае сползание ледника в океан существенно ускорилось бы.

Но трещина вышла к воде южнее возвышенности Бодена, и теперь ученые не ожидают серьезного ускорения движения ледника.

Дальше ученые сосредоточат внимание, в частности, на полосе "теплого", мягкого льда, которая тянется через шельфовый ледник с запада на восток и выходит к океану примерно в 100 километрах к северу от возвышенности Гиппса, в том районе, откуда откололся айсберг.

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Эту полосу назвали "сутура (тектонический шов) Йорга" и в нее упирается, не распространяясь дальше, целая череда трещин.

"То, что от ледника откололся айсберг, само по себе не увеличивает вероятность того, что трещины преодолеют сутуру Йорга", - рассуждает Крис Бурстад из Университетского центра Шпицбергена.

"На данном этапе мы не знаем, идет ли там какое-то масштабное ослабление этой зоны - например, не подтачивает ли океан шельфовый ледник снизу - или же нынешний разлом был просто эпизодом, который должен был произойти, рано или поздно", - говорит Крис Бурстад.

"Мы знаем, что разломы периодически расширяются и приводят к образованию больших плоских айсбергов даже при отстутствии климатических изменений", - напоминает ученый.