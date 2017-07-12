Матвиенко советует студентам покупать квартиры. Это реально?
Российским студентам лучше жить в квартирах, а не общежитиях, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это неплохо", - сказала она.
"В общежитии человек становится "рабом ситуации": он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", - посетовала политик.
По мнению Матвиенко, согласно декларации об имуществе владеющей квартирой площадью 290 кв. м, студенты должны сами приобретать жилье по льготной цене при поддержке местных властей.
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"Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо", - сказала она.
"Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия", - пояснила Матвиенко.
А насколько "неплохо" живет большинство населения страны, чьи интересы должна представлять спикер?
Столкновение с реальностью
Среднестатистический россиянин проживает в квартире площадью 55 кв. м - на 10% просторнее жилища студента в представлении Матвиенко, следует из данных Росстата на 2015 год.
Купить такую квартиру в ипотеку могли себе позволить около 14% российских семей, хотя бы один из членов которой имел работу, посчитала в позапрошлом году компания РИА Рейтинг.
Методология исследования предусматривала, что семья тратит на ежемесячные взносы 70% своих трудовых доходов.
Средняя площадь однокомнатной квартиры в стране составляет 35 кв. м, двухкомнатной - 48 кв. м.
Чтобы накопить на "однушку", россиянину потребуется пять лет и три месяца работы, при том что вся зарплата будет откладываться на покупку жилья, посчитали в нынешнем году специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Такая же жилплощадь в Москве обойдется в среднюю зарплату за девять лет и два месяца.
Студенту, особенно если он решит сосредоточиться на учебе и не работать, естественно, копить еще дольше.
Так, нуждающийся первокурсник одного из самых престижных мест учебы в стране - экономического факультета Московского государственного университета - может рассчитывать на стипендию 6307 рублей в месяц, если будет учиться без "троек".
Это более чем вдвое меньше прожиточного минимума в регионе и в 11 раз меньше средней зарплаты москвича за прошлый год.
То есть на то, чтобы купить квартиру в столице, ему понадобится около ста лет учебы.
Самостоятельно накопить на жилье тем, кто получает минимальную стипендию в размере 1340 рублей в месяц, под силу разве что вечным студентам во всех смыслах этого словосочетания.
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