Матвиенко советует студентам покупать квартиры. Это реально?

Правообладатель иллюстрации ALEXEI FILIPPOV/TASS Image caption После общежития учащимся вузов трудно найти нормальное жилье, считают в верхней палате парламента

Российским студентам лучше жить в квартирах, а не общежитиях, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это неплохо", - сказала она.

"В общежитии человек становится "рабом ситуации": он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", - посетовала политик.

По мнению Матвиенко, согласно декларации об имуществе владеющей квартирой площадью 290 кв. м, студенты должны сами приобретать жилье по льготной цене при поддержке местных властей.

"Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо", - сказала она.

"Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия", - пояснила Матвиенко.

А насколько "неплохо" живет большинство населения страны, чьи интересы должна представлять спикер?

Столкновение с реальностью

Среднестатистический россиянин проживает в квартире площадью 55 кв. м - на 10% просторнее жилища студента в представлении Матвиенко, следует из данных Росстата на 2015 год.

Image caption Представления Матвиенко и Шувалова об адекватном метраже квартир вполне соотносятся с их декларациями об имуществе

Купить такую квартиру в ипотеку могли себе позволить около 14% российских семей, хотя бы один из членов которой имел работу, посчитала в позапрошлом году компания РИА Рейтинг.

Методология исследования предусматривала, что семья тратит на ежемесячные взносы 70% своих трудовых доходов.

Средняя площадь однокомнатной квартиры в стране составляет 35 кв. м, двухкомнатной - 48 кв. м.

Правообладатель иллюстрации FADEICHEV SERGEI/TASS Image caption Валентина Матвиенко ополчилась на студенческие общежития

Чтобы накопить на "однушку", россиянину потребуется пять лет и три месяца работы, при том что вся зарплата будет откладываться на покупку жилья, посчитали в нынешнем году специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Такая же жилплощадь в Москве обойдется в среднюю зарплату за девять лет и два месяца.

Студенту, особенно если он решит сосредоточиться на учебе и не работать, естественно, копить еще дольше.

Media playback is unsupported on your device Хотят ли русские студенты в Лондоне вернуться в Россию?

Так, нуждающийся первокурсник одного из самых престижных мест учебы в стране - экономического факультета Московского государственного университета - может рассчитывать на стипендию 6307 рублей в месяц, если будет учиться без "троек".

Это более чем вдвое меньше прожиточного минимума в регионе и в 11 раз меньше средней зарплаты москвича за прошлый год.

То есть на то, чтобы купить квартиру в столице, ему понадобится около ста лет учебы.

Самостоятельно накопить на жилье тем, кто получает минимальную стипендию в размере 1340 рублей в месяц, под силу разве что вечным студентам во всех смыслах этого словосочетания.

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