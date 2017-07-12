"Мы не физкультурники, мы юристы": за что отчислили волонтера Навального

Image caption Олег Алексеев уверен, что все равно получит юридическое образование и станет адвокатом

На этой неделе студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Олега Алексеева отчислили. В вузе говорят, что Алексеев дал "взятку" за то, чтобы ему засчитали непосещенные часы физкультуры. Сам бывший студент БФУ - заявитель митинга против коррупции в Калининграде и волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального - утверждает, что это давление на политически неугодных.

26 марта третьекурсник-юрист Олег Алексеев из Калининграда пришел на свой первый в жизни митинг. Он объясняет, что раньше массовых акций в Калининграде не было, так что присоединяться было не к чему, а теперь появилось движение против коррупции и штаб Навального. "Это единственный политик в стране сейчас, - говорит Олег. - Путин не политик, он диктатор".

Уже на следующую акцию, 12 июня, именно он подавал заявку на митинг против коррупции в Калининграде. Его проведение с властями согласовать не удалось. В городской администрации предложили перенести митинг в парк "Южный", после чего Алексеев пошел обжаловать отказ в суд.

Суд признал правоту властей, что Алексеев во "ВКонтакте" охарактеризовал как "полный и наглый игнор". И предложил: "Я считаю, нам не нужно ее [мэрии] решение, чтобы выйти на Ленинский проспект и отметить праздник нашей страны, мирно прогуливаясь от гостиницы "Калининград" до ТЦ "Европа".

Алексеева задержали в первые же минуты несогласованной акции, на которую собралось больше 300 человек.

Спустя месяц - 11 июля - его отчислили. Пресс-служба вуза настаивает: "Отчисление - не политическое, а за систематическое нарушение норм профессиональных и морально-этических, выразившихся в частности в покупке часов по физкультуре". В официальном заявлении вуза сказано: студент отчислен за попытку дать взятку.

Как давили на школьников и студентов после первого митинга против коррупции: карта

Ваш браузер не поддерживает этот контент

"Сослался на 51 статью Конституции и выбежал из кабинета"

Пресс-служба вуза прислала Русской службе Би-би-си скриншот личной переписки Алексеева в "ВКонтакте": в ней он договаривается с человеком под ником Октябрь Солнечный, что заплатит ему 1200 рублей за 21 пропущенное занятие по физической культуре.

Оказалось, что физкультура в БФУ - больное место. Студенты жалуются, что нужно ездить в другое здание факультета и после физкультуры обычно "окна". "У нас половина второго курса покупает часы. У нас очень неудобное расписание. На сайте очень много людей жаловались: действительно, мы же не физкультурники, мы юристы", - рассказал другой студент БФУ и тоже волонтер Навального Владимир Неманов.

По словам студентов, взломать систему электронного посещения занятий и закрыть пропуски предлагали студентам "умельцы" "ВКонтакте" под вымышленными именами.

В мае этого года руководство вуза иницировало расследование покупки часов: из документов, присланных Би-би-си вузом, следует, что проверка была внутренняя и в полицию они не обращались. Студент Владимир Неманов рассказывает, что всех участников аферы заставили написать объяснительные.

После этого, говорят в БФУ, все фальшивые отметки о посещениях были убраны из системы.

"В процессе общения студент Алексеев вел себя вызывающе, нагло, упирал на недоказанность ... После предоставления записи диалога с пользователем Октябрь Солнечный... сослался на 51 статью Конституции и выбежал из кабинета", - так представляет события директор Департамента информационной инфраструктуры вуза, который расследовал нарушения в электронной таблице посещаемости.

Сам Алексеев признает, что пытался купить часы по физкультуре. "Серьезно, у нас были лекционные занятия, тесты по физкультуре! Я учусь на юриста, а физры у меня больше, чем профильных предметов. Студенты искали альтернативные варианты решения проблемы", - объясняет Олег. Однако он уверен, что это отнюдь не взятка и нарушения закона в этом нет: "Они не обращались в полицию, нет никакого решения суда. Если они [администрация вуза] пойдут в суд, это не приведет ни к чему".

"Неуважение к закону и суду"

Несмотря на то, что, по словам студентов, услугой "закрытия" часов за деньги пользовались многие студенты, о других отчислениях за это ничего неизвестно. Пресс-служба БФУ оказалась недоступна для дополнительных комментариев.

"Они пытаются подменить предмет обсуждения. Меня отчислили не за это", - говорит Алексеев. В приказе об отчислении действительно упоминается взыскание, которое, говорит Олег, наложили как раз за попытку покупки часов. Кроме того, в приказе стоит загадочная формулировка "За неуважение к закону и суду, выраженное в публичном пространстве". Алексеев уверен, что отчислили его за тот самый пост "Вконтакте" и слова о "полном и наглом игноре" судьи.

Еще до митинга 12 июня его и Владимира Неманова вызвали к декану юридического института БФУ Олегу Заячковскому. Алексеев записал беседу на диктофон и отдал запись журналистам "Нового Калининграда" и РБК.

Как следует из опубликованной журналистами расшифровки, декан пытался отговорить студентов идти на митинг, предлагал Алексееву перенести акцию из центра города, а также заявил: "Сейчас у вас просто нет моральных оснований, чтобы что-то в этом деле предпринимать".

В самом БФУ признали, что беседа была, однако заявили, что Алексеев исказил её смысл.

Олег собирается оспаривать свое отчисление в суде, но доучиваться в БФУ не хочет: "Я не жалею. Юридическое образование я все же получу. Самому уже не хочется тут учиться". Ему интересно уголовное право, и он надеется стать адвокатом: "В следственные органы, при том, что там творится, идти бы не хотелось".

А мама узнала об отчислении сына из материала РБК. "Мама уже смирилась", - говорит Олег.