"Дело 3000" - крупнейший коррупционный скандал в истории Израиля

Правообладатель иллюстрации Israeli GPO Image caption В окружении Нетаньяху заявляют, что покупка подлодок обусловлена исключительно требованиями безопасности государства Израиль

Громкий коррупционный скандал в Израиле. В рамках расследования по делу о закупке министерством обороны германских подводных лодок полиция провела аресты подозреваемых. В их числе оказались крупный бизнесмен, бывшие высокопоставленные чиновники Совета по национальной безопасности, личный адвокат премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывший командующий ВМФ Израиля.

Расследованием занимаются сотрудники особого отдела полиции "Лахав 433", который негласно называют израильским аналогом американского ФБР.

Большинство комментаторов сходится во мнении, что дело, проходящее под кодовым номером "3000", имеет все шансы стать самым крупным в истории экономических преступлений в еврейском государстве.

Журналистское расследование

Все началось в ноябре 2016 года. Десятый канал израильского телевидения опубликовал журналистское расследование, из которого следовало, что в процессе закупки трех подводных лодок и четырех военных катеров германского производства были допущены многочисленные нарушения, требующие более тщательной проверки.

Автор материала, известный в стране журналист Равив Друкер, утверждал, что интересы производителя - германской компании Thyssen Krupp - на переговорах с правительством Израиля представлял бизнесмен израильского происхождения по имени Мики Ганор.

Компания Ганора "MG 2015 Ltd" числилась на переговорах официальным посредником между сторонами. Учитывая, что сумма сделки составила около 1,5 млрд евро, по самым скромным подсчетам журналистов, гонорар Ганора составил порядка 30 млн евро.

Впрочем, большее внимание журналистов привлек другой факт - выяснилось, что юридические консультации Мики Ганору предоставлял израильский юрист Давид Шимрон, двоюродный брат и личный адвокат премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Правообладатель иллюстрации Israeli GPO Image caption Сфера оборонных заказов и крупных закупок на нужды министерства обороны - тайна за семью печатями

Главный вопрос, который в первую очередь интересовал авторов расследования - знал ли об этой связи сам премьер. Ведь именно Нетаньяху настаивал на покупке дополнительных субмарин на нужды армии, в то время как бывший министр обороны Моше Яалон был против.

Яалон утверждал, что для нужд ВМС Израиля вполне достаточно шести уже имеющихся субмарин. Не понравилось Яалону и то, что закупка четырех патрульных катеров для охраны газовых месторождений в море не предусматривала соответствующих тендеров, как того требует израильское законодательство.

Сразу после громкой публикации Давид Шимрон заявил, что никогда не общался на тему германских подлодок с премьер-министром, и даже по собственной инициативе прошел проверку на детекторе лжи. В окружении Нетаньяху отмечали, что там тоже ничего не знали о связях Шимрона с германской компанией, а все решения о закупке субмарин и катеров принимались исключительно на основе профессиональной оценки военных и были обусловлены необходимостью обеспечить безопасность государства Израиль.

Уголовное расследование

Однако полиция и офис юридического советника правительства Израиля этим заявлениям не поверили. В январе 2017 года было принято решение начать уголовное расследование по фактам, опубликованным Десятым телеканалом. На протяжении шести месяцев полицейские собирали необходимую информацию, приглашали для дачи показаний политиков, журналистов, бывших военных.

Расследование дела вышло на новый этап в воскресенье, 10 июля. В 7 часов утра полицейские одновременно задержали для допроса шестерых человек, среди которых были и бизнесмен Мики Ганор, и экс-командующий ВМФ Израиля Элиезер (Чайни) Маром, и бывший заместитель главы Совета по национальной безопасности бригадный генерал запаса Авриэль Бар-Йосеф, и сам адвокат Давид Шимрон.

Допрос каждого из них продолжался не менее 12 часов.

Правообладатель иллюстрации Israeli GPO

Какие именно вопросы задавали следователи задержанным, пока неизвестно. Неясно также, намерена ли полиция допросить самого премьер-министра. Последний раз о непричастности Нетаньяху к этому расследованию было официально объявлено руководством полиции - в феврале этого года.

"Можно предположить, что с февраля по июль полиции удалось собрать серьезные улики, которых не было у нас в ходе подготовки материала, - говорит журналист Равив Друкер. - Полностью исключать отсутствие связи Нетаньяху с этим делом я бы точно не стал, но сейчас просто необходимо набраться терпения и дождаться выводов следственной группы".

Столь крупными масштабами возможных нарушений, выявленными в ходе журналистского расследования, Друкер вовсе не удивлен. По его словам, вся сфера оборонных заказов и крупных закупок на нужды министерства обороны - это тайна за семью печатями, и на первые роли там всегда выходят разного рода посредники.

"Люди, которые занимаются крупными сделками в области оружия, получают баснословные прибыли и вряд ли захотят рисковать своим положением и кого-то сдавать в ходе полицейских проверок. Это своего рода "закрытый клуб", где каждый участник понимает правила игры. Информации для подозрений всегда достаточно, однако доказать нарушения закона иногда просто не представляется возможным", - говорит Друкер.

С воскресенья израильские СМИ ежедневно публикуют некоторые выдержки из документов, находящихся в руках следователей. Так, например, издание Haaretz утверждает, что подозрение следователей вызвали действия контр-адмирала запаса Марома и его частые поездки в Германию.

Полиция подозревает, что Маром, еще будучи на действительной службе, открыл банковские счета в Германии и на Кипре. Средства, полученные на эти счета, приходили из Германии с пометкой "необходимые расходы" (useful expenses).

Политическое давление

Довести расследование до конца и выдвинуть обвинительные заключения против подозреваемых требуют и многие израильские политики, в основном находящиеся в оппозиции к премьер-министру Нетаньяху.

"Расследование в самом разгаре, очень многое нам неизвестно. Но что мы знаем и чего никто не отрицает - абсолютно ясно, что из бюджета министерства обороны, без специальных разрешений, были переведены огромные деньги на банковские счета в Германии и на Кипре. Затем деньги вернулись в карманы людей, приближенных к главе правительства, это просто уму непостижимо", - говорит лидер оппозиционной партии "Еш Атид" и бывший министр Яир Лапид.

Image caption Последние два года Лапид находится в оппозиции

С марта 2013 по декабрь 2014 года Лапид возглавлял в правительстве Нетаньяху министерство финансов и входил в так называемый "узкий кабинет по вопросам внешней политики и безопасности". Это он договаривался о предоставлении крупной скидки по решению германского правительства. Однако затем Лапид был уволен из правительства, а страна пошла на досрочные выборы, убедительную победу на которых одержал Нетаньяху.

Последние два года, находясь в оппозиции, Лапид утверждает, что в сделке по закупке субмарин и военных катеров были допущены серьезнейшие нарушения, граничащие с нанесением ущерба безопасности государства.

Мнение Лапида разделяет и бывший министр обороны Израиля Моше (Буги) Яалон. В конце мая в интервью телеканалу RTVi Яалон заявил, что он по собственному желанию явился в полицию и рассказал там известные ему подробности этой сделки, о которых молчат политики и пресса.

"Это постыдная история, которая требует тщательного расследования. К сожалению, у нас были в прошлом подобные коррупционные скандалы, а три предыдущих премьера были под следствием. Сейчас дело ведется против Нетаньяху, и я передал все свои показания в полиции", - отметил экс-министр обороны.

По словам Яалона, если по итогам расследования этого дела не будут выдвинуты обвинительные заключения против подозреваемых, то он начнет большой общественный процесс с одной целью - рассказать людям всю правду. Яалон подчеркивает, что дело это не имеет политической окраски и его не следует рассматривать в контексте политической борьбы против действующего премьер-министра.

"Не верю"

В отличие от Яира Лапида и Моше Яалона, некоторые из политиков, входящие в правящую коалицию, выступили в поддержку премьер-министра.

Министр просвещения Нафтали Беннет, который входит в правительство Нетаньяху с 2013 года, заявил, что надеется на положительный итог этого дела.

Image caption "Сбавьте темп, успокоитесь, я еще долго буду с вами", - заверил Нетаньяху журналистов

"Насколько я могу судить, все мотивы премьер-министра в процессе приобретения германских подводных лодок были продиктованными исключительно интересами безопасности государства. Я нисколько не сомневаюсь, что премьер-министр действовал в полном соответствии с законом, и выражаю ему свою полную поддержку", - заявил министр Нафтали Беннет.

Канцелярия премьер-министра Нетаньяху тоже не сидит сложа руки. Еще в феврале там решили подробно реагировать на доводы, представленные авторами расследования. Так, в порядке исключения, общественности были представлены засекреченные ранее документы, касающиеся заседаний Совета по Национальной безопасности, а в эфир местных телеканалов были отправлены высокопоставленные сотрудники аппарата Нетаньяху с целью опровергнуть сложившееся в обществе мнение, будто премьер преследовал корыстные интересы.

"Сбавьте темп, успокоитесь, я еще долго буду с вами. Вы желаете убедить израильское общество в своей правоте? Пожалуйста, представьте свои доводы, а мы представим свои позиции и достижения, и пусть общество решает. В этом и заключается суть демократии", - заявил Нетаньяху пять месяцев назад.

Ожидается, что в ближайшие месяцы полиция Израиля передаст свои рекомендации по этому делу юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту, который и будет принимать решение, выносить ли против главных подозреваемых обвинительные заключения.

При этом многие политики в Израиле уже сегодня готовятся к возможным досрочным выборам. И даже если Нетаньяху в итоге не вызовут на допрос и расследование его не затронет напрямую, многие полагают, что оно отразится на его дальнейших политических шагах.

В этом громком деле оказалось слишком много подозреваемых, которых можно отнести к ближайшему окружению премьера, а это может сильно ударить по его популярности в Израиле.