Зачем жители Псковской области просят забрать их в Ленинградскую

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По данным последней переписи населения в деревнях Хитово, Мельговщина, Козлов берег, Кишкино и Доможирка Псковской области живет чуть более 50 человек. Все они хотят "переехать" в Ленинградскую область, не меняя места жительства.

В июле этого года жители деревень попросили отдать их соседнему региону, надеясь на то, что чиновники из Ленобласти наконец построят в их районе асфальтированную дорогу.

Инициативы об изменении внутренних границ то и дело возникают в разных частях страны. Русская служба Би-би-си изучила последние предложения россиян по борьбе с бездорожьем, бедностью и бытовой неустроенностью.

Псковская область: "Мы имеем право ходить по дорогам"

Image caption По словам владельцев домов в деревнях Псковской области, из-за бездорожья им приходится ездить в райцентр через соседний регион.

Деревни Хитово, Мельговщина, Козлов берег, Кишкино и Доможирка относятся к Добручинской волости - небольшой территории в Гдовском районе Псковской области.

В июле 2017 года владельцы домов из пяти деревень обратились к губернатору Андрею Турчаку и предложили передать эти населенные пункты соседнему региону, с которым они граничат.

"Просим вас рассмотреть вопрос передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области. Мы имеем право ходить и ездить по дорогам", - пишут авторы обращения.

"Добраться к нам можно только через город Сланцы [находится на территории Ленинградской области]. Там хорошая асфальтированная дорога, которая ежегодно ремонтируется. Она, к сожалению, заканчивается на границе Псковской области", - говорится в письме.

По словам авторов обращения, до районного центра - города Гдов - они предпочитают добираться через Сланцы в Ленобласти, делая крюк в несколько десятков километров: прямая дорога "практически не проезжая и с "односторонним движением". "По дороге с трудом можно проехать на велосипеде. С детской коляской не добраться до ближайшего магазина", - пишут жители.

"Это враки", - сказал Русской службе Би-би-си глава Добручинской волости Сергей Борнусов.

Прямая дорога, которая соединяет входящие в состав волости деревни пригодна для езды, считает чиновник. "Это бывшая внутрихозяйственная дорога, пускай она не асфальт, а "каменка"… конечно, 90 км [в час] вы [по ней] не поедете, но в любой момент можно проехать", - рассказал Борнусов

Житель деревни Хитово Владимир Баранов, опубликовавший обращение о передаче населенных пунктов на сайте губернатора, от разговора с Русской службой Би-би-си отказался .

Разбираться в конфликте между желающими отделиться от Псковской области деревнями и местной власти теперь будут чиновники регионального правительства. По данным издания "Псковская губерния", губернатор Андрей Турчак направил в Гдовский район сотрудников комитета по транспорту, специалистов "Псковавтодора" и представителей областной администрации.

Новая Москва: "Жители ходят за водой к колодцу"

Деревня Пыхтино находится в девяти километрах от МКАД недалеко от аэропорта Внуково. В 2012 году, когда к российской столице присоединили часть областных территорий, все жители Пыхтино стали москвичами.

Однако ни водоснабжения, ни канализации в деревне как не было, так и нет. Первые попытки проложить коммуникации власти предприняли еще в 2006 году, однако за последующие 20 лет завершить работы так и не удалось.

"Трубы по деревне проложили, закопали сотни миллионов бюджетных денег и забыли про эту проблему", - говорилось в письме жителей, которое они разослали в СМИ.

В нём же они сообщали, что начали сбор подписей за отделение от столицы и возвращение в область - из-за невнимания московских чиновников к проблемам Пыхтино.

"На дворе 2017 год, а жители Москвы до сих пор ходят за водой на колодец, качество воды в котором оставляет желать лучшего", - негодовали пыхтинцы.

Правообладатель иллюстрации Sergey Karpov/TASS Image caption Рядом с Пыхтино построили современный микрорайон, но коммуникации в деревне все равно не появились

По их словам, чиновники раз за разом обещают провести коммуникации через несколько месяцев. Пока же, как свидетельствует издание "Афиша. Daily", в сараях деревенских жителей продолжают пылиться закупленные десять лет назад унитазы.

На встрече с журналистами деревенские жители признали, что всерьез вероятность вернуться в состав Московской области никто не рассматривает. Петицию здесь используют как инструмент давления на столичных чиновников.

Калининградская область: "Мы видели, как цветет город Грозный"

"Нам наверное может помочь только супер-герой, и Герой России для этой задачи вполне подходит", - говорится в адресованном Рамзану Кадырову обращении жителей поселка Нивенское Калиниградской области.

О том, что рядом с посёлком появится горно-обогатительный комбинат, стало известно в 2014 году. С тех пор часть жителей пытается добиться, чтобы компания "Стриктум" перенесла стройку опасного, с их точки зрения, предприятия подальше от поселка: по их словам, рудник планируется построить в нескольких десятках метров от жилых домов и 300 метрах от детского сада.

Летом прошлого года недовольные проектом граждане обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Евгению Зиничеву. Когда и это не помогло, написали главе Чечни.

"Мы много раз видели по телевизору, как цветет и развивается столица Чеченской республики город Грозный, как вам благодарны жители республики, а бюджет Чечни никогда не испытывает трудностей… Вам нет нужды связываться с такими сомнительными проектами ... Мы, жители и владельцы недвижимости поселка Нивенское, просим вас включить наш населенный пункт, в котором проживает более 2000 человек, в состав Чеченской Республики... Проблема строительства Нивенского ГОКа два года терроризирует местных жителей, а мы знаем, что с террористами у вас разговор короткий!" - говорится в обращении.

Рамзан Кадыров на инициативу протестующих из Калининградской области не отреагировал.

Алтайский край: "При руководстве Тулеева будет побеждена коррупция"

В Алтайском крае для решения социальных проблем предложили не просто подвинуть границу, а сразу объедить регион с соседним Кузбассом.

Жительница Барнаула Татьяна Ганц в конце 2015 года опубликовала петицию на имя президента, которую за несколько месяцев поддержали около шести с половиной тысяч человек. В документе автор писала: "На протяжении многих лет Алтайский край является практически самым нищим регионом".

Регион, по словам Ганц, сотрясают коррупционные скандалы, в крае растут цены, тарифы и безработица, закрываются предприятия. В отчете агентства "РИА Рейтинг" о социально-экономическом положении российских регионов по итогам 2015 года Алтайский край занимает 46 место, Кемеровская область - 36 строчку.

Губернатором объединенного Кузбасса и Алтайского края Ганц предлагает назначить нынешнего главу Кемеровской области Амана Тулеева. "Таким образом, новый регион будет богат УГЛЕМ и ХЛЕБОМ! А при руководстве авторитетного патриота России - Амана Тулеева будет побеждена коррупция", - говорится в обращении.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Угольный склад разреза "Талдынский". По замыслу жительницы Барнаула, после объединения Кузбасса и Алтайского края, регион будет богат углем и хлебом

Спустя два месяца после того как Ганц опубликовала свои предложения, руководство Алтайского края отреагировало на претензии в свой адрес. В полученном жительницей Барнаула ответе говорится, что ее "оценки положения дел в регионе будут учтены".

Идея объединения регионов возникает не в первый раз. За десять лет до Ганц в пользу территориального укрупнения выступил сам Аман Тулеев.

"Центром объединенного субъекта должен стать город Кемерово. Республика Горный Алтай и Алтайский край - это взаимовыгодные регионы, и от такого объединения все только выиграют", - цитировали слова Тулеева СМИ.

Ленинградская область: "Мы никому не нужны"

Жителей деревни Кудрово и поселка Мурино объединяют непосредственная близость к административной границе Санкт-Петербурга и петиции на сайте "Российской общественной инициативы". Владельцы жилья в этих населенных пунктах просят включить их в состав города.

Жители Кудрово жалуются на то, что, несмотря на быстрые темпы застройки района многоэтажками, в деревне нет нормальных дорог, светофоров, поликлиник, плохо организовано транспортное сообщение.

"Ленинградской области мы не интересны, а для Петербурга мы другой регион. В итоге мы никому не нужны", - говорится в обращении.

Поселок Мурино в 2015 году эксперты поместили в тройку наиболее неблагоприятных для жизни районов Санкт-Петербурга и области. Жители новостроек указывают на то, что их поселок находится ближе к центру северной столицы, чем некоторые ее другие районы.

"Если люди работают, живут проблемами, культурной жизнью города, зачем искусственно делать их жителями области?" - спрашивают авторы петиции.

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