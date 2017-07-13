Как в Британии приняли испанского короля Филиппа VI

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Короля Филиппа VI и его супуругу Летицию приветствовали принц Уэльский и герцогиня Корнуэльская

Великобритания и Испания могут преодолеть существующие разногласия и еще более укрепить двусторонние связи после "брексита", заявил король Испании Филипп VI в ходе своего визита в Лондон.

Филипп VI отметил, что две страны могли бы начать диалог по вопросу о Гибралтаре.

Правительство Гибралтара заявило в ответ, что такой подход короля, сделавшего акцент на двустороннем диалоге между Лондоном и Мадридом, не отвечает современным принципам демократии, так как не принимает во внимание мнение самого Гибралтара.

Король Испании сделал эти заявления по поводу Гибралтара в своем выступлении в Вестминстерском дворце в первый день своего трехдневного визита в Соединенное Королевство.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Испанский король уже в первый день визита поднял вопрос о статусе Гибралтара

Обсуждая решение Британии выйти из ЕС, он сказал: "Я уверен, что путем диалога, приложив необходимые усилия, наши два правительства смогут работать над достижением соглашений, которые приемлемы для всех заинтересованных сторон".

Правительство Гибралтара заявило, что оно должно участвовать в этих дискуссиях Лондона и Мадрида.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил: "У нас нет никакого желания становиться частью Испании или переходить под испанский протекторат в какой-либо форме".

Он напомнил, что на референдумах 1967 и 2002 годов жители этой британской заморской территории высказались за то, чтобы Гибралтар оставался британским.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцог Эдинбургский и королева подарили испанскому монарху копии писем их общего родственника - королевы Испании Виктории Евгении

Ранее королева и ее супруг герцог Эдинбургский приветствовали короля Филиппа и его супругу Летицию на традиционной приветственной церемонии с конным парадом.

Это первый государственный визит испанского короля в Британию после того, как 31 год назад Лондон посетил отец Филиппа король Хуан Карлос.

Королева подарила королю Филиппу копии любовных писем его прабабушки Виктории Баттенбергской королю Испании Альфонсо XIII.

Внучка королевы Виктории принцесса Виктория Евгения Баттенбергская встретила короля Альфонсо во время его визита в Соединенное Королевство в 1905 году.

Они в итоге поженились, и Виктория Евгения стала королевой Испании. Таким образом, король Испании Филипп VI стал потомком королевы Виктории.

Королевский прием: корреспондент Би-би-си Сара Кемпбэлл

Ветер стих, и солнце пробилось сквозь тучи, как раз когда королева и герцог Эдинбургский подошли к помосту Конной гвардии.

Каждого главу государства здесь встречают одинаково: национальным гимном его страны и инспекцией вместе с принцем Филиппом выстроившихся в почетном карауле гвардейцев.

Учитывая. что принц уже объявил о скором уходе от государственных дел, это, возможно, его последнее участие в этой торжественной церемонии.

После обхода гвардейцев король Испании сел вместе с королевой в карету, которая, согласно традиции, проследовала по Моллу к Букингемскому дворцу в сопровождении королевских кавалеристов.

Герцог Эдинбургский и королева Летиция проследовали за ними в отдельной карете.

Это была очередная возможность для Британии показать, как хорошо она умеет проводить подобные церемонии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Обход строя королевских гвардейцев - традиционная часть официальной церемонии

Государственный банкет в честь испанской королевской четы прошел в среду вечером в Букингемском дворце, где они и остановились.

На банкете подавали лосось-пашот с фенхелем, медальоны из шотландской говядины с костным мозгом и трюфелями под соусом мадера, а также темный шоколад и малиновые пирожные на десерт.

Королева, выступая на банкете, признала, что между двумя странами не всегда были хорошие отношения.

Тем не менее она подчеркнула: "Такие отношения, как наши, основанные на прочных связах и общих интересах, гарантируют процветание наших народов сейчас и будущем, какие бы вызовы перед нами ни стояли".

В торжественном приеме приняли участие принц Гарри, принц Уильям и герцогиня Кембриджская.

В четверг принц Гарри будет сопровождать королевских гостей в Вестминстерское аббатство.

В программе визита короля Филиппа VI - возложение венка к могиле Неизвестного солдата и осмотр Вестминстерского аббатства, где находится могила Элеаноры Кастильской, испанской принцессы, в 1254 году вышедшей замуж за будущего английского короля Эдуарда I и ставшей королевой Англии.