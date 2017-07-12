Эксперимент на Уимблдоне: побьют - не побьют?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хенман-хилл - это такой пригорочек у первого корта перед огромным экраном, на котором транслируют матчи для тех, кто не смог попасть на трибуны

Вообще-то Лондон - одно из самых свободных мест на Земле: ходи в чем хочешь, верь во что хочешь, люби кого хочешь. Люди как правило толерантны и приветливы.

Однако тотальная, безусловная и почти фанатичная поддержка, оказываемая британцами Энди Маррею, навела на мысль об уместности социального эксперимента.

Четвертьфинальный матч между Марреем и Сэмом Куэрри я решила посмотреть на Хенман-хилле, в самой гуще болельщиков, открыто болея за американца.

Никто тогда еще не знал, что Маррей проиграет с в пяти сетах 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 6-1, 6-1.

Простодушные и снисходительные

Душой я не кривила, я действительно болела за Куэрри, но делала это нарочито громко: хлопала его удачным розыгрышам, кричала "Давай, Сэм!" и тяжко вздыхала, когда Маррей выигрывал розыгрыш.

Вера в Энди Маррея, подарившего своим болельщикам победы на Уимблдоне в 2013 и 2016 годах, настолько велика, что поначалу на меня смотрели снисходительно.

Судя по разговорам вокруг меня, не все знали, кто такой Сэм Куэрри, что еще раз говорит о зашоренности британских болельщиков.

Если бы они помнили, что на прошлогоднем турнире Сэм в третьем круге обыграл Джоковича и вообще является обладателем девяти титулов ATP в одиночном разряде и пяти в парном, то не сидели бы так расслабленно первые два сета.

Хотя, может быть, я их просто недооценила, и они знали, что из восьми предыдущих встреч Маррея с Куэрри шотландец выиграл семь, и поэтому были спокойны.

Когда Куэрри выиграл второй сет, за моей спиной кто-то сказал: "Ладно, пусть берет этот сет".

Лучше помолчать?

Image caption Дипан и Чайтала прилетели из Бомбея специально на Уимблдон и просто радуются красивой игре

Ситуация накалилась в третьем сете при счете 5-5 на подаче Куэрри, который вообще подает убойно, а в этом матче превзошел сам себя.

Моя активная поддержка американца начала раздражать соседей. Молодые люди слева заглушали мои жидкие хлопки криками "Давай, Энди!", а кто-то сзади прошипел в мой адрес: "Да заткнись уже".

На мое счастье рядом со мной села пара, которая тоже начала поддерживать Куэрри.

Оказалось, что Дипан и Чайтала впервые приехали в Британию из Бомбея специально на Уимблдон.

"Моя жена - большая поклонница Федерера, поэтому мы решили попытать счастья, купили билеты на самолет и полетели, - рассказал Дипан. - А в этом матче я аплодирую красивой игре, Куэрри сейчас больше впечатляет".

Еще через некоторое время к нашей скромной компании болельщиков Сэма присоединилась группа молодых американцев. Их было четыре-пять человек, но шума они производили много.

Image caption Крис (слева), Вики (справа) и их друзья не могут представить, чтобы кто-нибудь из их окружения болел не за Маррея

Я спросила небольшую компанию, сидевшую с другой стороны, раздражает ли их, когда откровенно болеют не за Маррея.

"Напротив, хорошо, когда есть две стороны. Правда, возможно, я так говорю, потому что Энди пока выигрывает", - сказала девушка по имени Вики. (Маррей как раз выиграл третий сет на тай-брейке).

"Меня не раздражает, когда против Маррея болеют иностранцы, но если бы такой антиболельщик появился среди моих друзей, я бы с ним поссорился", - не то в шутку, не то всерьез заявил ее друг Крис.

Разочарованные, но преданные

Image caption Джеймс и Люси очень разочарованы поражением Энди Маррея

Четвертый сет Маррей отдал, выиграв всего один гейм, и над Хенман-хиллом повисло уныние, хотя и не безнадежное.

Перед пятой, решающей партией многие сходили в буфет, запаслись пиммсом и бутербродами, предвкушая захватывающую, но радостную концовку матча.

При счете 3-0 в пятом сете в пользу Сэма Куэрри иллюзий больше не осталось, но никто не расходился. Наоборот, каждое очко Энди встречали бурной овацией, демонстрируя ему свою преданность.

"Разочарование огромное. Конечно, третий титул был бы просто чудом, но хотя бы до финала он должен был дойти", - сетуют Джеймс и Люси, отстоявшие с утра 3,5 часа, чтобы попасть хотя бы на Хенман-хилл.

Желание гордиться

Британцев можно понять. Эта страна дала миру многие самые популярные в мире виды спорта: футбол, теннис, крикет, регби, гольф, настольный теннис, водное поло и другие.

И ни в одном из них вот уже много лет они не показывают результата, на который рассчитывают. Клубный футбол не в счет, речь о национальной гордости.

Энди Маррей дал им это чувство, дал повод для гордости.

До него 77 лет британец не выигрывал Уимблдон, и ничто не предвещает, что вскоре после него в мужском британском теннисе появится равнозначная звезда.

Среда стала несчастливым днем для британских болельщиков, но не все еще потеряно.

Завтра на корт в женском полуфинале выйдет Джоанна Конта, и Хенман-хилл снова будет увлеченно болеть.