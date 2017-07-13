Встреча Трампа-младшего с юристом Весельницкой: нарушил ли он закон?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной кампании в 2016 году

В ходе предвыборной президентской кампании 2016 года старший сын Дональда Трампа встретился с женщиной, представленной ему как "юрист российского правительства". Она, как ему сказали, владела информацией, компрометирующей соперницу его отца на выборах Хиллари Клинтон. Совершил ли Дональд Трамп-младший преступление?

На встречу 9 июня 2016 года с юристом Наталией Весельницкой Трамп-младший пришел с тогдашним главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В интервью Fox News во вторник Трамп-младший утверждал, что Весельницкая не предоставила им никакой полезной информации.

Однако специалисты в области права говорят, что представления сына президента о продуктивности той встречи в данном случае не играют никакой роли, и своими действиями он мог нарушить федеральный закон.

Какие законы могли быть нарушены?

Многие юристы замечают, что переписка Трампа-младшего с Голдстоуном и его встреча с Весельницкой, возможно, нарушают установленные правила ведения избирательных кампаний в США.

В частности, секцию 30121 раздела 52 федерального закона о ведении кампаний, которая касается взносов и пожертвований со стороны иностранных граждан.

"По закону иностранное государство или иностранный гражданин не может передавать кандидату или его избирательному штабу нечто, представляющее ценность", - говорит Натаниель Персили, специалист по избирательному праву и профессор Стэндфордской школы права.

"Иностранный гражданин или иностранное государство также не могут осуществлять денежные траты, связанные с федеральными выборами", - продолжает он.

Закон запрещает иностранным гражданам осуществлять "взнос или пожертвование в форме денег или чего-либо, представляющего ценность", избирательным штабам в ходе выборов всех уровней в США.

Однако вопрос о том, может ли потенциальный компромат на Клинтон, бывшую кандидатом от Демократической партии, считаться "ценностью", находится в "серой зоне" законодательства, отмечает профессор Колумбийской школы права Ричард Бриффолт. Именно этот вопрос станет ключевым при определении юридических последствий действий Трампа-младшего, отмечает он.

А другие законы?

Как отмечает Ричард Пэйнтер, бывший юрист по вопросам этики в администрации Джорджа Буша-младшего, если Трамп-младший знал, что Россия причастна к хакерским атакам и что информация, которую ему предлагали, добыта именно таким способом, - он мог нарушить Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

"Это как идти в магазин за товарами, о которых вы знаете, что они были украдены", - говорит он.

Эта встреча 9 июня 2016 года состоялась после взлома серверов Национального комитета Демократической партии, но до того, как об этом стало известно общественности.

Кроме того, если Трамп-младший солгал или ввел в заблуждение федеральное следствие о его контактах с представителями России, ему могут грозить уголовные обвинения.

Трамп-младший еще не давал публичных показаний под присягой по этим вопросам. Однако возможно, что он уже отвечал на вопросы представителей американских спецслужб или подписывал показания под присягой в ходе кампании его отца.

Все это еще предстоит установить.

"Безусловно, требуется дальнейшее расследование", - говорит профессор Бриффолт.

Можно ли это считать изменой?

Бывший кандидат на пост вице-президента от демократов Тим Кейн в интервью Си-эн-эн сказал, что расследование движется в сторону "лжесвидетельства и даже потенциально государственной измены".

Однако профессор Бриффолт относится к подобным заявлениям скептически.

"Обвинения в государственной измене - это, по-моему, немного перебор", - говорит он.

Юрист администрации Буша Ричард Пэйнтер также упоминал этот термин в ряде интервью, но подчеркнул, что поскольку США не находятся в состоянии войны с Россией, законодательство о государственной измене вряд ли можно здесь применить.

"В ситуациях, когда война не объявлена, мы используем другие законы для привлечения к ответственности", - говорит он.

Джонатан Тёрли, специалист в области правовой защиты общественного интереса и профессор Университета Джорджа Вашингтона, категорически не согласен с тем, что действия сына президента подпадают под статью об измене или нарушают Закон Логана, запрещающий американским гражданам вмешиваться в отношения между американским правительством и иностранными гражданами.

"Закон Логана ни разу не использовался для привлечения к ответственности американских граждан и многими считается номинально противоречащим конституции", - написал профессор Тёрли в газете The Hill.

Может, тогда сговор?

Многие эксперты в области права - американский Vox насчитал 12 - полагают, что опубликованная переписка доказывает, что имел место сговор. Однако сговор (collusion) попросту означает намерение сторон тайно сотрудничать, и сам по себе не является наказуемым преступлением. Многие юристы и академики призывают журналистов прекратить использовать этот, по их словам, юридически бесполезный термин.

"Мы говорим о "сговоре" как о некоем собирательном определении конкретных потенциальных преступлений", - говорит профессор Персили.

В то же время существуют законы, запрещающие "преступный сговор" (conspiracy). Бывший прокурор Эндрю Маккарти на страницах Washington Post описывает термин как "договоренность совершить конкретное нарушение закона" между двумя или более сторонами.

По имеющейся в открытом доступе информации пока нельзя судить о том, применимо ли в данном случае обвинение в преступном сговоре.

"Чтобы подняться до уровня преступного сговора, должны быть доказательства, к примеру, следующего: а) нарушения законодательства США были организованы российским режимом, б) члены избирательного штаба Трампа знали о них и были замешаны в их совершении", - написал Маккарти.

Кто мог бы выдвинуть обвинения Трампу-младшему?

Если Трампу-младшему когда-нибудь и предъявят обвинения в связи с этим делом, инициировать это будет Роберт Мюллер, бывший глава ФБР и специальный прокурор, которому поручено расследовать дело о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

"Нарушил Дон-младший закон или нет - это будет выяснять специальный прокурор Роберт Мюллер и его талантливая команда", - написала Би-би-си профессор Вермонтской школы права Дженнифер Тауб.

Однако она не спешит делать прогнозов относительно того, будут ли выдвинуты какие-то обвинения.

"Мы сейчас дернули всего за одну нитку. По мере того, как все это будет распутываться, мы узнаем намного больше", - полагает она.

Коснется ли все это непосредственно президента Трампа, будет зависеть от результатов идущего федерального расследования.

Все еще остается открытым знаменитый вопрос, заданный в ходе расследования Уотергейтского скандала: "Что знал президент и когда он об этом узнал?"