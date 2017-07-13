Пресса Британии: наладить отношения России и США уже не удастся

В обзоре британских газет:

"Русская рулетка" Трампа

Трамп, Путин и политическое очарование

Google тайно финансирует то, что можно финансировать явно

Бессмысленная инициатива Трампа-младшего встала на пути антироссийских санкций

Times посвящает одну из своих редакционных статей недавнему скандалу с Дональдом Трампом-младшим. По мнению газеты, встреча сына Трампа с информатором была глупой и потенциально опасной затеей. Материал так и называется - "Русская рулетка".

Президент Трамп, конечно, решил, что после его длинного разговора с Путиным и антикремлевской речи в Варшаве от него отстанут с так называемым "русским делом", пишет издание.

Но после публикации переписки Трампа-младшего с российским посредником стало понятно, что этим надеждам не суждено сбыться.

Президент попытался представить поступок сына как наивный, похвалил его за открытость и прозрачность. Но на встрече с адвокатом Натальей Весельницкой Трампа-младшего сопровождал Джаред Кушнер, зять президента, и Пол Манафорт - тогдашний руководитель предвыборной кампании Трампа. Ни одного, ни другого в наивности заподозрить никак нельзя, считает Times.

Теперь вся троица предстанет перед комитетом сената по разведке. И сколь бы короткой и бессмысленной не была та встреча, она вызовет вопросы и о том, знал ли о ней будущий президент, и о том, можно ли верить нынешней администрации Белого дома, твердящей, что никакого сговора с Кремлем на этапе президентской кампании не было.

Но, по мнению газеты, скандал вполне может повлиять на прекращение дальнейших попыток восстановить отношения США и России. В этом случае получится, что это уже Москва выстрелила себе в ногу. Мечта Кремля о быстрой отмене санкций окажется несбыточной.

А Трамп, хоть и ослаблен этим скандалом, но все же не станет настолько уязвим, чтобы стать объектом легкой манипуляции Путина. Весь политический истеблишмент США сейчас насторожился, отмечает издание.

Что бы ни происходило в ближайшие месяцы расследования, политика должна оставаться неизменной: санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не откажется от своего военного авантюризма, захвата земель и манипулирования западными выборами, считает Times.

Сильным Путиным можно очароваться только в смутные времена

Financial Times также обращается к теме Трамп-Россия.

Обозреватель газеты Рула Халаф сравнивает собственные впечатления от Путина, полученные во время просмотра четырехчасового фильма Оливера Стоуна, и те, которые мог получить Дональд Трамп во время недавней встречи с президентом России в Гамбурге.

Автор статьи не может понять увлечение Путиным, от которого, по ее мнению, страдает и Трамп. Она отмечает, что даже среди тех, кто осуждает каждое действие российского президента, находятся люди, считающие его человеком выдающимся, и им даже импонирует его мачизм.

Под обаяние российского лидера попал и режиссер Стоун, и президент Трамп еще тогда, когда не был никаким президентом. Путин даже занял шестое месте из двадцати "восхищающих мужчин" в прошлогоднем опросе социологической компании YouGov, опередив папу римского Франциска и Далай-ламу, хоть и отстав от Джеки Чана.

Это увлечение автор статьи в FT может объяснить лишь общим бледным фоном мировых лидеров и набирающим распространение антилиберализмом. Правители, которые демонстрируют силу, становятся привлекательными во времена неопределенности.

У Трампа есть причины завидовать Путину, чей образ сильного лидера привлекал его раньше. Ведь если Трамп, привыкший комфортно управлять семейным бизнесом, теперь тонет в бесконечных проверках его действий нынешних и прошлых, то Путин-то управляет Россией так, как будто он ею владеет.

И даже из долгожданной для обоих встречи в Гамбурге выгоду извлек, скорее, Путин, вроде как заронивший идею о совместных действиях в сфере кибербезопасности. Трампа же по возвращении на родину опять ждал шквал обвинений, в том числе и за одобрение этой кремлевской идеи. Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал ее в интервью каналу Эн-би-си "конечно, не самой идиотской из того, что я слышал, но, в общем-то, недалекой от этого".

Google тайно финансирует научные исследования о своей непогрешимости

Газета Times со ссылкой на американский аналитический центр "Кампания в защиту отчетности" (Campaign for Accountability) сообщает, что Google выплачивает миллионы долларов ученым британских и американских университетов за исследования, которые должны склонить чашу весов общественного мнения и регуляционные нормы в пользу компании.

Специалисты центра выявили, что с 2005 года Google прямым или косвенным образом финансировал 329 исследовательских программ в ключевых областях общественной политики, где изменение регуляционных норм может стать для корпорации причиной огромных штрафов или утраченной прибыли. В двух третях случаев авторы работ, получавшие от Google от 5 до 400 тысяч долларов за исследование, не раскрывали источник финансирования. Некоторые отправляли результаты своих изысканий в Google еще до публикации, спрашивая компанию о необходимости внести те или иные изменения.

Результаты большинства исследований были в пользу Google. Их авторы приходят к выводу, что компания не прибегает к незаконным или предосудительным методам использования своего господствующего положения на рынке и что сбор ею огромного объема личных данных является адекватной компенсацией за те бесплатные услуги, которые она предоставляет.

Британские университеты города Борнмут и графства Сассекс, а также ряд ведущих американских вузов, оказались в числе тех, ученые которых держали в тайне полученное ими от Google финансирование. Исследователи из других британских университетов, в том числе Оксфордского и Эдинбургского, также получали финансирование за проводимые в пользу Google исследования, но декларировали его источник. Нередко это финансирование квалифицировалось как "премия" или "дар".

Число финансируемых Google исследовательских программ резко возрастает в те моменты, когда бизнес-модель компании оказывается под угрозой, отмечает Times. Свыше 50 финансированных Google научных работ по проблемам конкуренции были написаны в период между 2011 и 2013 годами, когда Федеральная торговая комиссия США расследовала нарушения компанией антимонопольного законодательства. Впоследствии Google согласился внести некоторые изменения в свою деятельность.

Второй всплеск активности произошел два года назад, когда Европейская комиссия предъявила Google официальные обвинения в нарушении антитрестового законодательства. Месяц назад европейские регулировщики подвергли компанию рекордному штрафу в 2 млрд 710 млн долларов за преимущественное высвечивание своих собственных сервисов в ущерб конкурентам при пользовании его поисковой системой. Google отрицает предъявленные ему обвинения.

Бывшие сотрудники компании рассказали журналистам американского издания Wall Street Journal, что в ее офисе в Вашингтоне готовятся списки подходящих для публикации научных журналов, а затем идет поиск потенциальных авторов. Google активно помогает в том, чтобы эти академические статьи стали доступны чиновникам правительственных ведомств, а иногда оплачивает расходы на поездки ученых для встреч с политиками.

"Google вошел в число таких компаний в других сферах бизнеса (как, например, производители табачных изделий, оспаривающие вред курения, или топливные гиганты, не признающие воздействие сжигания углеводородов на климатические изменения), которые оказывают разлагающее влияние на академические исследования", - приводит Times слова директора "Кампании в защиту отчетности" Даниэля Стивенса.

Вот что говорит по этому поводу профессор Лондонского университета Колин Блейкмор: "Чистые, незамутненные академические исследования, финансируемые исключительно из общественных фондов без какого бы то ни было конфликта интересов, стали огромной редкостью, особенно в технологическом секторе. Само по себе это не зло, и общественности не стоит бить в связи с этим тревогу. Однако очень важна прозрачность. Мне кажется, должна быть принята конвенция, обязывающая оглашать все источники финансирования академических исследований".

Такое правило, как указывает Times, уже есть. В принятом в Британии "Руководстве по цельности исследований" говорится: "Конфликты интересов должны быть выявлены, декларированы, и их всячески следует избегать во избежание злоупотреблений".

В Google доклад "Кампании в защиту отчетности" назвали недостоверным. В заявлении компании говорится: "Мы рады поддерживать академические исследования в области компьютерной деятельности, в том числе в том, что касается авторского права, свободы выражения и контроля. Ирония опубликованных "Кампанией в защиту отчетности" данных состоит в том, что сама эта организация последовательно отказывается назвать источник своего собственного финансирования, как не говорят об этом и ее доноры. Известно, однако, что в их числе - компания Oracle, ведущая активную лоббистскую войну против нас".

Американская технологическая компания Oracle заявила, что "не имеет к докладу никакого отношения".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com