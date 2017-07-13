Атеисты в Пакистане: как выжить в стране, где богохульство карается смертной казнью?

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Быть атеистом в Пакистане - смертельно опасно. Но за закрытыми дверями неверующие собираются вместе, чтобы поддержать друг друга. Как они выживают в стране, где богохульство карается смертью?

Омар, названный в честь одного из самых почитаемых халифов, отверг веру своих предков. Он один из основателей онлайн-группы, которая стала местом встречи для атеистов Пакистана.

Но даже в этом виртуальном мире он должен быть начеку. Участники группы используют псевдонимы.

"Надо быть осторожным в выборе тех, кого принимаешь в друзья", - говорит Омар.

Один человек написал Омару, что он зашел на его страницу в "Фейсбуке" и распечатал его семейные фотографии. "Невозможно чувствовать себя в безопасности", - жалуется он.

В Пакистане интернет-посты об атеизме могут иметь серьезные последствия.

В соответствии с недавно принятым законом о киберпреступности, в Пакистане - даже на частном интернет-форуме - теперь незаконно размещать контент, который может быть воспринят как богохульство.

Власти опубликовали в газетах объявления на правах рекламы с призывом к публике сообщать о любых проявлениях богохульства в сети.

И этот закон уже действует. В июне этого года, на первом процессе такого рода, Таймур Раза был приговорен к смертной казни за публикацию богохульного контента в "Фейсбуке".

В результате атеисты чувствуют, что их возможность публично ставить под сомнение существование Бога находится под угрозой.

Омар считает, что правительство объявило войну блогерам-атеистам. "Мой хороший друг выступал против религиозного фундаментализма, - рассказывает он.- Мы вместе вели группу в интернете. Я узнал, что его очень жестокомпытали. После того как человека похитили, велика вероятность того, что его тело вернется в мешке. Государство делает это намеренно, чтобы дать понять другим, что, если вы выйдете за пределы дозволенного, и с вами такое может произойти".

В этом году шесть активистов, как сообщается, были похищены после публикации постов на атеистических и антиправительственных форумах. Один из этих активистов поговорил с Би-би-си на условиях анонимности. Он считает, что пакистанские спецслужбы хотят искоренить не только критику ислама, но и критику государства.

По его мнению, правительство пытается обеспечить соблюдение принципа: хороший гражданин обязан быть хорошим мусульманином.

Пакистан в этом году отмечает 70 лет независимости. С 1956 года он является исламской республикой. Многие атеисты считают, что сейчас нация более монолитна, чем когда-либо прежде.

В последние годы, говорят они, ислам стал более заметным в общественной жизни. В обиход вводится дресс-код саудитов. Телевизионные проповеди стали сродни поп-культуре, и быть пакистанцем все больше и больше означает быть правоверным мусульманином.

Хотя атеизм не является незаконным в Пакистане, в некоторых интерпретациях ислама отступничество считается наказуемым смертью. В результате разговоры такого рода могут быть смертельно опасны.

Многие пакистанские атеисты встречаются втайне, попасть на такие встречи можно только по специальным приглашениям.

Атеисты Лахора ежемесячно собираются в охраняемых зданиях или частных домах. Вот что рассказывает один из посетителей таких встреч: "Это похоже на тайное общество. Это пузырь, внутри которого можем поговорить. Не обязательно о Ричарде Докинзе или Сэме Харрисе. Мы можем просто говорить о жизни, о том, о сем. Это место, где можно быть самим собой".

На эти собрания в основном приходят обеспеченные англоговорящие горожане. Деньги служат им относительной защитой от враждебно настроенных соотечественников. У деревенских атеистов такой привилегии нет.

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Зафер когда-то был муэдзином в деревенской мечети. Он созывал на молитву, молился пять раз в день и изучал исламскую теологию. Но когда он устроился в IT-компанию и уехал из дома, его взгляды на религию поменялись.

"Семья заметила перемену. Мама думала, что меня сглазили. Меня поили святой водой и кормили освященной едой. Она думала, что это поможет снять проклятие".

"Теперь я хожу в мечеть по пятницам и праздную Ид аль-Фитр. Тем самым я просто отдаю дань традиции. Родные в курсе, что я неверующий, но меня особо не трогают - при условии, что на людях я об этом не распространяюсь".

"Если вести себя соответствующе - соблюдать приличия, уважать родителей и не высовываться - вполне можно жить атеистом".

Журналист Халдун Шахид посвятил много времени теме подавления религиозного инакомыслия. Он считает, что пакистанские власти похищают неверующих активистов, поскольку критика религии зачастую тесно переплетена с выпадами в адрес государства.

"В Пакистане две священные коровы, - говорит он. Одна - армия, вторая - ислам. Любой, кто возьмется за одну, рано или поздно доберется и до другой. Похищенные были администраторами сайтов, критиковавших армию и политику властей, и богохульство - лишь удобный повод".

"Одним махом они заткнули целую армию недовольных".

Министерство информации и технологии Пакистана отклонило просьбу об интервью и объяснило рекламную кампанию в газетах "простым стремлением повысить информированность" публики.

Дневник атеиста

"Захир" активно выступает в социальных сетях с атеистических позиций и комментирует политику пакистанских властей

"Дорогой дневник! За год я сменил четыре аккаунта в "Твиттере". Последний вчера заблокировали. Можно напустить тумана в профайле, ставить самые общие фотографии, но все равно - как будто кто-то следит за мной. И каждый раз руки опускаются. Они хотят меня заткнуть".

"Хамза" - блогер и основатель интернет-форума атеистов

"Дорогой дневник! Кто-то говорит, что меня арестовали, но по факту это было похищение. Меня удерживали 28 дней. Они не представились, но я уверен, это были военные. Восемь дней меня пытали, и 20 дней не отпускали, пока раны не затянутся. На мне живого места не было. Заставили подписать бумагу, что я сожалею о содеянном и больше никогда не буду писать блоги на политические или религиозные темы. И что они придут за моей семьей, если я расскажу об этом газетам".

"Сухаиб" недавно закончил университет в Пенджабе

"Дорогой дневник! Сегодня в университете ко мне подошла знакомая и сказала: "Давай-ка поговорим. Я слышала, ты - атеист". У нее явно в голове не укладывалось, она как будто спрашивала: "Как ты вообще живешь?". Она хотела знать, как я существую без моральной основы, потому что для нее мораль определяется религией. Вечером я разослал смс друзьям: "Перестаньте болтать на всех углах, что я атеист. Я не хочу умереть". Придется научиться жить скрытно".

Некоторые имена в статье изменены.