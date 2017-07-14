Неожиданная находка: фото заброшенных еврейских кладбищ Лондона
Кладбища на Брейди-стрит и Олдерни-роуд в лондонском Ист-Энде - одни из старейших еврейских захоронений в Великобритании. Долгое время на эти заброшенные кладбища мало кто заглядывал.
Школьный учитель Луис Берк с 2004 года работал в средней школе на Брейди-стрит. Однажды, выглянув из школьного окна на третьем этаже, он увидел заросшее буйной растительностью старое кладбище.
Заинтересовавшись находкой, он выяснил, что его школа граничит с двумя старейшими в Великобритании еврейскими кладбищами.
Согласно документам, эти два кладбища появились здесь в 1761 и 1697 годах. Закрыты они оба были в 1850-х, после того как там не осталось места для новых захоронений.
В течение пяти лет Луис Берк ходил на эти кладбища, чтобы сфотографировать их разные времена года.
Вот кладбище на Брейди-стрит. Здесь стоит необычный надгробный камень. Под ним, скорее всего, покоится еврейский музыкант.
Дата стерлась, но вполне вероятно, что это одно из более поздних захоронений, сделанное незадолго до закрытия кладбища в 1858 году.
Высокое надгробие, которое можно увидеть на снимке ниже, расположено рядом с южным периметром кладбища.
Отличительной особенностью этого мемориала являются горельеф с изображением покойной и библейские сюжеты, украшающие три его стороны.
Мемориал посвящен Мириам Леви, которая умерла в 1855 году. Она, судя по всему, была важным членом еврейской общины, и ее глубоко уважали за помощь бедным и больным.
На этом надгробном камне символ священника, и, как считается, особое расположение рук означает букву ש (Шин) на иврите.
Это первая буква нескольких важных слов, в том числе Шхина и Шаддай (оба альтернативные имена Бога).
Этот символ использовал актер Леонард Нимой в роли инопланетянина Спока в телесериале "Звездный путь".
Нимой, сын православных еврейских иммигрантов, помнил, что этот знак использовался в религиозных службах, и решил применить его в качестве так называемого вулканского салюта ("Живи долго и процветай"), хорошо знакомого фанатам этого сериала.
Захоронение польского иммигранта Хаймана Гурвица (на фото внизу) отмечено высоким обелиском.
Гурвиц приехал в Великобританию, когда ему было чуть больше 20 лет, и с 1799 года руководил школой для мальчиков в лондонском районе Хайгейт.
В 1826 году Авраам Голдшмид, попечитель нового Университетского колледжа, обратился с просьбой создать там кафедру иврита и литературы на иврите, а в 1828 году Гурвицу предложили ее возглавить.
Множество надгробий на кладбище приобрели с течением времени специфический зеленый цвет. Ученые считают, что этот процесс частично связан с повышением уровня кислотности в дожде, особенно из-за роста числа фабрик и мастерских в этом районе.
Другим фактором является влияние периодического замораживания и оттаивания на материал из мягкого песчаника некоторых надгробных камней, что приводит к одряхлению поверхности.
В результате микроорганизмы из воздуха попадают в трещины на поверхности, что и ведет к изменению цвета.
Фото Луиса Берка