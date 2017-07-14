Неожиданная находка: фото заброшенных еврейских кладбищ Лондона

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Летом кладбище на Брейди-стрит утопает в зелени

Кладбища на Брейди-стрит и Олдерни-роуд в лондонском Ист-Энде - одни из старейших еврейских захоронений в Великобритании. Долгое время на эти заброшенные кладбища мало кто заглядывал.

Школьный учитель Луис Берк с 2004 года работал в средней школе на Брейди-стрит. Однажды, выглянув из школьного окна на третьем этаже, он увидел заросшее буйной растительностью старое кладбище.

Заинтересовавшись находкой, он выяснил, что его школа граничит с двумя старейшими в Великобритании еврейскими кладбищами.

Согласно документам, эти два кладбища появились здесь в 1761 и 1697 годах. Закрыты они оба были в 1850-х, после того как там не осталось места для новых захоронений.

В течение пяти лет Луис Берк ходил на эти кладбища, чтобы сфотографировать их разные времена года.

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Многие надгробия здесь тонут в буйной растительности

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption На кладбище, расположенном на Брейди-стрит, фотограф нашел необычный надгробный камень. Возможно, здесь был похоронен еврейский музыкант

Вот кладбище на Брейди-стрит. Здесь стоит необычный надгробный камень. Под ним, скорее всего, покоится еврейский музыкант.

Дата стерлась, но вполне вероятно, что это одно из более поздних захоронений, сделанное незадолго до закрытия кладбища в 1858 году.

Высокое надгробие, которое можно увидеть на снимке ниже, расположено рядом с южным периметром кладбища.

Отличительной особенностью этого мемориала являются горельеф с изображением покойной и библейские сюжеты, украшающие три его стороны.

Мемориал посвящен Мириам Леви, которая умерла в 1855 году. Она, судя по всему, была важным членом еврейской общины, и ее глубоко уважали за помощь бедным и больным.

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Надгробный памятник Мириам Леви

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Кладбище на Олдерни-роуд поросло фиговыми деревьями

На этом надгробном камне символ священника, и, как считается, особое расположение рук означает букву ש (Шин) на иврите.

Это первая буква нескольких важных слов, в том числе Шхина и Шаддай (оба альтернативные имена Бога).

Этот символ использовал актер Леонард Нимой в роли инопланетянина Спока в телесериале "Звездный путь".

Нимой, сын православных еврейских иммигрантов, помнил, что этот знак использовался в религиозных службах, и решил применить его в качестве так называемого вулканского салюта ("Живи долго и процветай"), хорошо знакомого фанатам этого сериала.

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Изображение рук на надгробии может означать, что здесь похоронен священник

Захоронение польского иммигранта Хаймана Гурвица (на фото внизу) отмечено высоким обелиском.

Гурвиц приехал в Великобританию, когда ему было чуть больше 20 лет, и с 1799 года руководил школой для мальчиков в лондонском районе Хайгейт.

В 1826 году Авраам Голдшмид, попечитель нового Университетского колледжа, обратился с просьбой создать там кафедру иврита и литературы на иврите, а в 1828 году Гурвицу предложили ее возглавить.

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Кладбище на Брейди-стрит ранней весной. Обелиск на могиле польского иммигранта Хаймана Гурвица

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Кладбище на Брейди-стрит осенью. Сквозь некоторые могилы здесь уже проросли деревья

Множество надгробий на кладбище приобрели с течением времени специфический зеленый цвет. Ученые считают, что этот процесс частично связан с повышением уровня кислотности в дожде, особенно из-за роста числа фабрик и мастерских в этом районе.

Другим фактором является влияние периодического замораживания и оттаивания на материал из мягкого песчаника некоторых надгробных камней, что приводит к одряхлению поверхности.

В результате микроорганизмы из воздуха попадают в трещины на поверхности, что и ведет к изменению цвета.

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Кладбище на Брейди-стрит туманным днем

Правообладатель иллюстрации Louis Berk Image caption Кладбище Брейди-стрит в разгар зимы. Такой снег в Лондоне можно увидеть далеко не каждый год

Фото Луиса Берка