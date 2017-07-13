Россия вновь открывает в Иерусалиме Сергиевское подворье

Правообладатель иллюстрации Imperial Orthodox Palestine Society Image caption Сергиевское подворье в Иерусалиме было предназначено для русских аристократов, приезжавших поклониться Гробу Господнему

Российское правительство вновь открывает в Иерусалиме Сергиевское подворье - историческое здание, построенное в конце XIX века по приказу великого князя Романова для русских аристократов, совершавших паломничество к иерусалимским святыням.

Восстановление этого здания завершено после крупных реставрационных работ, проведенных под руководством израильского архитектора Ури Падана.

В 1890 году в центре Иерусалима под эгидой Императорского православного палестинского общества было построено двухэтажное здание с 25 роскошными номерами.

Оно было названо Сергиевским подворьем в честь дяди царя Николая Второго великого князя Сергея Александровича Романова.

Великий князь возглавлял Императорское православное палестинское общество, управлявшее Русскими постройками - районом в центре Иерусалима недалеко от Старого города, где находятся Свято-Троицкий собор, Русская Духовная миссия и несколько подворий.

После открытия Сергиевского подворья на нем находилось управление всеми подворьями, школами и больницами Императорского православного палестинского общества в Сирии и Палестине.

Русское население было выслано из Иерусалима, когда в 1914 году Россия объявила войну Османской империи.

В 1922 году принадлежавшие России подворья стали правительственными зданиями под британским мандатом, а после создания государства Израиль оказались под израильским правлением.

В 1964 году Русские постройки, за исключением Свято-Троицкого собора, здания Русской Духовной миссии и Сергиевского подворья, были проданы советским правительством Израилю по так называемой "Апельсиновой сделке".

Правообладатель иллюстрации Deror Avi/Wikimedia Commons Image caption Внутренний дворик Сергиевского подворья

В 2008 году израильское правительство согласилось вернуть Сергиевское подворье правительству Российской Федерации.

Российские власти выделили 10 млн долларов на работы восстановлению здания, которые начались после того, как в 2012 году из него выехали последние израильские правительственные учреждения.

Как пишет израильская газета Haaretz, российские власти обещают, что территория двора будет открыта для широкой публики. Приезжающие в Иерусалим при желании смогут арендовать там 22 номера.

Россия также планирует открыть там небольшую школу и музей об истории строительства здания.

Не все в Израиле были согласны с идеей позволить России владеть частью лакомой недвижимости в центре Иерусалима.

В том же 2008 году депутаты кнессета и правые лоббистские группы обратились с протестом в Высокий суд Израиля, но он оставил правительственное решение в силе.

"Русские паломники теперь могут идти по стопам своих предков", - заявил газете Times of Israel Борис Лемпер, адвокат, представляющий Императорское православное палестинское общество.