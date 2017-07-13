Трамп в гостях у Макрона: станет ли дружба США и Франции снова великой?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кто тут самый стильный парень? После пары месяцев пикировки с Трампом Макрон попытается наладить с ним сотрудничество

Президент США Дональд Трамп в четверг, за день до главного праздника Франции, Дня Бастилии, прибывает в Париж на встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

В этом году исполнилось 100 лет со дня вступления США в Первую мировую войну в Европе, и в ежегодном параде в День Бастилии вместе с французами примут участие американские военные.

И какой же президент не любит парады? Особенно если это парад по случаю чего-нибудь революционного.

Макрону же, два месяца назад устроившему революцию во французском истеблишменте, казалось бы, сам бог велел пригласить на парад в годовщину Французской революции другого революционера с противоположного берега Атлантики.

Тем более что в этом году парад должен напомнить о времени, когда французские и американские солдаты сражались плечом к плечу, что будет весьма кстати в нынешней атмосфере личных и политических склок между двумя странами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время парада в День Бастилии над Триумфальной аркой в Париже пролетят американские истребители (на фото - репетиция за три дня до парада)...

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ...а на земле, по Елисейским полям, американские солдаты промаршируют вместе с французскими

Нынче с братством и солидарностью всё непросто.

Мало кому из лидеров союзных стран удавалось в истории продемонстрировать столько разногласий, сколько сумели втиснуть в очень короткий период времени Трамп и Макрон.

В мае, перед неформальным саммитом НАТО, Эммануэль Макрон перед камерами упредил Трампа с его фирменным рукопожатием "с оттягом" и так стиснул руку американского президента, что у того побелели костяшки - и не отпускал несколько секунд.

Media playback is unsupported on your device Трамп и Макрон: кто выиграл битву рукопожатий?

Позже, на том же саммите - устроенным фактически ради знакомства с Трампом - Макрон, как показалось многим, поиздевался над американцем, уклонившись от раскрытых объятий Трампа и заставив того ждать, пока он не поздоровается с остальными лидерами.

Затем Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Макрон тут же ответил видеообращением на английском, в котором пригласил американских ученых, работающих в этой сфере, во Францию и передразнил известный лозунг Трампа, призвав всех "сделать нашу планету снова великой".

Возможно, иначе отношения Макрона и Трампа складываться и не могли.

Оба они стараются не связывать себя условностями старого политического истеблишмента, оба хотят выглядеть сильными лидерами, и к тому же между ними есть и реальные политические разногласия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Политические оппоненты дома попрекают Макрона тем, что он ищет дружбы мировых лидеров ради укрепления своих позиций

Дональд Трамп открыто поддерживал соперницу Макрона на выборах, Марин Ле Пен. Кроме того, над этим визитом нависает мрачная туча скандалов, связанных с предполагаемыми попытками России повлиять на ход выборов и в США, и во Франции.

Временами кажется, что Макрону и Трампу даже нравится эта "игра в войну" на публику.

"Хватит ребячества"

"Пора заканчивать эти ребяческие соревнования, кто крепче пожмет другому руку, - написала в июне в редакционной статье газета Le Monde. - Может, он (Макрон) и отобрал у Трампа монополию на непредсказуемость, но он хочет стать голосом Европы в мире, а для этого надо пойти дальше игры в имиджевые жесты и символы".

У Эммануэля Макрона неплохо получается льстить мировым лидерам, и в самое последнее время он очень постарался, чтобы добиться расположения Дональда Трампа.

На саммите "двадцатки" 7 июля, перед вечерним концертом, Трамп и Макрон сели рядом и о чем-то долго и приветливо беседовали.

Молодой и неопытный президент Франции очень хочет увеличить вес своей страны на мировой арене, а также укрепить свои позиции дома.

Генеральный секретарь Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис сказал журналистам, что Макрон "ищет компании мировых лидеров", потому что ему нужно "легитимизировать свою победу" - в первом туре президентских выборов, напомнил Камбаделис, Макрон набрал меньше четверти голосов избирателей.

Макрон уже принимал в Версале президента России Владимира Путина - теперь помпезные и старомодные церемонии ждут Трампа.

Цели Трампа

Для Трампа же этот визит - возможность показать, как он ценит трансатлантические связи и какое значение, при всех разногласиях, придает сотрудничеству с Францией в разрешении конфликта в Сирии, в борьбе с терроризмом и совместной работе в рамках НАТО.

В пятницу, одновременно с Днем Бастилии, Франция отметит трагическую дату - первую годовщину со дня теракта в Ницце.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меры безопасности на Английской набережной в Ницце, куда в пятницу прилетит Макрон, будут особенно строгими

Год назад уроженец Туниса протаранил на грузовике толпу, собравшуюся на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк в честь Дня Бастилии. Погибли 86 человек.

Эммануэль Макрон во второй половине дня в пятницу прилетит в Ниццу, чтобы принять участие в траурной церемонии. В городе предприняты усиленные меры безопасности.

В Париже тоже введены строгие меры безопасности, тем более что в город прилетает президент США.

Этот визит должен подчеркнуть разные аспекты франко-американских отношений: и прошлые совместные победы, и будущие альянсы, и нынешние общие цели.