В Киеве взяли под стражу Михаила Добкина: что за этим стоит?

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Максимальное наказание, предусмотренное по обвинениям, выдвинутым Михаилу Добкину, составляет 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 млн гривен (1,92 млн долларов).

Добкин заявил, что у него нет такой суммы. Если залог не внесут в течение пяти суток, депутата арестуют.

Депутата обвиняют в злоупотреблении властью и мошенничестве в крупных размерах: по версии прокуратуры, в бытность мэром Харькова Добкин был причастен к незаконному выделению принадлежащей городу земли застройщикам.

На аресте Добкина настаивала прокуратура. Сам он уверял судей, что не собирается покидать страну и готов отдать следователям свои паспорта.

Михаил Добкин называет себя жертвой политической конъюнктуры, а выдвинутые обвинения считает абсурдными. Перед задержанием он анонсировал намерение создать на Украине "единую оппозицию, способную дать серьезный бой нынешней власти".

Что стоит за заключением одного из видных представителей украинской оппозиции и к каким последствиям оно может привести?

"Лицо скучное"

У общественности, которая не следит за перипетиями политической жизни Украины, Михаил Добкин скорее всего ассоциируется с видеонарезкой самых неудачных моментов из записи его предвыборного ролика. Видео, ставшее вирусным, просмотрели более четырех миллионов человек. Некоторые фразы оттуда стали крылатыми, причем время от времени их не гнушается употреблять в своем "Твиттере" сам Добкин.

Тем не менее, взятый под стражу в Киеве депутат является знаковым украинским политиком, когда-то - одним из лидеров Партии регионов, ныне - видным деятелем "Оппозиционного блока", самой многочисленной оппозиционной фракции в Верховной раде.

Харьковчанин Михаил Добкин пришел в политику из бизнеса. Впервые избрался в парламент в 2002 году в качестве беспартийного политика, однако после "оранжевой революции" становится членом политсовета Партии регионов Виктора Януковича.

В 2006 году 36-летний Добкин побеждает на выборах мэра Харькова - это в рамках той избирательной кампании записывался злосчастный видеоролик.

В марте 2010 года новоизбранный президент Виктор Янукович назначает Добкина харьковским губернатором.

Во время массовых выступлений, вспыхнувших на Украине в конце 2013 года, он резко критикует "евромайдановцев". В январе 2014 года в знак солидарности с силовиками, "защищающими администрации и учреждения от варваров и вандалов", фракция Партии регионов во главе с Добкиным демонстративно пришла на заседание Харьковского облсовета в футболках с логотипом спецподразделения "Беркут".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Харьковский губернатор Михаил Добкин был убежденным противником "Евромайдана"

Михаил Добкин был одним из последних украинских политиков, с которым разговаривал перед бегством из страны Виктор Янукович. 22 февраля 2014 года экс-президент выехал из Киева и намеревался выступить на харьковском "съезде депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины". Комментаторы ожидали, что на этом мероприятии Янукович может объявить о государственном перевороте и призвать юго-восточные регионы страны к вооруженному сопротивлению новой власти.

Добкин утверждает, что именно он убедил Януковича не ехать на этот съезд под предлогом неспособности обеспечить его безопасность.

В начале марта 2014 года Михаила Добкина арестовали, обвинив в "совершении действий, направленных на децентрализацию власти на Украине", однако уже на следующий день суд отпустил его под подписку о невыезде. О дальнейшей судьбе этого дела ничего не известно: сам политик говорит, что срок, в течение которого ему должны были предъявить формальное обвинение, истек.

Он участвовал в президентских выборах 2014 года, выступая за скорейшее возобновление партнерских связей с Российской Федерацией. Тогда Добкин сетовал на препятствия, которые чинили его кампании провластные активисты, и, в частности, этим объяснял довольно низкий результат выборов - 3% голосов избирателей.

Осенью 2014 года Михаил Добкин оказался на третьем месте в избирательном списке наспех сформированного на руинах Партии регионов "Оппозиционного блока". По данным письменной регистрации депутатов Верховной рады, он присутствовал на 50 заседаниях парламента из 273.

"Я не вижу перспектив у этой Верховной рады и не хочу быть ее частью", - говорил в свое время Добкин.

Его партия ныне выступает за перевыборы украинского парламента, а результаты социсследований дают "Оппоблоку" основания надеяться на то, что в следующей раде она увеличит свою фракцию.

Земельный вопрос

Обвинения, выдвигаемые Михаилу Добкину ныне, касаются событий девятилетней давности.

Следователи украинской генпрокуратуры утверждают, что в 2008 году он, будучи мэром Харькова, вступил в сговор со своей заместительницей по земельным вопросам и несколькими ее подчиненными, незаконно внес на рассмотрение горсовета решения о выделении земли застройщикам, "замаскированных" под жилищные кооперативы, а далее - подписал принятые депутатами незаконные решения.

В тексте прокурорского представления речь идет о двух эпизодах, приведших к выведению из городской собственности суммарно 77 га земли, а размер убытков от этого составил 226 млн гривен (8,7 млн долларов).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В четверг несколько сотен активистов возле стен парламента активно требовали снятия неприкосновенности с Михаила Добкина

В то же время в выступлении в Верховной раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "в целом в Харькове при помощи такого метода вывели из собственности общины в частную собственность застройщиков несколько сотен гектаров".

Генеральная прокуратура обвиняет Добкина в злоупотреблении властью и мошенничестве в особо крупных размерах. Если его вина будет доказана судом, наказание может составить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Михаил Добкин заявляет, что земля выделялась "абсолютно законным способом", а судебные перспективы этого дела - нулевые.

"Максимум, что там можно было выдумать, - это халатность, и то не мне, а тому, кто визировал документы. Но учитывая, что халатность имеет десятилетний срок давности, а прошло уже девять, пока пройдет суд, рассматривать это дело будет бессмысленно", - заявил он в интервью накануне ареста.

"Принес войну в город"

В четверг, когда представление на арест Добкина рассматривалось в Верховной раде, он заявил, что стал жертвой политической конъюнктуры.

"Есть задача посадить кого-либо из представителей оппозиции", - заявил он в кулуарах парламента.

Примечательно, что во время дискуссии о снятии с Добкина неприкосновенности речь шла далеко не только о сути предъявляемых ему обвинений.

Есть задача посадить кого-либо из представителей оппозиции Михаил Добкин, депутат Верховной рады

"Весь Харьков знает, что принес войну в наш город в 2014 году", - говорил депутат от партии "Самопомощь" Роман Семенуха, демонстрируя с парламентской трибуны фотографию, на которой Добкин был запечатлен на сцене митинга противников действующей власти в Харькове в начале марте 2014 года.

Некоторые участники митинга держали в руках российские триколоры и это, по словам оппонента Добкина, явно свидетельствовало о его причастности к преступлениям против украинской государственности.

"Это он привел на ваши земли войну, он все сделал для того, чтобы ваши дети не ходили в родные школы, чтобы они не посещали бабушек в родных селах, он все для этого сделал. И он все делает для этого и в дальнейшем", - эмоционально обращался к депутатам от Донецкой и Луганской областей с парламентской трибуны бывший активист "Евромайдана" Владимир Парасюк.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Судя по тому, что после голосования о лишении иммунитета Михаил Добкин отдал коллеге нательный крест, который могли отобрать в СИЗО, он был готов к немедленному аресту

Сам Добкин эти обвинения в свой адрес не комментировал.

"Благодаря (этим) выступлениям уже ни у кого не осталось сомнений, что претензии ко мне сугубо политические и к экономике не имеют никакого отношения", - резюмировал он и демонстративно заявил, что поддержит представление о снятия с себя неприкосновенности.

Когда цифры на табло парламента показали, что депутаты дали добро на арест Добкина, тот снял и отдал коллеге нательный крест, - как объяснил позже, чтобы не сдавать его при оформлении в СИЗО, - а генпрокурор Луценко неожиданно пригласил его на допрос в пятницу.

"Надеюсь, к тому времени суд примет все необходимые решения, которые дадут нам возможность реализовать решение Верховной рады", - намекнул он.

Под стенами рады решению парламента радовались несколько сотен активистов, угрожавшие в случае нерезультативного голосования за лишение Добкина иммунитета как минимум забросать депутатов яйцами и гнилыми помидорами.

"Серьезный бой власти"

Михаил Добкин стал шестым депутатом, вопрос о снятии неприкосновенности с которого выносился на рассмотрение Верховной рады на этой неделе. И единственным, кого украинские парламентарии разрешили арестовать.

Активизацию работы правоохранительных органов киевские комментаторы связывают, не в последнюю очередь, с давлением на украинскую власть западных партнеров. В конце июня делегация во главе с президентом Петром Порошенко посетила Вашингтон, где провела серию встреч с представителями американскими администрации, а на этой неделе в Киеве прошел саммит Украина-ЕС - и в обоих случаях собеседники украинцев указывали на необходимость активизации борьбы с коррупцией.

К этому добавлялось недовольство украинских общественных активистов, недовольных низкой эффективностью работы правоохранителей.

"Кого-то наказать надо было. Добкин как представитель "Оппозиционного блока", один из символических лидеров прошлого режима просто идеально подходил на роль сакральной жертвы", - говорит Би-би-си политолог Владимир Фесенко.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Перед допросом в Генпрокуратуре Украины Михаил Добкин заявил о намерениях создать в Украине единую оппозицию

Тем не менее, говорят в Киеве, арест Добкина посылает важный сигнал региональным элитам Украины.

Эксперты отмечают, что основанием для ареста бывшего мэра Харькова стали незаконные, по мнению прокуратуры, "земельные" решения не лично мэра, а коллегиального органа - городского совета, и это - новое для Украины явление.

"Подобные дела очень удобны (для власти) с точки зрения влияния на местные элиты. Показательным фигурам, слишком норовливым местным лидерам будут показывать: если вы будете слишком проявлять свою оппозиционность, вы тоже можете стать фигурантами такого дела", - говорит политолог Фесенко.

Еще одно возможное последствие ареста Михаила Добкина - усиление его персональных позиций на оппозиционном фланге украинской политической сцены.

"У оппозиции, которая представляет интересы Востока, нет лидера… Вот они (власть) из меня его и делают", - сказал Михаил Добкин в одном из интервью накануне ареста.

Посидеть немного - с точки зрения политической репутации это даже неплохо, особенно если ты в оппозиции Владимир Фесенко, политолог, Киев

Показательно, что, придя на пятничный допрос в Генпрокуратуру, Добкин ошарашил собравшихся журналистов программным заявлением о том, что на Украине настало время создать "единую оппозицию, которая смогла бы дать серьезный бой нынешней власти", попутно отметив, что, по его мнению, институт президентской власти на Украине себя изжил.

Возможно, поэтому Михаил Добкин и не принял никаких мер, дабы избежать ареста.

"Посидеть немного - с точки зрения политической репутации это даже неплохо, особенно если ты в оппозиции", - описывает специфику украинского политикума Владимир Фесенко и напоминает о тюремном прошлом нынешнего генпрокурора Юрия Луценко и лидера партии "Батькивщина", одного из самых рейтинговых политиков страны Юлии Тимошенко.

"Не думаю, что это (пребывание в СИЗО) приведет к какому-то расцвету Добкина как политического лидера. Тем не менее, думаю, он все-таки рассчитывает, что он если и сядет, то ненадолго", - констатирует политолог.