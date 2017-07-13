Uber и "Яндекс" объединят сервисы в России. Что будет с ценами?

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Компании "Яндекс" и Uber в четверг объявили о решении объединить свои сервисы такси в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. "Яндекс" получит в объединенной компании более 59% акций, Uber - 36,6%, еще 4,1% будет принадлежать сотрудникам нового сервиса.

После закрытия сделки таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи и сохранить доступную стоимость поездки, говорится в заявлении гендиректора "Яндекс.Такси" Тиграна Худавердяна, который возглавит объединенную компанию.

Сервис "Яндекс. Такси" был запущен в России в конце 2011 года, Uber начал осваивать российский рынок спустя два года - осенью 2013-го. К настоящему моменту, по оценке "Ренессанс Капитала", водители "Яндекс. Такси" в России совершают 500 тыс. поездок ежедневно, Uber - 170 тысяч поездок, Gett - 150 тысяч. Объединенная компания рассчитывает обеспечивать более 35 млн поездок в месяц.

Uber не раскрывает свои финансовые показатели по России, а "Яндекс. Такси", как следует из отчета "Ренессанс Капитала", является убыточным. По прогнозу экспертов, сервис должен был выйти в плюс только к 2021 году.

Как писал "Коммерсант" в апреле 2017 года, "Яндекс" начал искать новых инвесторов, чтобы привлечь 150-200 млн долларов. Такая возможность, по данным издания, обсуждалась, в частности, со Сбербанком.

В среду было объявлено, что "Яндекс" инвестирует в объединенную компанию 100 млн долларов, а Uber - 225 млн долларов. Общая оценка нового сервиса такси составит 3,7 млрд долларов.

На новостях об объединении акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже выросли почти на 25%, установив исторический рекорд.

Как отмечает Financial Times, заключая сделку, Uber фактически уступает рынок "Яндексу" после нескольких лет напряженной борьбы за клиентов, когда агрегаторы поочередно снижали цены на поездки, вызывая недовольство водителей.

Как это отразится на ценах?

Означает ли объединение "Яндекса" и Uber, что ценовые войны на рынке такси закончатся и как это отразится на тарифах?

"Сейчас будет идти глобализация. Если раньше было много игроков, то теперь их останется три. "Сатурн" уже объединился с Rutaxi (бренды "Рутакси", "Везет" и "Лидер"). Следующий шаг - это объединение "Максим" и Gett. У них большой потенциал, но пока они врозь, они не смогут противостоять махине, которая образуется после объединения "Яндекса" и Uber. И, естественно, ценовые войны между ними продолжатся", - считает представитель Общественного совета по развитию такси Олег Бекетов.

Эксперт допускает, что цены на поездки могут вырасти, но незначительно.

Заместитель главы Межрегионального транспортного профсоюза Алексей Смирнов также уверен, что ценовые войны после объединения "Яндекса" и Uber не закончатся.

"Потому что кроме "Яндекса" и Uber есть еще "Везет", есть "Максим" и другие игроки, которые теперь будут драться, - рассказал Би-би-си Смирнов. - Другое дело, что мы получили достаточно крупного игрока, и к чему приведет его политика, пока неизвестно".

"В краткосрочной перспективе, скорее всего, мы увидим очередное падение цен, - продолжил эксперт. - Что есть благо для пассажира, но абсолютно неприемлемо по отношению к водителям и транспортным средствам, которые эксплуатируются".

С такой точкой зрения не согласен председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов. По его мнению, демпинг на рынке такси "наконец-то заканчивается", поскольку "опускать цены дальше просто некуда".

Но и повышения цен на поездки, на которое так надеются водители такси, в ближайшем будущем не произойдет, считает Амосов.

"Через какое-то время после объединения ["Яндекс. Такси" и Uber], когда все это уже будет хорошо работать, рынок сам продиктует ценовую политику. Но это будет не в 2017 году", - полагает он.

"Я думаю, что ценовые войны не закончатся совсем, но объединенной компании будет гораздо легче на этом рынке. Uber не раскрывает свои показатели, но мы видели, что у "Яндекса" бизнес такси был убыточным. Объединенной компании, наверное, удастся сократить убытки или даже уйти от них", - сказал аналитик банка ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

По его оценкам, большие шансы повысить прибыль объединенная компания будет иметь на новых рынках.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Такси Uber и "Яндекс" "встретились" в России

"Я не ожидаю какого-то резкого повышения тарифов, но за счет того, что происходит объединение двух игроков можно добиваться повышения эффективности с точки зрения расстановки машин, обслуживания заказов и так далее, - сказал Беспалов. - Рентабельность повысится".

В Uber уже заявили, что не планируют пересматривать цены на поездки после объединения с "Яндекс. Такси", а в "Яндексе" отметили, что не ожидают "никаких радикальных изменений тарифов".

И все же рост цен на услуги такси из-за объединения "Яндекса" и Uber возможен, считает Антон Иншутин, сооснователь и партнер фонда Inventure Partners, который является инвестором сервиса Gett.

"Обычно консолидация рынка приводит к стабилизации или повышению цен в среднесрочной перспективе. С этой точки зрения это плюс для всех игроков рынка, включая Gett. Консолидация также, скорее всего, приведет к увеличению комиссии с таксопарков и таксистов, что опять же хорошо для всех агрегаторов такси", - сказал Иншутин агентству RNS.

"Яндекс" и Uber уже выиграли

Стороны рассчитывают завершить объединение в IV квартале 2017 года. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, теперь ее должны согласовать регуляторы.

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) говорят, что ходатайства об объединении бизнесов "Яндекса" и Uber в России пока не поступало.

При этом глава ведомства Александр Артемьев заявил, что сделка может нести угрозу ограничения конкуренции на рынке. В то же время он отметил, что служба проведет необходимую проверку и уже потом примет решение.

Член Общественного совета по развитию такси Олег Бекетов считает, что "Яндекс" и Uber уже выиграли. "А вдруг это рекламный вброс? Вдруг потом они скажут: "Ну, не договорились, не получилось", - рассуждает он. - Но зато они уже заработали на росте акций. И, конечно же, реклама. Сегодня все только эту новость обсуждают".