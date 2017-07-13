В романе отца Бориса Джонсона "Путин" стреляет "Трампу" в ягодицу

Image caption Стэнли Джонсон не разделяет евроскептические взгляды своего сына, Бориса Джонсона

Борис Джонсон, ныне министр иностранных дел Соединенного Королевства, в 2016 году был лицом кампании за "брексит". Его отец Стэнли Джонсон издал триллер в жанре альтернативной истории под знакомым русскоязычному читателю названием "Kompromat".

Если Борис еще в 1990-е годы, в бытность корреспондентом в Брюсселе, заработал себе репутацию евроскептика, то его отец, бывший депутат Европарламента, взгляды сына не разделяет и публично выступал, как большая часть британского истеблишмента, против выхода страны из Евросоюза.

Одним из аргументов кампании против "брексита", который, очевидно, не подействовал на 52% британских избирателей, - заключался в том, что единственный из мировых лидеров, кому был бы выгоден выход Британии из ЕС, - это, дескать, противопоставляющий себя либеральному западному миру российский президент Владимир Путин. Официально Кремль всегда настаивал, что никакого отношения к референдуму не имеет.

Несколько месяцев спустя в США, также вопреки большинству прогнозов и выкладок, победил Дональд Трамп, о котором Путин и российские государственные СМИ отзывались с явной симпатией, и идея о российском вмешательстве в выборный процесс завладела умами по обе стороны океана (собственно, четыре ведущих американских спецслужбы считают факт вмешательства доказанным, хотя и не готовы оценить, в какой степени Россия повлияла на результат выборов).

"Почему у нас столько материала про Путина, русских и Трампа, и никто не говорит о возможной причастности России к событиям в Британии?" - так описал в интервью Би-би-си Стэнли Джонсон ход своей творческой мысли.

Вымышленные политики

В реальном мире российское вмешательство, как его описывали американские СМИ и их источники в американских спецслужбах, выражалось во взломе и публикации переписки демократов, распространении дезинформации и (этот нарратив разработан слабее) и "микротаргетировании" этих материалов для ключевых географических и социальных групп избирателей.

В воображаемой вселенной Стэнли Джонсона, насколько можно судить по выложенной в публичный доступ части триллера, российские спецслужбы действуют менее новаторскими методами: они фабрикуют видео одного из главных героев, британского министра окружающей среды, с двумя длинноногими блондинками в номере петербургского отеля "Кемпински" (похожий отель и правда есть на набережной Мойки).

Правообладатель иллюстрации Oneworld

С обязательной оговоркой, что все герои романа вымышлены, а совпадения с реальными людьми и событиями случайны, триллер начинается со списка действующих лиц на пять страниц.

Среди них есть кандидат в президенты США, а затем уже президент Рональд Крейг, уходящий американский президент Брэндон Мэтлок, президент России Игорь Попов, любящий фотографироваться с обнаженным торсом, а также несколько амурских тигров.

Джонсон рассказал, что идея книги пришла к нему на международном саммите по охране амурского тигра, на котором выступал Владимир Путин (такой саммит проходил в 2010 году, когда Путин формально занимал должность премьер-министра).

Если верить недавней огромной статье в Washington Post, Путин лично отдал приказ начать кибератаки с целью повлиять на исход американских выборов (в Кремле это отрицают). Но у Джонсона российский президент Игорь Попов применяет свои шпионские навыки непосредственно: притворяется, что он убивает тигра, набросившегося на Рона Крейга, а на самом деле стреляет в американского политика специальной пулей, вживляющей автономное подслушивающее устройство в мягкие ткани ягодиц.

Критики, вероятно, сочтут эту находку автора несколько наивной; знакомство автора с российскими реалиями кажется поверхностным, и редакторы тоже проглядели, что в первом же абзаце романа место действия обозначено, с опечаткой, как Mariisnky Theatre.

Кого обвиняли во вмешательстве в британский референдум

Тезис о том, что "брексит" выгоден Путину, звучал не однажды. "Ослабление Европейского союза, естественно, играет на руку Путину", - говорил в интервью Би-би-си за несколько недель до референдума Михаил Ходорковский.

"Делает он что-то практическое в этом направлении или не делает? Я полагаю, что скорее делает, чем не делает, - продолжал он. - Я полагаю, что те люди и те возможности, которые у него есть в Европе на сегодняшний день, задействованы в этом направлении".

Вместе с тем, в той мере, в какой в результатах "брексита" подозревали какие-то недозволенные средства, подозрения падали не на Россию, а на фирму Cambridge Analytica, которая будто бы разработала технологию выявления политических предпочтений избирателей и затем использовала ее для того, чтобы точечно адресовать им рекламу, призванную повлиять на их поведение.

Компания принадлежит американскому миллиардеру Роберту Мерсеру, отказывающемуся общаться с прессой, а председателем совета директоров в ней до выборов был нынешний главный стратег трамповской администрации Стив Бэннон.

Впрочем, в самой компании говорят, что не могли столь решающим образом повлиять как на результаты референдума о "брексите", так и на избрание Трампа, и многие специалисты об эффективности этой технологии тоже высказываются скептически.