"Отбуцкать" или "уконтрапупить"? Зачем Путину необычные слова

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL/TASS Image caption Начиная со своих первых выступлений на публике Владимир Путин любил ввернуть в речь что-нибудь особенное

Недавно президент России Владимир Путин напомнил общественности о существовании слова "борзота". Это далеко не самое экзотическое слово, которое сходило с языка первого лица.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям", - сказал глава государства на встрече с временно исполняющим обязанности свердловского губернатора Евгением Куйвашевым 9 июля.

Путин произнес эту фразу в разговоре о задержке зарплат рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. О проблеме Путину рассказали в ходе "прямой линии" с россиянами в середине июня.

Media playback is unsupported on your device Русская служба Би-би-си следила за общением президента с россиянами вместе с молодежью.

"Борзоту" - разговорный синоним слова "наглость" - сложно назвать непонятным или редким словом.

И тем не менее его употребление Путиным вызвало всплеск интереса интернет-пользователей. На это указывают данные статистики поисковых запросов Google Trends.

В июле интерес к слову был максимальным за все время с 2004 года (более ранние данные недоступны).

Русская служба Би-би-си вспомнила другие фирменные выражения из лексикона Владимира Путина и спросила у лингвиста, почему президент так любит произносить их на публике.

Бандерлоги

Так в русском переводе называются обезьяны из написанной английским писателем Редьярдом Киплингом "Книги джунглей", повествующей о приключениях Маугли (bandar переводится с хинди как "обезьяна", log - "народ"). В советском мультфильме "Маугли" удав Каа призывает к себе завороженных бандерлогов, чтобы расправиться с ними, словами: "Подойдите на один шаг! Ближе. Ближе".

Цитата: "Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги, с ними тоже будем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно или невозможно. Что можно сказать в этом случае?.. "Идите ко мне, бандерлоги". С детства люблю Киплинга" (15 декабря 2011 года).

Эти слова были произнесены после массовой акции против нарушений на думских выборах, прошедшую 10 декабря 2011 года на Болотной площади Москвы. В ней участвовали десятки тысяч человек.

Отбуцкать

Синоним слов "избить", "поколотить".

Цитата: "Поскольку у нас министр образования (на момент произнесения пост занимал Андрей Фурсенко) - родной брат господина [Сергея] Фурсенко (тогдашний председатель Российского футбольного союза), можно там отбуцкать его за углом, чтобы он передал брательнику наш привет" (19 января 2012 года).

Так Путин отреагировал на критику единого государственного экзамена (ЕГЭ) на встрече с болельщиками. Андрей Фурсенко был сторонником внедрения ЕГЭ.

Скощуха

Смягчение наказания, скидка. Слово пришло из уголовного жаргона.

Цитата: "Посмотрите мне в глаза: скощухи никому не будет! Слышите?! Я вам говорю!" (20 декабря 2012 года).

Так Путин ответил на вопрос о том, почему бывший министр обороны Анатолий Сердюков стал подозреваемым по делу о мошенничестве с имуществом минобороны, причинившем государству ущерб на миллиарды рублей.

Экс-чиновник так и не попал под уголовное преследование. С 2015 года он занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех".

Уконтрапупить

Ограничить, подавить, прекратить чью-либо деятельность. Слово употреблялось в рассказе Михаила Зощенко "Бешенство" (1926), песне Владимира Высоцкого "Хунвэйбины" (1966). В варианте "контрапупить" - в стихотворении Владимира Маяковского "Хулиган" (1926).

Цитаты: "Желание попасть на волну и понравиться, и кого-то уконтрапупить, схватить и посадить во что бы то ни стало, показать свою крутизну - это самое простое, что мог бы сделать человек в моем положении" (15 декабря 2011 года).

Таков был ответ Путина на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о том, почему высокопоставленные чиновники не становятся фигурантами уголовных дел о коррупции.

"Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких‑то близких мне людей, моих друзей и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтрапупить как следует, то есть наказать их непонятно за что" (23 мая 2014 года).

С марта 2014 года США и Евросоюз вводили санкции против людей, считающихся друзьями Путина. В их числе - бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава РЖД Владимир Якунин.

Цугундер

Тюрьма, гауптвахта и прочие места заключения. Также применялось для обозначения различных наказаний, связанных с применением насилия. В сочетании с глаголом и предлогом "доводить до" может обозначать достижение предела терпения кого-либо.

Слово предположительно пришло из дореволюционного армейского жаргона и было образовано от немецкого zu Hundert ("к сотне"): имелась в виду сотня палочных ударов, к которым приговаривали солдат за провинности.

В числе прочего употреблялось в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979) персонажем по прозвищу Горбатый: "Говорил я ему, говорил! Кабаки и бабы доведут до цугундера".

Цитата: "Если уж в этих условиях люди [муниципальные руководители] до цугундера будут доводить свой поселок, так лучше сверху освободить [их от должности], чем ждать, пока снизу [жители поселка] на вилы поднимут" (11 ноября 2003 года, из выступления на Конгрессе муниципальных образований).

В Google Trends отсутствует статистика за период до 2004 года, когда слово употребил в публичной речи Путин. Заметный скачок на графике ниже запросов в апреле-мае 2017 года связан с выходом рекламного ролика мобильного оператора "Билайн", где упоминается "цугундер".

Зачем Путин употребляет необычные слова

Не очень широко распространенные или разговорные слова и обороты используются политиками, чтобы привлечь к своей речи больше внимания в диапазоне от восхищения до негативной реакции, рассказал Русской службе Би-би-си заведующий кафедрой русского языка института лингвистики РГГУ Максим Кронгауз.

"На фоне абсолютно грамотной нейтральной речи он вдруг использует сниженную лексику", - объяснил Кронгауз. По его мнению, самым запомнившимся публике выражением стало "мочить в сортире", которое Путин - тогда еще председатель правительства РФ - употребил в сентябре 1999 года применительно к чеченским террористам.

При этом ученый не исключает, что за счет употребления необычных слов Путин просто хочет разнообразить свою речь. "Это нельзя назвать неграмотностью. Скорее, это риторический прием смены тональности", - отметил лингвист. Далеко не все специфически путинские слова и выражения взяты из дворового или блатного лексикона: например, слово "уконтрапупить" употреблялось в среде интеллигенции.

Применять эти приемы пытаются и другие политики - например, премьер-министр Дмитрий Медведев. Получается это у него менее удачно, чем у Путина, констатировал Кронгауз. Так, расследование Фонда борьбы с коррупцией по поводу самого себя Медведев в апреле 2017 года назвал "компотом".