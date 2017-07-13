Айсберг весом в триллион тонн: что нам известно?

Площадь айсберга примерно 6000 кв. км. - это в шесть раз больше Москвы (до расширения в 2012 году). А весит ледяная глыба триллион тонн, что примерно равно весу 20 миллионов "Титаников".

Самым большим айсбергом в эпоху спутников был айсберг, отколовшийся в 2000 году от шельфового ледника Росса - его площадь была около 11000 кв. км. Для сравнения - это больше площади Ливана.

"На данном этапе мы не знаем, идет ли там какое-то масштабное ослабление этой зоны - например, не подтачивает ли океан шельфовый ледник снизу - или же нынешний разлом был просто эпизодом, который должен был произойти, рано или поздно", - говорит Крис Бурстад из Университетского центра Шпицбергена.