В Лондоне умер наш коллега Игорь Голомшток

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Известный искусствовед и журналист Игорь Голомшток скончался в Лондоне 12 июля 2017 года. Ему было 88 лет.

С 1979 по 1989 год он работал на Русской службе Би-би-си, но и следующие 20 лет, уже на пенсии, продолжал готовить для нас программы, посвященные искусству, культуре и истории.

Игорь Наумович Голомшток родился в 1929 году в Калинине (Твери), в 1949-м закончил Финансовый институт в Москве, в 1948-м поступил на вечернее отделение искусствоведения филологического факультета МГУ.

Работал во Всесоюзных научно-исследовательских мастерских по реставрации архитектурных памятников, в отделе передвижных выставок Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (1955-1963).

В 1960 году вышла книга Голомштока и Андрея Синявского "Пикассо". Также он был автором еще нескольких книг о Мексике, Босхе, множества переводов и статей по современному западному искусству.

Многие его работы были запрещены к публикации в СССР по идеологическим соображениям. Книга Голомштока о Иерониме Босхе вышла в свет только после его эмиграции, и под псевдонимом.

В 1965 году Голомшток привлекался к суду по делу Синявского-Даниэля, за отказ от дачи показаний против Синявского, с которым он дружил, был приговорен к шести месяцам принудительных работ. Смог уехать из СССР уже только после освобождения Синявского.

В 1972 году Игорь Голомшток эмигрировал в Великобританию. Здесь он преподавал в Оксфордском, Колчестерском университетах, Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, сотрудничал с радио "Свобода", печатался в журналах "Континент", "Синтаксис".

Опубликовал несколько книг, самая известная из которых - "Тоталитарное искусство". В этой книге, в основу которой лег одноименный цикл программ Русской службы Би-би-си, Голомшток анализирует общие черты и различия в советском, нацистском, фашистском итальянском и китайском изобразительных искусствах.

В последние годы Игорь Голомшток написал две книги: "Воспоминания старого пессимиста" и "Занятие для старого городового", где он рассказывает о перипетиях собственной жизни и жизни своего круга как в СССР, так и в эмиграции.

Игорь Голомшток скончался в Лондоне 12 июля 2017 года.

У нас сохранился обширный архив интереснейших программ, подготовленных Голомштоком за 30 лет его работы на радио. Предлагаем вашему вниманию несколько из них.

Media playback is unsupported on your device Передача Игоря Голомштока к 200-летию Авраама Линкольна. 16 февраля 2009 года