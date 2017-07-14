В Лондоне умер наш коллега Игорь Голомшток
Известный искусствовед и журналист Игорь Голомшток скончался в Лондоне 12 июля 2017 года. Ему было 88 лет.
С 1979 по 1989 год он работал на Русской службе Би-би-си, но и следующие 20 лет, уже на пенсии, продолжал готовить для нас программы, посвященные искусству, культуре и истории.
Игорь Наумович Голомшток родился в 1929 году в Калинине (Твери), в 1949-м закончил Финансовый институт в Москве, в 1948-м поступил на вечернее отделение искусствоведения филологического факультета МГУ.
Работал во Всесоюзных научно-исследовательских мастерских по реставрации архитектурных памятников, в отделе передвижных выставок Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР, в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (1955-1963).
В 1960 году вышла книга Голомштока и Андрея Синявского "Пикассо". Также он был автором еще нескольких книг о Мексике, Босхе, множества переводов и статей по современному западному искусству.
Многие его работы были запрещены к публикации в СССР по идеологическим соображениям. Книга Голомштока о Иерониме Босхе вышла в свет только после его эмиграции, и под псевдонимом.
В 1965 году Голомшток привлекался к суду по делу Синявского-Даниэля, за отказ от дачи показаний против Синявского, с которым он дружил, был приговорен к шести месяцам принудительных работ. Смог уехать из СССР уже только после освобождения Синявского.
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В 1972 году Игорь Голомшток эмигрировал в Великобританию. Здесь он преподавал в Оксфордском, Колчестерском университетах, Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, сотрудничал с радио "Свобода", печатался в журналах "Континент", "Синтаксис".
Опубликовал несколько книг, самая известная из которых - "Тоталитарное искусство". В этой книге, в основу которой лег одноименный цикл программ Русской службы Би-би-си, Голомшток анализирует общие черты и различия в советском, нацистском, фашистском итальянском и китайском изобразительных искусствах.
В последние годы Игорь Голомшток написал две книги: "Воспоминания старого пессимиста" и "Занятие для старого городового", где он рассказывает о перипетиях собственной жизни и жизни своего круга как в СССР, так и в эмиграции.
Игорь Голомшток скончался в Лондоне 12 июля 2017 года.
У нас сохранился обширный архив интереснейших программ, подготовленных Голомштоком за 30 лет его работы на радио. Предлагаем вашему вниманию несколько из них.