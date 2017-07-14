СМИ России: политические убийства без заказчиков и мотивов

В обзоре российских газет:

Новая реальность для экономики

Сенатор-патриот и кипрские офшоры

Правосудие, удобное для заказчиков

Абоненты оплатят "закон Яровой"

"Ведомости": "жизнь после инфляции"

"Не все банки готовы к эре низкой инфляции - многие не переживут перемен, а сама отрасль сильно изменится", - предупредил министр экономического развития Максим Орешкин. И хотя, приводят его слова "Ведомости", в целом низкая инфляция - вещь положительная, для некоторых бизнес-моделей это угроза: при двузначной инфляции спрятать в ставку кредитов издержки легко, можно добавить 2-4%, а теперь это будет невозможно, поясняет газета.

Новая реальность породит три тренда, ожидает минэкономразвития. Первый - контроль за издержками и их сокращение: перевод процессов в ближайшие 5-6 лет на цифру и отказ от розничной сети в пользу операций в интернете.

Второй тренд - из кредиторов банки будут превращаться в бэк-офисы, которые ведут бухгалтерию, налоговую отчетность и даже берут на себя функции кадровой службы компаний, считает министр.

И третий - банки почувствуют сильную конкуренцию рынка ценных бумаг, небанковских посредников. Доля таких продуктов в структуре финансовой системы будет расти, предупреждает Орешкин: через автоматизацию процессов там можно добиться быстрого снижения издержек.

Низкоинфляционный режим затронет не только банки, речь идет о другом режиме существования всей экономики, считает министр: "Оптимизация бизнес-процессов, сокращения рабочей силы, внедрение новых технологий".

При этом он выразил надежду, что именно снижение ставок станет одним из главных драйверов нового кредитного цикла. Осенью минэкономразвития ждет ускорения кредитования, в том числе из-за снижения инфляционных ожиданий и роста экономической активности.

"Новая газета": "офшоры на глазах"

Очередное расследование "Новая" посвятила сенатору от Пермского края, зампреду комитета по международным делам Андрею Климову. Он, как пишет газета, борется с иностранной угрозой, но сам при этом связан с компаниями Кипра и Виргинских островов.

С июня этого года Климов возглавляет комиссию по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России. В списке угроз, о которых он успел рассказать в интервью, отмечает газета, - "специалисты по вмешательству" в российские выборы, "агенты влияния", подрывающие суверенитет, и российские граждане, "оседлавшие протест против коррупции", а самая "свежая" - иностранные СМИ.

При этом, как стало известно "Новой газете", до того как стать депутатом Госдумы в 1999 году, Андрей Климов был совладельцем компании "Корпорация КУБ" из Перми. Доля в этой корпорации также принадлежала фирме с Кипра Bikel Enterprises Ltd.

Согласно выпискам госреестра юридических лиц Кипра, с 1990-х до 2004 года директором Bikel Enterprises Ltd числился будущий сенатор, а в то время депутат Госдумы, Андрей Климов.

В ноябре 2004 года, согласно документам, Климов сложил с себя полномочия руководителя, а вакантное место заняла его супруга Ольга. К 2004 году, когда, судя по документам, Климов перестал быть директором фирмы, он уже пять лет работал депутатом Госдумы.

Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец - офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании, отмечает издание.

В то же время сам сенатор утверждает, что не никогда не руководил компанией Bikel Enterprises, а лишь консультировал ее до того, как стать депутатом.

Кроме того, по словам Климова, эта компания была закрыта еще "в самом начале "нулевых" или конце 90-х". "Я точно знаю, что, будучи депутатом, не руководил никакими коммерческими организациями. Но я не могу отвечать за реестр компаний Кипра. Как я могу влиять на то, что кто-то там пишет? Как они вычеркивают из этого реестра людей, я не знаю", - приводит его словам газета.

Супруга его также никогда не была директором Bikel Enterprises, утверждает Климов.

"Ведомости": "просто убийство"

Редакционную статью под заголовком "Просто убийство" "Ведомости" посвящают приговору суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Обвиняемые приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет, хотя обвинение требовало большего, пишет газета.

Исполнители осуждены по статье 105 Уголовного кодекса "Убийство", а вопрос о переквалификации дела на статью 277 УК "Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля", напоминает издание, был отвергнут на предварительном заседании еще год назад.

Для суда и следствия цепочка оборвалась на организаторе. Газета добавляет, что ни один заказчик громкого политического убийства в России за последние 15 лет так и не был найден.

Неназванными остались и мотивы убийства: следствие отвергло первоначальную версию об убийстве как мести за призывы публиковать карикатуры Charlie Hebdo, но и другой не обнаружило - в приговоре это просто убийство по найму.

"Формально правосудие восторжествовало: виновные понесут наказание. Но не все и не за всё. Такое правосудие очень удобно для заказчиков", заключают "Ведомости".

РБК: спецплатеж за закон

Профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложила законодательно обязать всех российских абонентов связи отчислять средства на реализацию "закона Яровой".

Как пишет РБК, речь идет о 3-5% среднемесячного счета. Таким образом, подсчитала газета, с абонентов будут взимать 50-85 млрд рублей ежегодно (около $0,8-1,4 млрд). А за неуплату специального платежа, согласно предложениям союза, предлагается штраф.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что инициатива "звучит разумно" и других способов финансировать реализацию этого закона "просто нет". В минкомсвязи уточнили, что инициатива пока только обнародована на заседании РСПП и не направлена на рассмотрение в министерство.

РБК напоминает, что "закон Яровой" - пакет антитеррористических поправок - окончательно вступает в силу 1 июля 2018 года. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете, к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, - год.

Суммарный объем хранимых данных, как утверждали операторы, может составить более 157 эксабайт. А общие затраты на съем и хранение они оценивали в 2,2 трлн рублей (примерно 36,6 млрд долларов). По мнению РСПП, закономерным результатом вступления закона в силу станет существенное замедление инновационного развития отрасли связи, в первую очередь - скорости развертывания сетей связи 5G в России.

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Обзор подготовила Марина Долматова, служба Мониторинга Би-би-си.