Путешественник-агорафоб: как увидеть мир, если страшно выйти из дома

Правообладатель иллюстрации Jacqui Kenny

У Джеки Кенни агорафобия. Это значит, что поход в супермаркет может спровоцировать у нее паническую атаку и страх надвигающейся катастрофы. По ее словам, ей помогает аккаунт в "Инстаграме" - с его помощью она и подобные ей люди могут исследовать дальние уголки мира.

43-летняя Джеки делает снимки с помощью функции Google Street View - на одном из них монахини в Перу, на другом - многоэтажки в России. Эти фотографии она публикует для 20 тыс. подписчиков своего аккаунта "Путешественник-агорафоб" (Agoraphobic Traveller).

С 20-летнего возраста она боится людных мест и общественного транспорта, несмотря на то, что живет в центре Лондона. Однако, по ее словам, цифровой век дал ей возможность посетить места, которые иначе она никогда не смогла бы увидеть.

"Я отправляюсь в любое место, которое кажется мне хоть сколько-нибудь волшебным, - говорит она. - Это места, куда мне было бы очень тяжело приехать, поэтому меня неизбежно к ним тянет".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Играющие дети неподалеку от пустыни Атакама в Чили

Диагноз "агорафобия" был поставлен Джеки в 2009 году. Теперь с помощью интернет-сервиса она выбирает наиболее удаленные и немного мрачноватые места планеты и фотографирует их. По словам Джеки, ей нравится везде, где есть ощущение "другого мира".

"В этих снимках чувствуется изолированность, но также в них есть и цвет, и надежда, - говорит она. - Фотографии, которые я делаю, отражают мои чувства, и агорафобия - их часть".

Однако чувства, которые она испытывает, путешествуя таким образом в далекие страны, резко контрастируют с тем, что она ощущает в ежедневных ситуациях.

Поход в местный супермаркет она называет кошмаром и говорит, что 10 лет не пользовалась метро.

"Я начинаю паниковать - ладони потеют, сердцебиение учащается, мне начинает казаться, что ноги отрываются от пола, - рассказывает она. - В голове проносятся мысли: я потеряю контроль, разобью все в проходе - и все это увидят".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Автобусная остановка в Белгородской области в России

Впервые Джеки испытала паническую атаку в 23 года, когда жила в Австралии, - на работе в разгар напряженного дня.

"Никто не объяснил мне, что это было, а мне казалось, что я умираю, - говорит она. - Впоследствии врач сказал, что я, должно быть, что-то не то съела на обед".

"Он пенял на соус из черных бобов - никто тогда не говорил, что проблема может быть психическая", - добавляет она.

Скрытая болезнь

До того как Джеки запустила этот проект в 2016 году, ей удавалось скрывать свои симптомы от всех, кроме семьи.

Она возглавляла компанию, занимающуюся цифровым маркетингом, но на встречи ходила только в офис, располагавшийся в двух минутах ходьбы от ее дома.

По ее словам, поиск и публикация этих снимков помогли ей примириться со своей агорафобией, которая долгое время вызывала в ней злость.

"До того, как у меня появилась эта тревога, я мечтала стать фотографом, - говорит Джеки. - Я смирилась с тем, что этого никогда не случится".

"Сейчас я поняла, что болезнь не определяет меня как личность, но является частью меня", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Дерево в Сенегале

Но действительно ли публикация снимков в интернете помогает ее здоровью?

Джеки признает, что сомневалась в том, что часами напролет бродить по интернету - это полезное занятие.

Но, по ее словам, это придало ей уверенности и помогло начать открыто говорить о своем состоянии и мириться с ним.

"Только после того, как я начала публиковать эти фотографии, я вышла за пределы круга своей семьи и очень близких друзей", - говорит она.

"Раньше никто не знал [обо мне], - продолжает Джеки. - Теперь люди со всего мира делятся со мной схожими трудностями, это потрясающе".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Многоэтажный дом в России

По ее словам, многие ошибочно считают агорафобию боязнью открытых пространств - на самом деле тревога у людей может возникать в совершенно разных условиях.

С ней связался страдающий агорафобией журналист, мучающийся в многолюдном ньюсруме, а также фотографы, которые боятся ехать на съемку.

"Довольно много молодых женщин просили у меня совета, - говорит Джеки. - Я делюсь с ними опытом, но я могу предложить только собственную точку зрения, так как я, разумеется, не психолог".

"У всех свои трудности, и я сейчас начинаю это понимать", - добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Собака преследует автомобиль Google в городе Арекипа, Перу

Сейчас Джеки лечит свою тревогу с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии, которая направлена на изменение хода мыслей человека, и недавно даже съездила на свадьбу к сестре в Новую Зеландию.

"Я прошла курс терапии, из-за которого я страшно нервничала и не спала три месяца", - говорит она.

Но в итоге справиться с полетом ей помог психолог, который заставил ее посмотреть в лицо своим самым сильным страхам.

"Я делала вид, что бьюсь головой в дверь самолета, пытаясь выйти из него, - рассказывает она. - Я поняла, насколько смешная это на самом деле ситуация, и мы вместе рассмеялись. Когда я в реальности заходила в самолет, смех помог мне это пережить".

Это было непросто, но, по ее словам, та поездка дала ей надежду.

"Я пытаюсь совершать такие вещи, - говорит Джеки. - Бывают случаи, когда я понимаю, что не могу, - и иду домой. Но я знаю, что делаю себе только хуже".

Что такое агорафобия?

Правообладатель иллюстрации Reuters