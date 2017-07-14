7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Дело закрыто: как суд искал ответы на вопрос, кто убил Немцова

Что именно произошло поздним вечером на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года? Как был убит Борис Немцов и почему? Корреспондент Би-би-си, следивший за процессом все девять с половиной месяцев, рассказывает, как суд пытался ответить на эти вопросы.

2. "Танец для меня - вся жизнь" - Интервью Нуреева Би-би-си и редкие кадры из архивов

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Знаменитый танцовщик Рудольф Нуреев на сцене и во время репетиций - редкие кадры из архивов.

3. Кто из них увереннее в себе - Трамп или Путин? Отвечает эксперт

Би-би-си обратилась к эксперту по языку жестов Мэри Чивиелло и попросила ее на основании имеющихся кадров с встречи президентов США и России на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге описать, как себя чувствовали Трамп и Путин во время этого события.

4. Как новое поколение украинских артистов завоевывает Россию

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Новые украинские исполнители успешно покоряют российскую поп-сцену. И это, несмотря на конфликт между двумя странами.

5. Тайна пропавших йеменских детей в Израиле: родственники добиваются правды

В Израиле в первые годы после создания государства бесследно исчезли сотни детей. Их родителям - в основном еврейским иммигрантам из Йемена - говорили, что дети умерли. Но родителей тревожили подозрения, что их обманывают.

6. Об измене и патриотизме

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Всегда ли родина и власть - одно и то же? Может ли изменник при определенных исключительных обстоятельствах являться патриотом?

7. Ждет ли Россию новый кризис?

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В России счет текущих операций во II квартале 2017 года оказался дефицитным. Это произошло впервые с третьего квартала 2013 года. Экономисты бьют тревогу: это может привести к новому ослаблению рубля, росту инфляции и кризису.