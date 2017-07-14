Без права на банковский счет: как живут осужденные за экстремизм

Правообладатель иллюстрации DONAT SOROKIN/TASS Image caption Блогера Соколовского приговорили к условному сроку за оскорбление чувств верующих

"Ловца покемонов", уральского блогера Руслана Соколовского, включили в список экстремистов и террористов. Список ведет Росфинмониторинг: в него попадают все осужденные по экстремистским статьям. После этого банковские счета участников списка блокируются, это, по мысли властей, должно помешать им в будущем спонсировать терроризм.

В прошлом году против Соколовского возбудили дело за видеоролики, которые он выкладывал на YouTube - в частности, за тот, где блогер играет в игру Pokemon Go в церкви. Блогера обвинили по трем статьям, в том числе "экстремистской" 282-й. 7 июля приговор - три с половиной года тюрьмы условно - вступил в силу.

"Это [включение в список] считается не уголовным наказанием, а дополнительными последствиями, связанными с участием в экстремистской деятельности", - объясняет адвокат Иван Павлов.

"Это бред какой-то. Окей, этот список для террористов. Но какой террорист будет покупать на свое имя что-то противозаконное в сети? Какой смысл в подобных блокировках?" - отреагировал сам блогер в разговоре с Би-би-си.

Русская служба Би-би-си выяснила, кто еще есть в списке Росфинмониторинга и как живут люди, официально признанные экстремистами.

Что это за список?

В список могут внести не только осужденного, но и подозреваемого по экстремистским статьям.

В этом списке есть и Нурпаши Кулаев, осужденный за участие в захвате школы в Беслане, и создатель праворадикального движения "Реструкт" Максим "Тесак" Марцинкевич, и студентка Варвара Караулова, пытавшаяся сбежать в ИГИЛ.

Там же - признанный российскими правозащитными организациями политзаключенным националист Александр Белов (Поткин), уехавший за границу публицист Андрей Пионтковский, который в экстремизме только подозревается из-за публикаций на сайте "Эха Москвы", и скрывшийся из-под домашнего ареста оппозиционный активист Павел Шехтман (против него возбудили дело за публикацию в соцсетях, которую власти сочли экстремистской).

"Еще даже приговора нет, а проблемы уже начались", - рассказывает адвокат Иван Павлов о своей подзащитной - бывшем директоре библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Она не может пользоваться своими банковскими картами с 2010 года. Тогда в библиотеку впервые пришли с обыском, искали экстремистскую литературу.

"Она уже давно не помнит, что такое иметь банковский счет, и пенсию ей приносят домой наличными - хорошо, что такая возможность еще не утрачена", - говорит адвокат.

В июне этого года Шарину признали виновной в растрате и распространении экстремистской литературы и дали условный срок.

Какие ограничения накладывает включение в список?

Прежде всего - финансовые. Все его счета блокируются по закону о противодействии финансированию терроризма.

"Прямо сейчас у меня заблокированы все электронные счета, все карточки, какие только можно. У меня просто заблочили Qiwi, WebMoney и PayPal. У меня там находились деньги, и я не могу их достать. Я не знаю, как жить вообще", - говорит блогер Руслан Соколовский.

Блогер рассказал, что готовит к запуску собственный журнал про блокчейн и криптореволюцию: "Я начал переводить деньги, чтобы тексты заказать для журнала, и увидел, что переводы не проводятся. Я начал писать техподдержке, увидел, что они либо игнорят, либо отвечают - заблокировано, и все. Смотрю список Росфинмониторинга, а я там".

Фигуранты списка также не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

И на что жить?

Закон позволяет снимать с карты по 10 тысяч рублей в месяц на себя и неработающих членов семьи. Правда, процедура сложная и небыстрая.

"Вы идете в Сбербанк. Объясняете ситуацию (это, кстати, тоже непростая задача, потому что выяснилось, что сотрудники Сбера столкнулись с таким впервые)", - рассказал Би-би-си член федерального совета "Открытой России" Дмитрий Семенов.

Он был осужден по 280 статье УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и попал в список в 2015 году. "Говорите, что это у вас зарплатная карта. Потом раз в месяц приходите в отделение, пишете заявление. Они это ваше заявление согласовывают со своей службой безопасности, с головным управлением и с Росфинмониторингом. И когда они получили добро от всех трех инстанций, вы приходите и получаете свои 10 000 рублей. Процедура занимает, как правило, два дня", - объясняет Семенов.

Кроме того, с заблокированного счета можно оплачивать кредиты, взятые до включения в список, и платить налоги.

Можно ли добиться исключения из списка?

"Закон вообще не предусматривает возможности выхода из списка, - говорит адвокат Павлов. - Нет никаких регламентов, а отсутствие правил порождает произвол".

Члену "Открытой России" Дмитрию Семенову удалось добиться исключения из списка, после того как он был амнистирован.