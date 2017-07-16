Цена "брексита": сколько Британия заплатит за выход из ЕС

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В Брюсселе стартует раунд переговоров между Британией и ЕС, в ходе которого стороны среди прочего начнут обсуждать, сколько Лондон должен заплатить за выход из Евросоюза. Неофициальные оценки лежат в диапазоне от 30 до 110 млрд евро.

Для британских политиков, выступавших за выход из ЕС, вопрос о т.н. "счете за брексит" крайне важен: перед прошлогодним референдумом они обещали избирателям в том числе и большую экономию на взносах в бюджет ЕС.

Поэтому, когда чиновники Еврокомиссии заговорили о том, что Британии в процессе выхода из Евросоюза придется заплатить внушительные суммы, реакция британских политиков-брекзитеров поначалу была жесткой: они высказывались в том духе, что с момента выхода Соединенное Королевство не станет платить ни пенни.

Сейчас Лондон уже признает наличие финансовых обязательств перед ЕС, и спор будет о том, сколько именно придется заплатить.

При этом, хоть политики и пресса и называют это "счет за брексит", на самом деле речь, конечно, не о какой-то разовой выплате, а о выполнении уже взятых Британией на себя обязательств по финансированию бюджета и разных программ ЕС.

Заочный спор на эту тему временами приобретал острые формы. Министр иностранных дел Борис Джонсон несколько дней назад в парламенте сказал, что адекватным ответом Брюсселю, если он затребует 100 млрд евро, будет "ага, размечтались". Соответствующее английское выражение, которое вслед за коллегой-депутатов употребил Джонсон - "иди, свищи" (go whistle).

Глава делегации ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье довольно едко заочно ответил Джонсону, что он "не слышит никакого свиста, а только тиканье часов". Он имел в виду, что времени на переговоры остается мало, и в интересах Британии - побыстрее перейти к обсуждению будущих торгово-экономических отношений с ЕС.

Сколько денег требует ЕС с Британии?

Официально - пока нисколько.

В документе, где изложена официальная позиция Еврокомиссии по этому вопросу, говорится лишь о видах расходов, по которым предстоит договориться.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер несколько месяцев назад, когда его спросили, идет ли речь о 60 млрд евро, ответил в том духе, что речь действительно идет о сумме такого порядка.

Экономисты называют разные суммы. Брюссельский экономический исследовательский центр Bruegel еще в начале посчитал разные возможные варианты и диапазон получился огромным:

Сколько заплатит Британия - подсчеты центра Bruegel максимум (млрд евро) минимум (млрд евро) Британия платит Евросоюзу 109,1 54,2 Евросоюз возвращает Британии 44,0 28,8 Итог 65,1 25,4

Эти выплаты, скорее всего, будут растянуты на несколько лет после выхода Британии из ЕС в марте 2019 года.

Такой большой разброс (а между этими крайними сценариями экономисты насчитали еще десять вариантов) обусловлен тем, что сейчас не известно, по каким статьям расходов ЕС будет платить Британия и какие из перечисленных денег ЕС ей вернет.

Пока непонятно даже, какой считать долю Британии в бюджете и прочих расходах и доходах.

С середины 1980-х по выторгованному Маргарет Тэтчер договору ЕС возвращает Британии часть того, что она ежегодно платит в общую казну. Если учитывать этот возврат, то доля Британии в бюджете ЕС и его активах составляет 12%, а если не учитывать - 15,7%.

За что платить?

Казалось бы, раз Британия выходит из клуба, то и платить членские взносы она больше не обязана.

Однако дело в том, что в Евросоюзе, помимо ежегодного бюджета, сейчас действует семилетний бюджетный план на 2014-2020 гг. объемом более триллиона евро.

То есть, хоть Британия и собирается выйти из ЕС в марте 2019 года, у Евросюза еще почти на два года после этого уже расписаны расходы и доходы, включая долю Британии в них, причем за этот бюджетный план голосовали и представители Британии в Европарламенте и Европейском совете.

Более того, в рамках этого бюджетного плана предусмотрены расходы на некоторые программы еще на пять лет вперед, до 2025 года - их сумма может достичь 250 млрд евро.

Еврокомиссия в своем документе-позиции на переговорах заявляет, что Британия и Евросоюз должны будут рассчитаться по следующим статьям:

Британия платит Евросоюзу Евросоюз возвращает Британии Свою долю в бюджетных расходах до 2020 года Долю в капитале Европейского Центрального банка Свою долю расходов Европейского фонда развития Долю в капитале Европейского инвестиционного банка Свою долю в трастовых фондах ЕС и в расходах по соглашению с Турцией о беженцах Часть расходов на программы ЕС (наука, сельское хозяйство, экология и т.д.) в виде продолжающегося финансирования этих программ в Британии Свою долю в социальном обеспечении работников органов Евросоюза Часть расходов на передислокацию двух учреждений ЕС из Лондона

Это сокращенный список: на самом деле перечень взаимных обязательств гораздо длиннее.

Кроме того, сторонам предстоит принять принципиальное решение, как быть с долей Британии в имуществе Евросоюза.

В целом экономисты и политики сходятся во мнении, что простой бухгалтерией в таком сложнейшем вопросе не обойтись, и Брюсселю с Лондоном придется принимать политическое решение, кто кому и сколько должен после 40 с лишним лет совместной жизни.