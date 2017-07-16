Цена "брексита": сколько Британия заплатит за выход из ЕС
В Брюсселе стартует раунд переговоров между Британией и ЕС, в ходе которого стороны среди прочего начнут обсуждать, сколько Лондон должен заплатить за выход из Евросоюза. Неофициальные оценки лежат в диапазоне от 30 до 110 млрд евро.
Для британских политиков, выступавших за выход из ЕС, вопрос о т.н. "счете за брексит" крайне важен: перед прошлогодним референдумом они обещали избирателям в том числе и большую экономию на взносах в бюджет ЕС.
Поэтому, когда чиновники Еврокомиссии заговорили о том, что Британии в процессе выхода из Евросоюза придется заплатить внушительные суммы, реакция британских политиков-брекзитеров поначалу была жесткой: они высказывались в том духе, что с момента выхода Соединенное Королевство не станет платить ни пенни.
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Сейчас Лондон уже признает наличие финансовых обязательств перед ЕС, и спор будет о том, сколько именно придется заплатить.
При этом, хоть политики и пресса и называют это "счет за брексит", на самом деле речь, конечно, не о какой-то разовой выплате, а о выполнении уже взятых Британией на себя обязательств по финансированию бюджета и разных программ ЕС.
Заочный спор на эту тему временами приобретал острые формы. Министр иностранных дел Борис Джонсон несколько дней назад в парламенте сказал, что адекватным ответом Брюсселю, если он затребует 100 млрд евро, будет "ага, размечтались". Соответствующее английское выражение, которое вслед за коллегой-депутатов употребил Джонсон - "иди, свищи" (go whistle).
Глава делегации ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье довольно едко заочно ответил Джонсону, что он "не слышит никакого свиста, а только тиканье часов". Он имел в виду, что времени на переговоры остается мало, и в интересах Британии - побыстрее перейти к обсуждению будущих торгово-экономических отношений с ЕС.
Сколько денег требует ЕС с Британии?
Официально - пока нисколько.
В документе, где изложена официальная позиция Еврокомиссии по этому вопросу, говорится лишь о видах расходов, по которым предстоит договориться.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер несколько месяцев назад, когда его спросили, идет ли речь о 60 млрд евро, ответил в том духе, что речь действительно идет о сумме такого порядка.
Экономисты называют разные суммы. Брюссельский экономический исследовательский центр Bruegel еще в начале посчитал разные возможные варианты и диапазон получился огромным:
|Сколько заплатит Британия - подсчеты центра Bruegel
|максимум (млрд евро)
|минимум (млрд евро)
|Британия платит Евросоюзу
|109,1
|54,2
|Евросоюз возвращает Британии
|44,0
|28,8
|Итог
|65,1
|25,4
Эти выплаты, скорее всего, будут растянуты на несколько лет после выхода Британии из ЕС в марте 2019 года.
Такой большой разброс (а между этими крайними сценариями экономисты насчитали еще десять вариантов) обусловлен тем, что сейчас не известно, по каким статьям расходов ЕС будет платить Британия и какие из перечисленных денег ЕС ей вернет.
Пока непонятно даже, какой считать долю Британии в бюджете и прочих расходах и доходах.
С середины 1980-х по выторгованному Маргарет Тэтчер договору ЕС возвращает Британии часть того, что она ежегодно платит в общую казну. Если учитывать этот возврат, то доля Британии в бюджете ЕС и его активах составляет 12%, а если не учитывать - 15,7%.
За что платить?
Казалось бы, раз Британия выходит из клуба, то и платить членские взносы она больше не обязана.
Однако дело в том, что в Евросоюзе, помимо ежегодного бюджета, сейчас действует семилетний бюджетный план на 2014-2020 гг. объемом более триллиона евро.
То есть, хоть Британия и собирается выйти из ЕС в марте 2019 года, у Евросюза еще почти на два года после этого уже расписаны расходы и доходы, включая долю Британии в них, причем за этот бюджетный план голосовали и представители Британии в Европарламенте и Европейском совете.
Более того, в рамках этого бюджетного плана предусмотрены расходы на некоторые программы еще на пять лет вперед, до 2025 года - их сумма может достичь 250 млрд евро.
Еврокомиссия в своем документе-позиции на переговорах заявляет, что Британия и Евросоюз должны будут рассчитаться по следующим статьям:
|Британия платит Евросоюзу
|Евросоюз возвращает Британии
|Свою долю в бюджетных расходах до 2020 года
|Долю в капитале Европейского Центрального банка
|Свою долю расходов Европейского фонда развития
|Долю в капитале Европейского инвестиционного банка
|Свою долю в трастовых фондах ЕС и в расходах по соглашению с Турцией о беженцах
|Часть расходов на программы ЕС (наука, сельское хозяйство, экология и т.д.) в виде продолжающегося финансирования этих программ в Британии
|Свою долю в социальном обеспечении работников органов Евросоюза
|Часть расходов на передислокацию двух учреждений ЕС из Лондона
Это сокращенный список: на самом деле перечень взаимных обязательств гораздо длиннее.
Кроме того, сторонам предстоит принять принципиальное решение, как быть с долей Британии в имуществе Евросоюза.
В целом экономисты и политики сходятся во мнении, что простой бухгалтерией в таком сложнейшем вопросе не обойтись, и Брюсселю с Лондоном придется принимать политическое решение, кто кому и сколько должен после 40 с лишним лет совместной жизни.