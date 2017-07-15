Как Весельницкая оказалась в США и чем она там занималась

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обстоятельства въезда Весельницкой в США вызывают много вопросов у республиканцев

Российский адвокат Наталья Весельницкая нежданно-негаданно сделалась в США орудием межпартийной борьбы.

За несколько месяцев до победы Дональда Трампа на президентских выборах его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер и Пол Манафорт, на тот момент глава избирательного штаба Трампа, встретились в "Трамп-тауэр" с Весельницкой, которая должна была якобы предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Источником информации было якобы российское правительство.

Республиканцам кажутся подозрительными обстоятельства въезда 42-летнего подмосковной адвоката в страну, а демократам - относительно безболезненный для ответчика исход иска, который в 2013 году возбудила против компаний ее подзащитного Дениса Кацыва федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Выступая в Париже на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном, Трамп был вынужден отвечать на вопросы по поводу июньской встречи его старшего сына Дональда с Весельницкой, которая стала для Белого дома очередной головной болью. Трамп пытался обвинить администрацию своего предшественника Барака Обамы в том, что Весельницкую впустили в страну.

"Ну, адвокат, которая пришла на встречу, - сказал он, - она, как я погляжу, была также в залах конгресса. Кто-то сказал, что ее виза или ее паспорт для въезда в страну получили добро от министра юстиции Линч. Может, это не так. Я услышал об этом только на днях. Я был удивлен".

Представитель бывшей главы минюста Лоретты Линч заявил, что она не имеет понятия об обстоятельствах въезда Весельницкой в США.

В Америку!

Поддерживающие Трампа комментаторы стали утверждать, что обамовский минюст впустил женщину неспроста. В судебных архивах быстро нашлись документы из дела Кацыва, из которых явствует, как и зачем она попала в США.

5 января прошлого года она прислала судье Томасу Гризе заявление, в котором сообщила, что выиграла в России более 300 дел, а сейчас работает на Кацыва и помогает его американским защитникам.

Неясно, чем могла помочь одной из лучших юридических контор Нью-Йорка Весельницкая, которая не имеет американской адвокатской лицензии и заявила судье, что не говорит и не читает по-английски.

Она пользовалась услугами профессионального переводчика, выпускника нижегородского инъяза Анатолия Самочорного, которого также взяла с собой на встречу с сыном Трампа в небоскребе на Пятой авеню, носящем имя его семейства.

Помогать защите компаний Кацыва лучше всего, находясь в США, писала Весельницкая, но ей отказали в визе. Она также просила визы для своих детей, чтобы провести в Нью-Йорке Рождество вместе с ними, но и им отказали.

Визу она так и не получила, но власти США выдали ей и Кацыву разрешение на временное пребывание в стране (immigration parole).

Как объяснил на следующий день прокурор Пол Монтелеони, такое разрешение выдается лишь в исключительных случаях.

Весельницкая пожаловалась судье, что, несмотря на выдачу спецразрешения, американские власти дурно с ней обращались.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп-младший очень хотел помочь отцу, хотя тот говорит, что не просил о такой помощи

В ноябре 2015 года она находилась в США, помогая защитникам Кацыва, и отлучилась на пару дней, слетав в Лондон. Когда она возвращалась в США, сотрудники лондонского аэропорта Хитроу, основываясь на номере ее американского разрешения, на два часа задержали ее и даже подвергли личному досмотру.

"Я не должна подвергаться таким унижениям, когда мне был обещан въезд в США для того, чтобы защитить от скандальных обвинений моего клиента", - писала она.

4 января 2016 года ей отказались продлить разрешение, которое истекало 7 января. Весельницкая писала судье, что сейчас ей особенно необходимо находиться в Нью-Йорке, поскольку суд может дать отвод нынешнем защитникам Кацыва, и ему нужно будет помочь подыскать новых.

Прокурор Монтелеони возразил, что Кацыв нашел старых за границей, но судья занял сторону Весельницкой. Монтелеони сказал, что разрешения на въезд выдает не он, но обещал похлопотать в минюсте.

Насколько можно понять, разрешение Весельницкой продлили, но ненадолго. Прошлым летом ей дали обычную въездную визу, и так она смогла встретиться 9 июня в "Трамп-тауэр" с сыном Трампа, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом.

Помимо Самочорного, Весельницкая захватила с собой и Рината Ахметшина, известного в Вашингтоне лоббиста против "закона Магнитского". Он сказал Washington Post, что не знал о готовящейся встрече заранее и услышал о ней от Весельницкой, когда обедал с ней в нескольких кварталах от "Трамп-тауэр".

"Я был в Нью-Йорке сам по себе, тут она звонит, - поведал он газете. - Она сказала: нам надо о чем-то поговорить".

Весельницкая посоветовалась с ним, как ей себя вести, а под конец спросила, не хочет ли он пойти с ней.

Ахметшин и ГРУ

По его словам, Весельницкая узнала из разговоров с клиентами, что один американский хедж-фонд нарушал российские законы о налогах и ценных бумагах и, "похоже, был связан с Национальным комитетом Демократической партии".

Как вспоминает Ахметшин, он был единственным участником встречи, одетым в джинсы и футболку.

Ахметшин получил американское гражданство в 2009 году, он отрицает утверждения СМИ о том, что служил в ГРУ и до сих пор связан с российской разведкой.

"Я никогда не работал на российское правительство, - заявил он Washington Post. - Я служил в армии солдатом, два года по призыву, как десятки миллионов молодых русских парней. Я горжусь своей воинской службой... Я не был офицером разведки. Никогда!"

В интервью он пространно сказал, что служил в "воинской части, выполнявшей правоохранительные и кое-какие контрразведывательные функции".

Однако к нему здесь отношение неоднозначное даже у тех, кто к нынешнему кремлевскому руководству относится с симпатией.

Так, член палаты представителей республиканец Дейна Рорабейкер, чьи взгляды называют пропутинскими, несколько месяцев назад на вопрос Си-эн-эн, связан ли Ахметшин, по его мнению, с российскими спецслужбами, ответил: "Я определенно это не исключаю".

СМИ упоминают письмо по поводу Ахметшина, которое сенатор Чарльз Грэссли направил в апреле министру внутренней безопасности Джону Келли. Как в нем говорилось, некоторые обвиняют Ахметшина в том, что "он действует как незарегистрированный агент, обслуживающий интересы России, и, похоже, связан с русской разведкой".

Грэссли просил, чтобы ему прислали данные из иммиграционного дела Ахметшина.

"Дело Кацыва"

В прошлую среду группа конгрессменов-демократов направила министру юстиции Джеффу Сешенсу письмо с просьбой объяснить, почему его ведомство согласилось уладить во внесудебном порядке иск против компаний Кацыва.

Они обвинялись в отмывании через покупку элитной манхэттенской недвижимости небольшой части суммы, похищенных из российский казны в ходе грандиозной налоговой аферы, о которой заявлял юрист Сергей Магнитский.

Прокуратура требовала, чтобы компании Кацыва заплатили в наказание 20 млн долларов, но через два месяца после того, как Трамп уволил прокурора Прита Бхарару, который начал это дело, согласилась, чтобы Кацыв выложил всего около 6 млн и при этом не признал себя виновным. Причем эта мировая сделка была подписана неожиданно и всего за день до начала процесса.

Как заявили в своем письме законодатели-демократы, они находят подозрительным, что трамповский минюст пошел на такой вариант после того, как сын будущего президента встретился с адвокатом Кацыва. Авторы письма хотят знать, участвовала ли Весельницкая на какой-либо стадии в переговорах по поводу внесудебной сделки, и требуют, чтобы им предоставили все прокурорские досье и другие материалы по ней.

Демократы также хотели бы знать, связывались ли по этому поводу с минюстом сам Трамп, сотрудники Белого дома, члены его семьи или представители его штаба, и обсуждал ли Сешенс эту тему с российским послом Сергеем Кисляком.

Сделка показалась некоторым наблюдателям странной еще в мае, когда она была подписана. Представитель прокуратуры заявил тогда сайту Business Insider, что она считает такой исход дела "весьма хорошим", и отметил, что Кацыв согласился заплатить сумму, которая "в разы" превышает размер отмытого.

Наконец, сделка позволила властям сэкономить кучу денег, в которые бы обошелся процесс. Весельницкая объявила сделку своей победой.

СМИ, между тем, узнали, что последним неопознанным участником роковой июньской встречи в "Трамп-тауэр" был переводчик Самочорнов и бросились к нему за интервью, но он захлопнул перед репортерами дверь.

Журналисты выяснили из профиля на Linkedin, что он работал по контракту в госдепартаменте. Он также был вместе с Весельницкой в числе основателей малоизвестной некоммерческой организации Human Rights Accountability Global Initiative (HRAGIF), которая ратует за отмену "закона Магнитского" как часть борьбы за отмену запрета на усыновление американцами российских сирот, введенного Москвой в отместку за этот закон.

При этом Ринат Ахметшин является официально зарегистрированным лоббистом HRAGIF.

Трудности перевода

После встречи с Трампом-младшим Весельницкая отправилась в Вашингтон на премьеру документального фильма Андрея Некрасова "Закон Магнитского. За кулисами", который отвергает принятую на Западе и у правозащитников версию вышеуказанной аферы и роли в ней Магнитского.

По словам издания The Daily Caller, и Весельницкая, и Самочорнов активно участвовали в организации этого просмотра в музее СМИ Newseum.

В апреле прошлого года Самочорнов должен был работать переводчиком у Весельницкой на премьере фильма в Бельгии, но показ был отменен после вмешательства адвокатов инвестора Уильяма Браудера, у которого работал Магнитский.

Через четыре дня после встречи в "Трамп-тауэр" Самочорнов, которого коллеги называют отличным профессионалом, переводил на английский беседу лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич с журналистом Машей Гессен.

В мае этого года защита Кацыва требовала, чтобы ему переводил на процессе Самочорнов, и доказывала, что Кацыв будет комфортнее чувствовать себя со знакомым переводчиком.

Прокурор Монтелеони заявил, что Весельницкая превратила Самочорнова из нейтрального переводчика в члена адвокатской команды, и что он занимается лоббированием. Поэтому Монтелеони настаивал на том, чтобы вызвать переводчика, работающего на прокуратуру.

Судья Гризе стал на сторону защиты, поскольку Самочорнов официально числится в переводчиках Южного округа Нью-Йорка.