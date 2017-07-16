Как человек отвоевал планету у хищников

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Эфиопский шакал лишился 99% охотничьих угодий

Некоторые крупные плотоядные уступили человеку более 90% своего исторического ареала, выяснили ученые.

Люди практически полностью заселили и возделали земли, на которых когда-то охотились тигры, львы, гепарды, гиеновидная собака, рыжий волк и эфиопский шакал.

Для сохранения этих видов их нужно вернуть в историческую среду обитания, предупреждают защитники природы.

Ученые Университета штата Орегон сравнили нынешние ареалы 25 крупных плотоядных с картами 500-летней давности.

"Территория распространения 15 из них сократилась более чем наполовину", - говорит один из авторов, Кристофер Вулф.

"Возвращение крупных хищников на эти земли имеет решающее значение как для сохранения экологического баланса, так и для их защиты от исчезновения. Нужно воспитывать в людях готовность жить с ними бок о бок".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Человек оставил тигру не больше 5% его прежней территории

Программы возвращения хищников в природу особенно успешны в регионах, где плотность населения невысока, а земледелие и животноводство не развиты, отмечают ученые.

Целенаправленная политика консервации, создание заповедников и заказников позволяют плотоядным постепенно восстанавливать утерянные ареалы.

Так случилось в Европе с рысью, волками и бурыми медведями.