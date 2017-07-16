Капитан Мур и мусорный остров: крестовый поход против пластика в океане

Правообладатель иллюстрации Algalita Image caption Экспедиция Мура дополнила картину загрязнения мирового океана

Капитан Чарльз Мур стоял у истоков открытия "Большого мусорного пятна" в Тихом океане в 1997 году, а теперь решил пересечь экватор - и обнаружил в южном полушарии еще одно гигантское скопление пластика площадью 2,5 млн кв. км.

Пластик не разлагается окончательно, и его микроскопические волокна попадают в пищевую цепочку морских обитателей, нанося все больший ущерб мировому океану.

В Северном полушарии мусор попадает в океан в основном с земли. На юге дела обстоят иначе, выяснила последняя экспедиция Мура к островам Пасхи и Робинзона Крузо.

Она позволила "закрыть зияющую дыру" в наших знаниях, говорит океанограф Эрик ван Себил из Утрехтского университета.

"В океане почти не осталось районов, не загрязненных пластиком. Это пугает".

Мусор накапливается в циклах океанских течений, и если в Северном полушарии феномен хорошо изучен, то Южным ученые до сих пор мало интересовались.

Правообладатель иллюстрации Algalita Image caption Капитан Мур с 1997 года бороздит моря в поисках пластика

Капитан Мур, только что вернувшийся из тех широт с образцами и пробами, говорит, что в отличие от северного пятна на юге основной источник загрязнения - рыболовецкие суда.

Масштабы проблемы впечатляют: площадь субтропических циклов сопоставима с территорией всей земной суши, и теперь она стремительно "колонизируется нашим мусором", говорит капитан.

Миссия экспедиции Мура - собрать пробы микропластика и прояснить его объемы, районы концентрации и происхождение, чтобы выявить глобальный масштаб проблемы.

Правообладатель иллюстрации Algalita Image caption Большая часть пластика - микрочастицы, плавающие у поверхности океана

Другая задача - оценить последствия загрязнения для фауны южной части Тихого океана.

Крупнейшее семейство глубоководных рыб - миктофовые - составляют важную часть рациона китов, кальмаров и пингвинов.

И если светящиеся анчоусы, как они еще известны, наглотаются микропластика, последствия могут произвести эффект домино на всей пищевой цепочке, предупреждают ученые.