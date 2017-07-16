Публика Уимблдона: на лабутенах и в штанах
Близится к концу Уимблдонский турнир. По оценкам организаторов, за две недели корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса посетили более полумиллиона человек.
Публика, как всегда, была очень яркой и смешанной.
Те, кто мог попасть только на Хенмен-хилл, приходили в шортах и шлепанцах, и с корзинками для пикника.
Счастливые обладатели билетов на центральный или первый корты старались одеться соответсвенно моменту: все-таки Уимблдонский турнир считается одним из самых элитных мероприятий в теннисном календаре.
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И для тех, и для других это был настоящий праздник.
За 14 дней было выпито много литров традиционного пиммса и откупорены сотни бутылок шампанского.
Среди зрителей попадаются очень яркие персонажи. Они с удовольствием позируют.
Из всех турниров Большого шлема на Уимблдоне действует самый строгий дресс-код.
С 1963 года введено правило о "преимущественно белой одежде", которое впоследствии ужесточалось дважды - в 1995 и 2014 годах. Не всем игрокам это нравится, а вот некоторые зрители с удовольствием поддерживают традицию.
Шотландец Джордж конечно же болел за Энди Маррея, как, впрочем, большинство зрителей.
На Уимблдоне традиционно популярны шляпы.
Куда же без теннисных мячиков...
Многие отстаивали многочасовые очереди, чтобы устроить себе выходной: поваляться в шлепанцах на траве перед огромным экраном.
Не забывая и про пикник:
А некоторые продумывают свой наряд до мельчайших деталей.
На Уимблдоне радует глаз многообразие. Эти девушки пришли вместе: одна с сумкой от Chanel, другая с пакетом из супермаркета.
Куда же без клубники... За две недели съели около 25 тысяч килограммов клубники
Кому как не британцам находить зонтикам самое разнообразное применение. Как видите, они нужны не только в дождливую погоду.
И конечно, повсюду чувствуется многолетняя и искренняя любовь к Роджеру Федереру. Если постараться, то можно найти даже серьги с его логотипом.