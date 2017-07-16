Публика Уимблдона: на лабутенах и в штанах

Image caption Абсолютно всех на Уимблдоне объединяет любовь к теннису

Близится к концу Уимблдонский турнир. По оценкам организаторов, за две недели корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса посетили более полумиллиона человек.

Публика, как всегда, была очень яркой и смешанной.

Те, кто мог попасть только на Хенмен-хилл, приходили в шортах и шлепанцах, и с корзинками для пикника.

Счастливые обладатели билетов на центральный или первый корты старались одеться соответсвенно моменту: все-таки Уимблдонский турнир считается одним из самых элитных мероприятий в теннисном календаре.

И для тех, и для других это был настоящий праздник.

За 14 дней было выпито много литров традиционного пиммса и откупорены сотни бутылок шампанского.

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Среди зрителей попадаются очень яркие персонажи. Они с удовольствием позируют.

Из всех турниров Большого шлема на Уимблдоне действует самый строгий дресс-код.

С 1963 года введено правило о "преимущественно белой одежде", которое впоследствии ужесточалось дважды - в 1995 и 2014 годах. Не всем игрокам это нравится, а вот некоторые зрители с удовольствием поддерживают традицию.

Шотландец Джордж конечно же болел за Энди Маррея, как, впрочем, большинство зрителей.

На Уимблдоне традиционно популярны шляпы.

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Куда же без теннисных мячиков...

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Многие отстаивали многочасовые очереди, чтобы устроить себе выходной: поваляться в шлепанцах на траве перед огромным экраном.

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Не забывая и про пикник:

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А некоторые продумывают свой наряд до мельчайших деталей.

На Уимблдоне радует глаз многообразие. Эти девушки пришли вместе: одна с сумкой от Chanel, другая с пакетом из супермаркета.

Куда же без клубники... За две недели съели около 25 тысяч килограммов клубники

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Кому как не британцам находить зонтикам самое разнообразное применение. Как видите, они нужны не только в дождливую погоду.

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И конечно, повсюду чувствуется многолетняя и искренняя любовь к Роджеру Федереру. Если постараться, то можно найти даже серьги с его логотипом.