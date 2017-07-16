Роджер Федерер выиграл Уимблдон в рекордный восьмой раз

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Роджер Федерер выиграл Уимблдонский турнир, обыграв в финале хорвата Марина Чилича в трех сетах 6-3, 6-1, 6-4.

На протяжении всего турнира Федерер не проиграл соперникам ни одного сета.

Это был 11-й финал на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса за последние 15 лет в карьере Роджера Федерера. Восемь из них он выиграл, обойдя легендарного Пита Сампраса.

Всего на счету Федерера теперь 19 титулов Большого шлема, что делает его самым титулованным теннисистом всех времен. Также швейцарец стал самым возрастным теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема.

Специалисты полагали, что матч будет упорнейшим. Чилич уже обыгрывал Федерера в матчах финальных стадий турниров Большого шлема.

Например, в 2014 году хорват обыграл швейцарца в полуфинале US Open и стал победителем этого турнира.

Упорное начало

Матч начался нервно для болельщиков швейцарца. Он с трудом удерживал свои подачи и за неполные четыре первых гейма допустил на подаче две двойные ошибки.

"Чилич очень мощно играет на приеме. Зная это, Роджер пытался вложиться помощнее в свою подачу, отсюда и двойные", - прокомментировал ситуацию легендарный теннисист Джон Макинрой.

Поначалу Чилич играл уверенно, но после первого брейка со стороны Федерера в седьмом гейме начал буквально разваливаться на части.

Первая партия осталась за швейцарцем 6-3.

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Сдали нервы

Уступая 0-3 во втором сете, Марин позвал врача и расплакался. Раньше хорват не был замечен в проявлении таких эмоций, особенно во время таких важных матчей.

Как известно, крепкие нервы - один из самых главных факторов победы. Нервы Марина Чилича определенно сдали. Кроме бригады медиков к нему подошли и официальные лица турнира.

Комментаторы забеспокоились, что он может сняться с матча, что было бы крайне обидно для него самого, для зрителей на центральном корте и для многомиллионной телевизионной аудитории по всем миру. К тому же в королевской ложе за финалом следили герцог и герцогиня Кембриджские.

К счастью, Чилич продолжил матч, но противопоставить Федереру так ничего и не смог.

Во втором сете он выиграл всего один гейм - 1-6.

Слезы Роджера

Перед началом третьей партии хорват попросил медицинский перерыв. Врач сделал ему массаж стопы и наложил повязку.

Был ли это стратегичекий ход или действительно его беспокоили последствия травмы, но предпринятые меры немного помогли. В третьем сете он стал гораздо лучше подавать первым мячом, резко снизилось количество невынужденных ошибок, а в четвертом гейме Чилич даже был близок к тому, чтобы сделать брейк.

Но Федерера уже было не остановить. Всего лишь одного брейка ему хватило, что завершить партию - 6-4.

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В ложе команды Роджера появились его дети - две пары близнецов. И теперь уже настала очередь швейцарца плакать.

На церемонию награждения оба игрока вышли с красными глазами.