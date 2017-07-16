Как "брексит" грозит нарушить инвестиционные планы британских компаний

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Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд, приглашенный на ток-шоу Би-би-си с ведущим Эндрю Марром, заявил, что неопределенность с условиями "брексита" заставляет предпринимателей откладывать инвестиции в британскую экономику.

"Совершенно очевидно, что предприниматели, рассматривая вопрос с инвестициями, откладывают их, насколько это возможно, и понятно, почему, - заявил британский министр. - Они ждут ясности в том, что касается будущих отношений с Европой".

Второй раунд переговоров по "брекситу" состоится в Брюсселе в понедельник.

Комментарий Хэммонда прозвучал на фоне обнародованных результатов исследования, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI), из которых следует, что, по мнению 42% британских компаний, "брексит" нарушил их инвестиционные планы.

В связи с этим CBI призвала правительство как можно скорее обсудить условия будущего торгового договора с Европой.

По словам Хэммонда, правительственные чиновники все больше убеждаются в необходимости промежуточного договора с Европой, чтобы снизить помехи для бизнеса, когда Великобритания покинет ЕС.

"Еще пять недель назад сама мысль о переходном периоде казалось очень новой, однако сегодня практически каждый в кабинете министров понимает, что какой-то переходный период будет, - считает Хэммонд. - Начало переговоров запустило настоящий процесс ["брексита"], и сейчас кабинет вырабатывает позицию, которая дала бы нам максимальные рычаги давления на переговорах и послужила бы выработке наилучшей для Великобритании сделки".

По словам министра, такой переходный период стал бы "верным и разумным решением как для Великобритании, так и для ЕС", и мог бы потенциально продлиться "пару лет".

Джо Линэм, корреспондент Би-би-си

Когда компании решаются на крупные инвестиции, они громко об этом заявляют: издаются пресс-релизы, оповещаются фондовые биржи, чиновники дают добро.

Однако когда бизнес решает не инвестировать в новых сотрудников, новые производственные линии или даже новую продукцию, мы редко об этом узнаем. Потому что решение компании придержать или вовсе отказаться от инвестиций, каковы бы ни были причины, - это негативный факт.

Поэтому лучшим способом измерить настроения бизнеса остаются исследования рынка и анонимные опросы.

Хотя некоторые сторонники "брексита" считают CBI верным вассалом ЕС, проведенное по заданию Конфедерации исследование, показавшее, что две пятых компаний решили повременить со своими инвестиционными планами из-за "брексита" - это не передергивание фактов, а подтверждение тенденции, которую усматривает также Британская торговая палата, Deloitte и Британский институт директоров.

Да и кто может обвинить компании в желании придержать инвестиции? Ведь их крупнейший рынок может оказаться как внутри, так и вне единого рынка, внутри или вне таможенного союза, в подчинении Европейского суда или вне его юрисдикции. И все это имеет огромное значение для их инвестиционных планов.

В понедельник министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис отправляется в Брюссель на очередной раунд переговоров.

Чиновники заговорили о переходном периоде после выхода Британии из ЕС с целью избежать "подвешенного состояния", однако решение о продолжительности такого периода и его условиях еще предстоит принять.

Выступая в программе Би-би-си Sunday Politics, министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что любой переходный период должен быть "очень ограниченным по времени" и должен позволить Британии заключить новые торговые договоры, чего она не может сделать, являясь частью таможенного союза ЕС.

При этом министр признал, что остается неясным, есть ли у Великобритании полномочия заключать итоговые договоры в этот период.

Когда Лиама Фокса прямо спросили, имеет ли вообще Британия право вести подобные переговоры в переходный период, он ответил: "Я надеюсь, что мы сможем это делать, и что это будет одним из поставленных нами условий".

"Я бы точно этого хотел, потому что иначе нам будет намного сложнее воспользоваться преимуществами, которые даст сам "брексит", - добавил он.

"Чтобы британские предприниматели не утратили оптимизма, и чтобы избавиться от неопределенности, правительство должно быстрее договориться об условиях переходного периода и будущих торговых соглашениях, - считает старший экономист CBI Рейн Ньютон-Смит. - Вот почему CBI предлагает оставаться в общем рынке и таможенном союзе до тех пор, пока окончательное соглашение не вступит в силу. Это самый простой способ уберечь компании от подвешенного состояния и обеспечить непрерывность торговых потоков".

За двумя зайцами…

Лейбористы утверждают, что если бы им довелось вести переговоры о "брексите", они бы постарались сохранить все преимущества единого рынка и таможенного союза.

Теневой министр по делам бизнеса Ребекка Лонг-Бейли заявила программе Би-би-си Sunday Politics, что лейбористы постарались бы сохранить членство Британии в обеих структурах.

При этом она признала, что заключение такого договора, "скорее всего, было бы маловероятным", если бы лейбористы при этом получили и контроль над законодательством и границами.

"Если бы мы добились соглашения о том, чтобы остаться в едином рынке, и при этом уладили бы все остальные вопросы, это было бы великолепно, - отметила министр теневого кабинета, - ну а насколько это реально - посмотрим. Мы бы хотели сохранить те преимущества, которые нам сейчас дает таможенный союз, мы, как и все в Вестминстере, хотели бы убить сразу двух зайцев, то есть заключить договор о торговле на своих условиях".