СМИ Британии: Китай решил бороться с Винни-Пухом

В обзоре британских газет:

Шпионские скандалы обходятся Трампу в копеечку

Винни-Пух как подрывной элемент в китайских соцсетях

Недоделанный истребитель пятого поколения

Новая британская мода: шелфи вместо селфи

Куда смотрела охрана?

Почти 700 тысяч долларов из фонда по переизбранию президента Трампа на второй срок, как сообщает газета Times, уже выделено не на грядущую предвыборную кампанию, а на текущую оплату юристов, защищающих Трампа и его окружение от обвинений в связях с российскими властями.

Фонд для сбора пожертвований на следующую президентскую кампанию Трампа был зарегистрирован на следующий же день после его инаугурации.

Однако, как следует из данных, опубликованных Федеральной избирательной комиссией США, все больше денег из этого фонда уходит на оплату адвокатов из-за продолжающихся расследований встреч людей из окружения Трампа с российскими представителями.

По меньшей мере десяток нынешних сотрудников Белого дома и бывших помощников Трампа наняли адвокатов, чтобы защищаться от выдвигаемых обвинений.

Дело дошло до того, что один из личных адвокатов Трампа Майкл Коэн нанял себе адвоката. Судя по всему, причина в том, что ему нужно готовиться к даче показаний в сентябре на заседании сенатского комитета по разведке.

Внушительная команда юристов нанята для консультирования и юридической защиты самого Дональда Трампа.

Один из них, Джей Секулов появился в воскресенье в нескольких телепрограммах на американском телевидении, где он постарался убедить аудиторию в том, что встреча Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой не нарушала никаких законов.

Он заявил при этом, что ответственность за встречу в Трамп-тауэр должна быть разделена с сотрудниками американской спецслужбы, занимающейся охраной президента.

Газета Daily Telegraph также обращает внимание на это заявление юриста, уверявшего, что служба охраны не допустила бы этой встречи, если бы она противоречила закону.

"Если это было незаконно, почему секретная служба впустила этих людей? В тот момент президент был под охраной секретной службы, и это вызывает у меня вопросы", - заявил Секулов в интервью телеканалу ABS News.

Так или иначе, но очередной скандал вокруг Трампа привел к тому, что его популярность среди американцев упала до рекордно низкой отметки, отмечает Daily Telegraph.

После шести месяцев на посту президента работу Дональда Трампа одобряют лишь 36 процентов населения. Это самый низкий показатель за всю историю таких опросов, которые проводятся уже 70 лет.

Запрещенный Винни-Пух

Винни-Пух стал персоной нон-грата в китайских соцсетях, сообщает Financial Times.

Посты с упоминанием Винни-Пуха на китайском в прошедший уикенд были удалены из соцсети Sina Weibo, китайского аналога "Твиттера", а все "гифки" с изображением медвежонка исчезли из мессенджера WeChat.

Официальных объяснений не последовало, но, как предполагают, кампания против Винни-Пуха связана с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

Запрет на медвежонка, придуманного английским писателем Аланом Милном, пишет газета, - это еще один шаг в ужесточении цензуры перед осенним съездом компартии Китая, на котором должны быть объявлены назначения на важные посты в руководстве.

"Исторически не разрешались две вещи: политические организации и политические акции. Но в этом году к этому списку прибавился третий запрет - на разговоры о президенте", - говорит профессор пекинского Института международных исследований Цяо Му.

Он рассказал газете, что знает людей, арестованных после комментариев в соцсетях о лидере страны. "Я думаю, Винни - это часть тренда", - говорит Цяо Му.

Попытки написать по-китайски "Винни-Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент". Хотя, как пишет газета, некоторые пользователи умудряются обходить этот запрет.

Запретные слова часто добавляются в черные списки китайских цензоров накануне каких-нибудь крупных политических событий в стране.

Сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом впервые появились в 2013 году, после встречи китайского лидера с президентом США Бараком Обамой.

Фотографию более высокого и стройного Обамы, идущего бок о бок с приземистым и плотным Си, кто-то поставил рядом с картинкой Винни-Пуха и его друга Тигры, и это сравнение тут же приклеилось к Цзиньпину.

В 2014 году после встречи Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ появилась еще одна картинка, изображавшая японского премьера в виде ослика Иа-Иа.

Фотография Си, стоящего в машине с открытым верхом во время парада и сопутствовавшая ей картинка Винни-Пуха в игрушечной машинке была названа консультационной компанией Global Risk Insights "самым цензурируемым изображением 2015 года".

Китайские власти, пишет Financial Times, судя по всему, потеряли чувство юмора и в преддверии 19-го Всекитайского съезда КПК опасаются любых разговоров о руководстве страны.

Это событие, проходящее раз в пять лет, принесет потенциально непростую смену власти в партийной верхушке, и ужесточение цензуры в соцсетях, как пишет Financial Times, было видно в последние недели.

В соцсети Weibo были, в частности, заблокированы буквы "RIP". Причина - недавняя кончина известного китайского правозащитника Лю Сяобо.

Миллиарды на недоделанные истребители

Великобритания тратит миллиарды фунтов на закупки боевых самолетов с кучей проблем, пишет Times.

Когда в апреле два сверкающих новеньких F-35 приземлились на военной базе в Болгарии, было объявлено, что эти истребители пятого поколения - самое эффективные и смертоносные боевые самолеты, обладающие самой передовой системой связи.

Прибытие новых самолетов приветствовал лично президент Болгарии - пилот, в свое время летавший на МиГ -29. Американское командование рассказывало, что этот самолет нового поколения благодаря своим возможностям полностью меняет правила игры.

Однако расследование, проведенное газетой, рисует совсем другую картину.

20 лет спустя после того, как США впервые заказали проект этого нового истребителя-бомбардировщика пятого поколения, F-35 "Лайтнинг II" вылез далеко за рамки бюджета. Он ненадежен и снабжен полным недоделок и потенциально небезопасным программным обеспечением, считают независимые эксперты.

Анализ контрактов с производителями свидетельствует, что реальная стоимость этих самолетов может быть на 50% выше обнародованной.

Британские ВВС оказались в особо сложном положении, потому что оборонное ведомство, пишет газета, поскупилось на жизненно важные технологии поддержки.

Минобороны, в частности, не приобрело оборудование, необходимое для того, чтобы сигналы F-35 могли приниматься самолетами более старых моделей.

Без этого оборудования пилоты F-35, которым необходимо сообщить другим самолетам полученные его сенсорами данные, будут вынуждены пользоваться открытым каналом, что потенциально выдает его координаты.

Газета перечисляет длинный список проблем с управлением, перегревом, защитой от обледенения, надежностью и прочих недоработок F-35 и делает вывод: "Если бы это была машина, вы бы ее не купили".

Книжные полки возвращаются

После нескольких лет забвения, пишет Times, в британские дома возвращаются книжные шкафы и полки.

Два года назад торговые сети уже было поставили на них крест: в стране стремительно набирали популярность электронные книги, для которых, как известно, книжные полки не нужны.

Однако к британцам неожиданно вернулось стремление поразить друзей своими домашними библиотеками, и книжная мебель разлетается как горячие пирожки.

В Британии даже появилась мода на "шелфи" (от слова shelf - полка): пользователи соцсетей активно постят фотографии своих полок с книгами.

Магазины, торгующие мебелью, сообщают о внушительном росте продаж книжных полок.

Популярный в Лондоне магазин Heals сообщил, что продажи полок в этом году выросли на 47%. Продажа самых популярных полок из мангового дерева магазина John Lewis за год подскочила на 224%.

Одна из причин, по словам специалистов, - мода на свободную планировку квартир, где книжные полки могут использоваться в качестве перегородок.

Но главное - это возвращение популярности бумажных книг и "романтики книжного коллекционирования", как выразился один из производителей книжной мебели.

Этот тренд, судя по всему, продолжится, пишет Times: продажи обычных бумажных книг, по прогнозам, в следующие пять лет возрастут на 25%.

Компания Mintel, занимающаяся исследованием рынков, предсказывает, что продажи электронных книг, хоть и незначительно, но упадут: читатели устали от электронных экранов.

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com